Первый объект для сдачи в аренду в центре Чернобыля выставлен на аукцион , - Фонд госимущества

Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Нежилое помещение расположено на центральной улице Чернобыля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ФГИУ.

Помещение административно-бытового корпуса КВ "Вектор" выставили со стартовой ценой в 4200 грн в месяц. Торги должны пройти 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 квадратных метра. В Фонде отмечают, что новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. "Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", — считают в Фонде госимущества. В начале октября в Фонде государственного имущества сообщили, что предложат бизнес арендовать на прозрачных онлайн-аукционах 35 объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.

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