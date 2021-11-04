Российские войска обстреляли из миномета КПВВ "Золотое" на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТО
3 ноября 2021 года российские войска обстреляли из миномета калибра 82 мм КПВВ "Золотое". Обстрел происходил в районе Золотого-5 с 18.57 до 19.25.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В результате указанного обстрела получили повреждения фортификационные сооружения прикрытия КПВВ.
"В целях недопущения эскалации напряженности на линии столкновения Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах обстрела Миссии ОБСЕ и попросила в кратчайшие сроки отреагировать на нарушение режима прекращения огня, дать оценку таким нарушениям и провести мониторинговые мероприятия в указанном районе", - говорится в сообщении.
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+10 Dust
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+4 Vladimir Soukhov
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+4 Віктор Степаненко
показать весь комментарий04.11.2021 19:08 Ответить Ссылка
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Хорошо бьі успеть собраться в Берлине , пока Меркель при делах , то-то оттаскают Пуйла за уши...
ты шпионку-Верещучку хочешь ?
а других у ЗЕ-льоных нет, дорогой... !