Сокращение штата и переезд в Румынию: часть офиса миллиардной IT-компании Playtika покидает Украину
Компания Playtika планирует частично перенести свой днепровский офис в Румынию и сократить штат сотрудников. Однако о полном закрытии R&D в Днепре речь пока не идет.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источники внутри компании, информирует Цензор.НЕТ.
По данным портала, части сотрудников офиса в Днепре предложили переезд в Бухарест, часть должна покинуть компанию в первом квартале 2022 года. В частности, речь идет о команде, работавшей над графикой и слот-машинами Caesarcasino. При этом днепровский офис продолжит работу, на 29 октября у него оставалось три открытые вакансии. Как ожидается, оставшаяся команда займется новыми проектами. Возможно речь о разработке для компаний-покупок Playtika последних лет - немецкой Wooga и финской Reworks.
Официально в Playtika эту информацию пока не прокомментировали.
Playtika разработала Caesars Casino, Slotomania, House of Fun и Bingo Blitz. В течение 10 лет компанию дважды продавали за $140 млн и $4,4 млрд. В январе 2021 года Playtika вышла на IPO, где дополнительно привлекла $1,88 млрд.
В настоящий момент у Playtika в Украине работает 1000 человек, в Беларуси - 600, в Румынии - 500.
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частину скоротять з них частина перейде на інші фірми або виїде за кордон де буде продовжувати працювати, але економіка України втратить громадянина який може, і головне витрачає великі гроші тут.
хороший інвест клімат мутить беня.
3000 в Румунії приблизно теж саме, що й в Україні.
Это обычные сошиал игры где ты не можешь ни выиграть ни проиграть.
Жанр Сошиал казино- это Не реал мани казино (которое- геймблинг).
Но плебсу это побоку- услышали слово казино и открыли орущие рты как бабульки у подъезда...
- 1320 грн. ЕСВ
- 5000 грн. подоходного (5%)
- 17100 ПДВ (18%)
Итого 23420 грн. в месяц с одного сотрудника или минимум 24млн. со всей компании.
Чтоб было понятнее, эти ребята получается выплачивали минимальные пенсии для 12000 пенсионеров.
При этом нужно понимать что они для своей деятельности не взяли абсолютно ничего. В отличии от тех же "экономикообразующих" предприятий которые сидят на дотациях и если все свести то дай бог чтоб в ноль вышли.
Покупая товары в которые заложен этот ПДВ. Это не прямое налогообложение, но как его не назови это не меняет того факта, что после миграции человека государство больше этих денег не увидит.
Slotomania, House of Fun- эти оффисы не в Днепре а в Киеве