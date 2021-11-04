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Новости Коронавирус и карантин
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Клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса начались в Харькове, - Минздрав

Клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса начались в Харькове, - Минздрав

В Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения.

Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19.

Также утверждены испытания таблеток MK4482-013 производства Merck. В них примут участие взрослые лица, которые проживают с заболевшими COVID-19. Сообщается, что испытания будут проводиться на базе студенческой больницы Харьковского городского совета.

Также читайте: В США начинается масштабная COVID-вакцинация детей 5-11 лет, которая охватит 28 млн маленьких пациентов

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1231) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
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04.11.2021 19:49 Ответить
+12
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04.11.2021 20:06 Ответить
+11
..сказали...что надо обратить внимание на скорость интернета в Вашем смартфоне. Если вакцинировались... то скорость будет меньше..т.к происходит подключение к частицам вакцины..что бродит у Вас ... А если вставите Симку американскую... то те кто привился Пфайзером сразу идентифицируются ... Короноваком.. говорят пока не проходит... Ну а если Спутником-V.... то у СБУ сразу будет видно Ваше передвижение.... Вот они технологии...))))
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04.11.2021 19:47 Ответить
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А в них тоже чипы от Гейтса?
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04.11.2021 19:27 Ответить
обязательно.

Таблетки від ковіду. Британія перша у світі схвалила ліки від Covid-19

Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти Covid-19.

Молнупіравір - експериментальний противірусний препарат, розроблений для лікування грипу. Клінічні випробування довели, що він приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.

Ліки схвалило британське Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA).
Британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід назвав цей день "історичним для країни".

За його словами, лікування "змінить правила гри" для пацієнтів з ослабленою імунною системою.

Як зазначають, таблетки даватимуть двічі на день найбільш уразливим пацієнтам, у яких нещодавно діагностували хворобу.

Перша таблетка

Молнупіравір - спільна розробка американських фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics.

Його випускатимуть у вигляді таблеток для перорального застосування, а не вводитимуть внутрішньовенно.

Принцип дії препарату полягає у блокуванні ферменту, який потрібен вірусу для відтворення своєї ДНК.

Це має запобігти його розмноженню та знизить ризик важкого перебігу хвороби.

У Merck твердять, що таблетки будуть так само ефективними проти нових штамів коронавірусу, які можуть з'явитися у майбутньому.

MHRA рекомендувало молнупіравір пацієнтам з симптоми середньої та легкої тяжкості, тим, що мають супутні хвороби, надмірну вагу, діабет чи проблеми з серцем, а також хворим похилого віку.

Очільниця MHRA Джун Рейн заявила, що таблетка - "ще один терапевтичний засіб, який поповнює наш арсенал боротьби з Covid-19".

"Це перший у світі схвалений противірусний засіб від цієї хвороби, який можна приймати орально, а не вводити внутрішньовенно. Це важливо, оскільки його можна застосовувати поза лікарнями, ще до того, як Covid-19 перейде у важку стадію".

Британія вже замовила 480 тис. курсів препарату, які мають отримати до кінця цього року.

Експерти кажуть, що препарат має величезний потенціал боротьби з пандемією.

Таблетки, зазвичай, легко виробляти, транспортувати, зберігати та застосовувати. Це робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями прибутку, слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.

Клінічні випробування

На основі даних 775 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні й приймали молнупіравір, було встановлено таке:

госпіталізовані 7,3% пацієнтів,
із пацієнтів, які приймали плацебо, госпіталізовані 14,1%,
серед тих, хто приймав експериментальні ліки, ніхто не помер,
із пацієнтів, яким давали плацебо, восьмеро померли.

Ці дані були оприлюднені у пресрелізі компанії і поки що не були підтверджені незалежними рецензіями.

