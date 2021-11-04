РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10384 посетителя онлайн
Новости
1 799 9

Израиль будет повышать квалификацию украинских медиков на базе клинических больниц, - посол Бродский на встрече с Ляшко

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский предложил обучать украинских медиков у себя в стране. Ожидается, что они будут проходить повышение квалификации на базе израильских клинических больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Отдельно обсудили вопросы усовершенствования квалификации медицинских работников", - написал в Facebook Ляшко, по итогам встречи с послом Израиля.

Глава Минздрава поблагодарил Бродского за предложение, организовать обучение украинских медиков на базе израильских клинических больниц.

В ходе встречи, добавил министр, также обсуждалась возможность обмена опытом в сфере работы университетских клиник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

Израиль будет повышать квалификацию украинских медиков на базе клинических больниц, - посол Бродский на встрече с Ляшко 01

Автор: 

Израиль (2068) Ляшко Виктор (1366) Бродский посол (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а повышать квалификацию украинцам израиль планирует только на время ковида,или дальше тоже?
показать весь комментарий
04.11.2021 20:12 Ответить
Нарешті хтось буде вчити наших лікарів які не мають досвіду роботи в нормальних ******** лікарнях по ******** протоколам лікування.
показать весь комментарий
04.11.2021 21:39 Ответить
Ну я даже и не знаю,стоит ли так рисковать...
показать весь комментарий
04.11.2021 20:13 Ответить
Ціни на лікарські послуги в Україні виростуть на 200 відсотків. Ізраільські лікарі в цьому неперевершені.
показать весь комментарий
04.11.2021 20:17 Ответить
В Израиле в этом смысле все более-менее нормально. Там страховая медицина и большинству работающего народа среднего здоровья она по зубам. Правды сами зубы при этом дороговаты. Но так везде, здесь тоже. Другой вопрос, что за собой также надо следить, чтобы не крепко болеть.
показать весь комментарий
04.11.2021 20:27 Ответить
Для місцевих ізраільська медицина суперова. Не питання. А приїзжих розводять, як тільки можуть. Щоправда можливо і є порядні клініки, але загальна картина саме така.
показать весь комментарий
04.11.2021 20:31 Ответить
ізраїльскі клініки непогано себе почуваються в україні. знаєте лаве воно мутиться, особливо онкологічні клініки
показать весь комментарий
04.11.2021 20:23 Ответить
Туда наверно будут ездить кашерные украинские врачи за украинский бюджет.
показать весь комментарий
04.11.2021 22:28 Ответить
Лiкуйся у рiдних некошерних
Кизяк прикладуть- тобi покращае
показать весь комментарий
05.11.2021 02:36 Ответить
 
 