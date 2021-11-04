Российские войска обстреляли из миномета КПВВ "Золотое" на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТО

3 ноября 2021 года российские войска обстреляли из миномета калибра 82 мм КПВВ "Золотое". Обстрел происходил в районе Золотого-5 с 18.57 до 19.25.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.





Также читайте: Оккупанты боеприпасом с беспилотника повредили камеру СММ ОБСЕ в Гранитном, - СЦКК. ФОТО

"В целях недопущения эскалации напряженности на линии столкновения Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссии ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня, дать оценку таким нарушениям и провести мониторинговые мероприятия в указанном районе", - говорится в сообщении.