Судячи з результатів дослідження, для ефективної дії молнупіравір необхідно вживати на перших етапах появи симптомів.Раніше виробники намагалися провести ще одне дослідження за участю пацієнтів, яких госпіталізували з важкими симптомами ковіду, але його довелося припинити, оскільки препарат відчутних результатів не приносив.

Merck стала першою компанією, що повідомила про результати випробувань таблеток проти коронавірусу. Однак інші фармацевтичні компанії також працюють над схожими розробками.

Корпорація Pfizer розпочала дослідження двох різних противірусних таблеток, такі ж ліки розробляє швейцарська Roche.
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04.11.2021 19:35 Ответить
..сказали...что надо обратить внимание на скорость интернета в Вашем смартфоне. Если вакцинировались... то скорость будет меньше..т.к происходит подключение к частицам вакцины..что бродит у Вас ... А если вставите Симку американскую... то те кто привился Пфайзером сразу идентифицируются ... Короноваком.. говорят пока не проходит... Ну а если Спутником-V.... то у СБУ сразу будет видно Ваше передвижение.... Вот они технологии...))))
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04.11.2021 19:47 Ответить
супер, до чего дошел прогресс.
Мы боялись восстания роботов, а у меня пылесос поперхнулся шторой...
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04.11.2021 19:49 Ответить
..Вы посерьёзнее там!! Пылесос понимаешь там. Шутки шутите. Уже всё ясно давно. Поделили весь мир... придумав ковид. Кто Пфайзером... те уже под американцами.. Короновак..китайцы... (им стариков прививают... т.к китайцев много и им старики не нужны..а только земли!!))) А Спутник-V... почему в мире не признают? Чтобы русские не захватили весь мир... Боятся вражины американские!!! А Вы там пылесос..пылесос... Серьёзнее надо быть!!! Весь мир делят... )))
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04.11.2021 20:00 Ответить
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04.11.2021 20:06 Ответить
.Вам допомагає? Ділитеся практичною дією....?
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04.11.2021 20:10 Ответить
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04.11.2021 20:43 Ответить
Десь чув анекдот як одна стара баба лаяла свого діда за те шо він її зубами вночі часник жрав
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04.11.2021 20:59 Ответить
раздавай себе поклоннику рос пропаганды и упц мп
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04.11.2021 19:32 Ответить
не мешай, Тимофей сегодня на смене.
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04.11.2021 19:36 Ответить
Краще вакцинуватись, аніж ковтати ці пігулки.
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04.11.2021 19:28 Ответить
Ещё про чипирование расскажи. Ну так, что просто поржать.
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04.11.2021 19:35 Ответить
так значит я месяц провел в больнице, а моя мать умерла и все это от несуществуещей болезни?
ты кретин??
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04.11.2021 19:48 Ответить
тут и знак вопроса неуместен.Проблема в количестве кретиноантиваксов, и легкости с которой лаптепропаганда их клонирует.
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04.11.2021 19:58 Ответить
а краще богу помолитися и желательно в упц мп цэркве
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04.11.2021 19:33 Ответить
Взагалі-то вакцина не захищає від хвороби, але значно зменшує шанси опинитися в реанімації. А ці таблетки, скоріше за все, заміняють декілька лікарських засобів, яки призначають хворим чи мають вплив саме на цей вірус, але це не точно.
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04.11.2021 19:38 Ответить
Захищає. Чому ні ? Від конкретного штаму. Якщо пощастить, то і від усіх.
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04.11.2021 19:46 Ответить
Вакцинація допомогає організму боротися з хворобою. Цей процес може пройти непомітно. Але може проявитися і симптоматика хвороби, але її перенести буде значно легше.
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04.11.2021 19:56 Ответить
Масло масляне.
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04.11.2021 20:30 Ответить
https://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.radiosvoboda.org/amp/chy-mozhna-zahvority-na-covid-pisla-vaksinasii/31154115.html&ved=2ahUKEwih5N7Xo4D0AhUaBmMBHStLD-oQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw2b_1e9Cle2OCfiwzRZnkUl&ampcf=1 Посилання
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05.11.2021 05:29 Ответить
ну, кому как повезет. Я за вакцинацию. Но если заболею (и такое может быть, ведь антитела со временем падают) - приятно знать что есть что-то кроме парацетамола.
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04.11.2021 19:42 Ответить
Ви прочитали кому їх дають ? Не тяжкохворим - а для профілактики. Як і всі противірусні. Тобто, якщо в перші дні не прийняти, то вже і не варто.
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04.11.2021 19:44 Ответить
я прочитал. А вы читать умеете?
Вперед и спесней. Как одолеете - не забудьте извиниться за свое высокомерие.

