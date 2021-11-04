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Новости Война
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Российские войска обстреляли из миномета КПВВ "Золотое" на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТО

3 ноября 2021 года российские войска обстреляли из миномета калибра 82 мм КПВВ "Золотое". Обстрел происходил в районе Золотого-5 с 18.57 до 19.25.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российские войска обстреляли из миномета КПВВ Золотое на Луганщине, - пресс-центр ОС 01

В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.

Российские войска обстреляли из миномета КПВВ Золотое на Луганщине, - пресс-центр ОС 02
Российские войска обстреляли из миномета КПВВ Золотое на Луганщине, - пресс-центр ОС 03

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"В целях недопущения эскалации напряженности на линии столкновения Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссии ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня, дать оценку таким нарушениям и провести мониторинговые мероприятия в указанном районе", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (28239) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766) Золотое (205) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+10
это то самое Золотое, где мелкая ЗЕжаба хамила ветеранам ?
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04.11.2021 19:12 Ответить
+4
А я потому и говорю, что КПВВ надо закрывать лет на 25. Может мы там костьми на этих КПВВ будем ложиться как в Брестской крепости ?
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04.11.2021 19:07 Ответить
+4
Это был салют зеленому зонтику верещучке .
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04.11.2021 19:08 Ответить
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А я потому и говорю, что КПВВ надо закрывать лет на 25. Может мы там костьми на этих КПВВ будем ложиться как в Брестской крепости ?
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04.11.2021 19:07 Ответить
так он и так закрыт,умник
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04.11.2021 19:10 Ответить
так все закрыть...на 3 месяца...Как еще обстрел -еще плюс на 3 месяца!!! и так за каждый обстрел закрываем ВСЕ КПВВ на 3 месяца
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04.11.2021 19:39 Ответить
так это хуже будет не им ,а обычным людям и переселенцам
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04.11.2021 21:13 Ответить
и им тоже..так как их папы и мамы за шахтерскими пенсиями и регрессами в украину ездят
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10.11.2021 13:51 Ответить
Это был салют зеленому зонтику верещучке .
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04.11.2021 19:08 Ответить
Мало того , что сорвали открьітие новьіх пунктов пропуска на линии разграничения , как бьіло согласовано в Париже на саммите Норманди , так єти российские пеерасьі еще палят по ним !
Хорошо бьі успеть собраться в Берлине , пока Меркель при делах , то-то оттаскают Пуйла за уши...
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04.11.2021 19:11 Ответить
это то самое Золотое, где мелкая ЗЕжаба хамила ветеранам ?
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04.11.2021 19:12 Ответить
Да Золотое-4,где сказал,что не лох.😂
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04.11.2021 20:23 Ответить
Не только сказал, а гарантировал, что обстрелов, на этом участке, не будет! Скиздел! Причем, скиздел дважды!!! Второй раз, про то, что не лох!
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05.11.2021 10:57 Ответить
Это они к поездке Путина рисуются
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04.11.2021 19:20 Ответить
Ви всьо врьотє. Ето укрофашисти абстрєлюют мірних житілєй Данбаса
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04.11.2021 19:35 Ответить
а де ж минист?
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04.11.2021 19:45 Ответить
ВДВ-шник, ***
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04.11.2021 19:47 Ответить
типун тебе на язык !
ты шпионку-Верещучку хочешь ?

а других у ЗЕ-льоных нет, дорогой... !
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04.11.2021 21:58 Ответить
Ага, уем чернильницу ломает!
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05.11.2021 10:58 Ответить
Не надоело вам картинки и стрелочки рисовать? Кому нужна ваша правда? Где Байрактары? Учитесь у Ердогана, который и свою страну защищает и друзьям азербайджанцам помог освободить землю да еще ***** по морде надавал. При етом Ердогана уважает не только весь мир но и само *****.
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05.11.2021 01:03 Ответить
 
 