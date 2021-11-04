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Первый объект для сдачи в аренду в центре Чернобыля выставлен на аукцион , - Фонд госимущества

Первый объект для сдачи в аренду в центре Чернобыля выставлен на аукцион , - Фонд госимущества

Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Нежилое помещение расположено на центральной улице Чернобыля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке  ФГИУ.

Помещение административно-бытового корпуса КВ "Вектор" выставили со стартовой ценой в 4200 грн в месяц. Торги должны пройти 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 квадратных метра. В Фонде отмечают, что новый арендатор не будет иметь никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. "Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", — считают в Фонде госимущества. В начале октября в Фонде государственного имущества сообщили, что предложат бизнес арендовать на прозрачных онлайн-аукционах 35 объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.

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Автор: 

аренда (187) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280) ФГИУ (664)


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Может , организовать там частное СИЗО для изменников Украиньі ?
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04.11.2021 19:06 Ответить
После импичмента не только это СИЗО будет занято, но и те новые, что откроют в зоне отчуждения в ОРДЛО.
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04.11.2021 19:11 Ответить
Шо совсем зелюку не жалко?)
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04.11.2021 19:11 Ответить
Отличное чистое место, кто там был, тот знает, сам Чернобыль - чистейшиий город, там настолько все изучено, что каждый вселившийся знает, куда он попал, вот быовуху нужно контролировать.
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04.11.2021 19:37 Ответить
Иди своей дорогой сталкер
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04.11.2021 22:21 Ответить
 
 