https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-molnupiravir-an-oral-covid-19-antiviral-medicine-receives-first-authorization-in-the-world/ Merck and Ridgeback's Molnupiravir, an Oral COVID-19 Antiviral Medicine, Receives First Authorization in the World

the first oral antiviral medicine authorized for the treatment of mild-to-moderate COVID-19 in adults with a positive SARS-CoV-2 diagnostic test and who have at least one risk factor for developing severe illness.
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04.11.2021 19:48 Ответить
А ви точно прочитали ? Для легкої форми, підтвердженої тестами, , або для осіб, які мають хоч один з факторів, які можуть спричинити тяжкий перебіг хвороби.
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04.11.2021 20:33 Ответить
а теперь прочитайте ВЫ - что ВЫ накалякали перед моим комментом. Если еще не разучились читать
"Не тяжкохворим - а для профілактики. Як і всі противірусні. Тобто, якщо в перші дні не прийняти, то вже і не варто." - так где там написано - для профилактики?
блин патриотка а пустая как пробка, бывает же. Абы пердануть и абы ее слово осталось последним, а шо она там перданула, причем каждый раз разное - по барабану.
Извинений за написанную херню, понятно, не последует.
и найдите мне, где там в тексте "легкой формы"
курица тупая, фу.
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04.11.2021 22:59 Ответить
Довбень, бери словника і перекладай собою напощене.
От понабігає ідіотів- істеричок..
Чого ж ти мужик, а істериш як баба базарна.
Тицьнути тебе писком у калюжу ?
Тримай, чмо, легку форму - for the treatment of mild-to-moderate COVID-19
Сподіваюсь зі словником подужаєш.
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05.11.2021 22:15 Ответить
Противірусні препарати ніколи не використовуються для профілактики, бо вони діють тільки на специфічні, вже наявні в організмі віруси. А усілякі "Амізони" які рекламуються для профілактики вірусів - звичайні фуфломіцини.
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04.11.2021 19:58 Ответить
Добровольці просто контактні особи, які можливо навіть і не заразились.
То для чого тоді їм дають цей препарат.
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04.11.2021 20:29 Ответить
бабень, пойти сначала почитай как вообще проводят клинические испытания, потом будешь умничать.
для профилактикиб..ть
уже текст полный дали с сайта производителя - не, ссы в глаза - божья роса, уперлась рогами, вот тупорылое создание
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04.11.2021 23:01 Ответить
Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19. Источник:
Скоріше друге. А от ти точно хворе..
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05.11.2021 22:09 Ответить
Амизон прошел 2 стадии клинических испытаний в Германии.
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05.11.2021 13:34 Ответить
Имеется ввиду, что нужно принимать при первых симптомах заболевания. И это скорей всего действительно так. Остается только вычислить, что ты подхватил: грипп, ковид или просто риновирус. Когда препарат испытывают на контактных, то сомнений нет. А в реальной жизни? Бежать сдавать тесты на все?
К меня начиналось дня три со жжения в носу и першения в горле. По идее в этот момент нужно начинать принимать препарат. Но какой человек в здравом уме побежит делать тесты при таких симптомах? А когда уже лежишь овощем, вряд ли в этой волшебной пилюле есть смысл. Но посмотрим.
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05.11.2021 23:03 Ответить
А еще интересный момент, что Ритонавир - это препарат от ВИЧ. Он оттестирован вдоль и поперек при всех вирусных заболеваниях. В том числе и при ковиде. От ковида он не спасает от слова "совсем".
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05.11.2021 23:10 Ответить
Конечно! Вакцину влили, и ищи ее потом по организьму. А таблетку можно разбить молотком и под микроскоп. Там чипы 5G никуда не спрячешь от вооруженного взгляда...
Главное, в маске рассматривать, чтоб случайно не вдохнуть.
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04.11.2021 20:04 Ответить
а почему пфайзер у себя на цветных не проводит тестирование?
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04.11.2021 19:33 Ответить
потому что ты рассист
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04.11.2021 19:34 Ответить
Тому що є країни третього світу, де дуже багато жебраків, тому у нас і будуть проводити дослідження на добровольцях за грошові винагороди. Ці «кролики»після дослідів зможуть платити за житло та купувати харчі.
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04.11.2021 19:53 Ответить
в любой стране мира будут только счастливы, если при смертельно опасной болезни им доверят проводить клинические испытания - это шанс выжить потому что. Поэтому Израиль вызвался проводить у себя клиниспытания вакцины Пфайзер. Потому и первыми вакцину получили.
страна третьего мира, наверное, дада.
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04.11.2021 23:02 Ответить
Ритонавир не нужно тестировать. Он применялся для лечения ВИЧ. Им пробовали лечить ковид с самого начала - не работало. Надеюсь, что в данном случае, это просто ошибка автора статьи. Если нет, то это развод.
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05.11.2021 23:12 Ответить
Для експериментів в них є українці. Як жителі, так і країна в цілому. І не тільки в них.
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05.11.2021 01:14 Ответить
вчерашнее раша сми Время Покажит ..я услышал 10 Украина и 20 раз Война .... они себя надрачивают .....посмотрим
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04.11.2021 19:34 Ответить
как на прокапывание полнейшей химией-так все бабки-антиваксерши толпами.
а как уколоться пфайзером-античипы мешают
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04.11.2021 19:36 Ответить
Странно, википедия пишет, что Ритонавир известен давно, еще с 90-х
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04.11.2021 19:36 Ответить
а Би Би Си и компания Мерк пишут, что действующее вещество называется Молнупиравир.
Откуда Минздрав берет инфу - я хз.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59164071?at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_medium=custom7&at_custom4=C2676272-3D80-11EC-8D27-782D16F31EAE&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&fbclid=************************************************************* Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти Covid-19.

