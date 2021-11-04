Израиль будет повышать квалификацию украинских медиков на базе клинических больниц, - посол Бродский на встрече с Ляшко
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский предложил обучать украинских медиков у себя в стране. Ожидается, что они будут проходить повышение квалификации на базе израильских клинических больниц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Отдельно обсудили вопросы усовершенствования квалификации медицинских работников", - написал в Facebook Ляшко, по итогам встречи с послом Израиля.
Глава Минздрава поблагодарил Бродского за предложение, организовать обучение украинских медиков на базе израильских клинических больниц.
В ходе встречи, добавил министр, также обсуждалась возможность обмена опытом в сфере работы университетских клиник.
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Кизяк прикладуть- тобi покращае