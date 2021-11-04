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Ветерана Прохнича, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, выпустили из СИЗО

Ветерана Прохнича, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, выпустили из СИЗО

Теперь он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Такое решение сегодня принял Печерский райсуд Киева. Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат обвиняемого Тарас Безпалый, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня судья Печерского райсуда Киева… сменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - написал адвокат. Он отметил, что следующее судебное заседание по делу состоится 28 декабря.

Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

6 августа суд отправил Прохнича под стражу. 21 октября дело передали в суд. Прохнича обвиняют по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы с применением оружия), ст. 341 (Захват государственного здания) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное хранение боеприпасов).

Автор: 

граната (1017) СИЗО (1369) домашний арест (190) мера пресечения (484) Прохнич Владимир (15)


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а гранату отдали ?
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04.11.2021 18:03 Ответить
Конечно,без кольца
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04.11.2021 18:09 Ответить
гранату отняли, послали домой (с)
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04.11.2021 18:17 Ответить
сподіваюсь у ветерана в арсеналі була не одна граната.
і не тільки в нього одного - це вже напевно!
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04.11.2021 18:28 Ответить
Виявилося, що граната не тієї системи.
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04.11.2021 18:06 Ответить
А гранату вернули?
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04.11.2021 18:08 Ответить
Это типа для пиара домашнего ареста Мертветчука? На одну площадку поставить доведенного до отчаяния ветерана и кума *****, обвиняемого в госизмене?
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04.11.2021 18:41 Ответить
Меня иногда жена и её мама доводит до отчаяния. Никакой индульгенции ветеранам, тем более с боевым оружием, которое спизвзял откуда вернулся.
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04.11.2021 19:05 Ответить
А где Вы индульгенцию увидело?
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04.11.2021 23:12 Ответить
 
 