а вот инфа с сайта Мерк
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-molnupiravir-an-oral-covid-19-antiviral-medicine-receives-first-authorization-in-the-world/ Merck and Ridgeback's Molnupiravir, an Oral COVID-19 Antiviral Medicine, Receives First Authorization in the World
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04.11.2021 19:45 Ответить
вот я худею, вроде тут как форум националистов и все за Украину, а мразота не то шо привится даже масочку надеть не хочет, чтоб людям жизнь сохранить, о чем вы думаете ваще? какая Европа вам помогать должна, вы как ***** вещат тупа один наРот...
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04.11.2021 19:37 Ответить
Яким людям? Ви ж ширнуті, тобто, повністю захищені. Чого тоді ти боїшся? Чого істериш?
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05.11.2021 01:17 Ответить
3 декабря 2020 года в журнале https://ru.wikipedia.org/wiki/Nature Nature была опубликована статья о результатах исследования лечения молнупиравиром хорьков, инфицированных Covid-19https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80#cite_note-8 [ . Исследование показало, что препарат был «эффективным» при пероральном введении инфицированным хорькам и что он блокировал передачу вируса между хорьками через 24 часа после приёма препарата.
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04.11.2021 19:38 Ответить
ну да,с весны клинические испытания были, с конца сентября - подались в регуляторные органы на регистрацию по всему миру.
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04.11.2021 19:46 Ответить
Поклонникам скреп пить таблетки от Пфайзера нельзя. Иначе последствия будут страшные.
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04.11.2021 19:44 Ответить
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04.11.2021 19:49 Ответить
Представляю вой на мокшанских болотах, эта новость взорвет все эфиры😁
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04.11.2021 19:50 Ответить
а чьо свинособакам парицца. зачем им пиндосские и буржуйские таблетки. у них спутнег есть. просто возьмут шмурдяк с которого спутнег свой делают, и налепят с него таблеток, и объявят как всегда шо это аналогавнет
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04.11.2021 20:03 Ответить
Тут главное быть первыми!😁
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04.11.2021 21:26 Ответить
Туман над Мацковией был 2 суток...самалеты не летають...потому что итак нападало в этом году 31 штук....
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04.11.2021 19:53 Ответить
Виригуйте вакцини і бігом за пігулками.😁
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04.11.2021 20:00 Ответить
Как подопытные кролики.
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04.11.2021 20:13 Ответить
та хужэ! другое дела на рассиюшке, и ее филиалах дынырылыныры. там жэш людей колят луччей в мире вакциной, признанной во всей галактике, и совсем не как кроликов....
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04.11.2021 20:55 Ответить
Ага... Самый независимые представители - студенты...
Они все что угодно подпишут, лишь бы сессию засчитали или не отчислили ща непослушание...
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04.11.2021 20:16 Ответить
Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. Источник:

Пфайзер быстро подсуетился.... пока слово "Пфайзер" на слуху надо ковать железо не отходя от кассы...
Полгода назад компания ***** отказалась от патента на Ритонавир...

20 марта 2020 компания *****, которая является владельцем патентов на лекарственное средство лопинавир/ритонавир (брендовое название "Алувия" или "Калетра"), официально объявила об отказе от применения вышеупомянутых патентов во всем мире.
Указанная информация уже доступна на официальном https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=uk&sp=nmt4&tl=ru&u=https://medicinespatentpool.org/licence-post/lopinavir-ritonavir-lpvr/&usg=ALkJrhgWO3qtGJ07gym-_3yI9BceTy79vw сайте Патентного пула лекарственных средств. Такое решение компания обосновывает возникновением и стремительным распространением пандемии COVID-19. В связи с чем патентообладателем было принято решение предоставить возможность свободно производить генерические лекарства в любом количестве, в любом уголке мира и для применения в любых терапевтических целях.
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04.11.2021 20:39 Ответить
Превращают Украину в полигон для испытания всякой экспериментальной фигни
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04.11.2021 20:41 Ответить
дахусим, если статистику почитать - то в пересчете не триллион жителей, мы в мире абсоютные лидеры. так шо... хуже уже не будет, кх-кх(бежит к докторам)
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04.11.2021 20:51 Ответить
В больницах на госпитализированных людях этот препарат уже испытали....
Но пришли к в выводу что ...стандартные методы лечения лучше и безопаснее....

Не исключили правда возможность использовать этот препарат как средство профилактики...и позволили проводить на эту тему исследования...вот пфайзер и проводит....копеечка к копеечке так сказать....
Но отказываться от патента на свою вакцину не спешит....
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04.11.2021 20:48 Ответить
Как мило. Не успели мне из Флориды сказать, что готовят таблетки, а они уже тут)) Хотя этим уже убивали в 2020 по протоколам воз: картизон, ремдесивир, ритонавир, лапиновир, гидрооксид хлорохин. Все они подавляют имунную систему, вместо усиления. Закидуйтесь, подопытные
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04.11.2021 21:10 Ответить
Правда про "вакцину", якою зараз властьімущі намагаються наширяти плебс будь-якими способами, в тому числі і фашистськими, рано чи пізно теж вилізе. Через пару років. Але вакциновані не всі її взнають, далеко не всі...
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05.11.2021 01:23 Ответить
 
 