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Сокращение штата и переезд в Румынию: часть офиса миллиардной IT-компании Playtika покидает Украину

Сокращение штата и переезд в Румынию: часть офиса миллиардной IT-компании Playtika покидает Украину

Компания Playtika планирует частично перенести свой днепровский офис в Румынию и сократить штат сотрудников. Однако о полном закрытии R&D в Днепре речь пока не идет.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источники внутри компании, информирует Цензор.НЕТ.

По данным портала, части сотрудников офиса в Днепре предложили переезд в Бухарест, часть должна покинуть компанию в первом квартале 2022 года. В частности, речь идет о команде, работавшей над графикой и слот-машинами Caesarcasino. При этом днепровский офис продолжит работу, на 29 октября у него оставалось три открытые вакансии. Как ожидается, оставшаяся команда займется новыми проектами. Возможно речь о разработке для компаний-покупок Playtika последних лет - немецкой Wooga и финской Reworks.

Официально в Playtika эту информацию пока не прокомментировали.

Playtika разработала Caesars Casino, Slotomania, House of Fun и Bingo Blitz. В течение 10 лет компанию дважды продавали за $140 млн и $4,4 млрд. В январе 2021 года Playtika вышла на IPO, где дополнительно привлекла $1,88 млрд.

В настоящий момент у Playtika в Украине работает 1000 человек, в Беларуси - 600, в Румынии - 500.

Автор: 

Днепр (4463) инвестиции (1167) инвесторы (334) IT-индустрия (244)


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Топ комментарии
+50
Инвест климат усе лучшее и лучшее...
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04.11.2021 20:17 Ответить
+30
Инвест няня-всё...
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04.11.2021 20:17 Ответить
+27
хто там, яка зедебільна мразь розпатякувала про неймовірний рівень інвестицій в Україну?
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04.11.2021 20:17 Ответить
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дерьмак помогает бизнесу-все бегут
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04.11.2021 20:16 Ответить
Инвест климат усе лучшее и лучшее...
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04.11.2021 20:17 Ответить
хто там, яка зедебільна мразь розпатякувала про неймовірний рівень інвестицій в Україну?
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04.11.2021 20:17 Ответить
Инвест няня-всё...
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04.11.2021 20:17 Ответить
поматросили инвест-няню и бросили...
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04.11.2021 20:50 Ответить
Это уже полная диджитализация и аджента ЗЕбуинов.
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04.11.2021 20:18 Ответить
Израильская компания разработчик лохотронов. Неудивительно что работают только в Румыниях и Украинах.
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04.11.2021 20:18 Ответить
Не лохотрон. Обычные мобильные игры. Просто названия приложений такие, не вызывающие доверия.
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04.11.2021 20:25 Ответить
Щас все мобильные не инди игры - лохотрон.
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04.11.2021 20:31 Ответить
С этим не поспоришь.)
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04.11.2021 20:33 Ответить
Они, наверное, Бениного холуя Трухина не слышали

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04.11.2021 20:18 Ответить
Ну, такі однако наш чілавєк, мєжду пгочім. Судя по фейсу тейбла, - азохенвей, ах іцин паравоз! )))
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04.11.2021 21:00 Ответить
блдь, в Кнессете более арийцы чем этот махровый шлимазл
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05.11.2021 00:10 Ответить
Тема вини Порошенка не розкрита....
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04.11.2021 20:20 Ответить
Не смог удержать компанию
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05.11.2021 08:34 Ответить
За то у нас є тищенко,ківа і третякова котрі не планують нікуди переїжджати бо їх нікуди і не звуть.
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04.11.2021 20:22 Ответить
Теперь 1000 человек с зарплатой в 2.5-3.0К евро будут платить налог в Румынский пенсионный фонд. Назад они уже не вернуться. 1000 далеко не худших граждан нашей страны. Лучше бы 5000 чиновников уехали в Сомали...
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04.11.2021 20:23 Ответить
Фоп із зп 100к гривень заплатить куди більше податків ніж роботяга на заводі....
частину скоротять з них частина перейде на інші фірми або виїде за кордон де буде продовжувати працювати, але економіка України втратить громадянина який може, і головне витрачає великі гроші тут.
хороший інвест клімат мутить беня.
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04.11.2021 21:50 Ответить
они тратили свои 3000 евро в месяц в УКРАИНЕ а теперь будут тратить в Румынии
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04.11.2021 21:55 Ответить
Ще й про Румунію проінформований!
3000 в Румунії приблизно теж саме, що й в Україні.
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04.11.2021 22:51 Ответить
Только вот став гражданином Румынии-ты становишся членом Евросоюза и можешь рабртать в любой стране ЕС и открывать бизнес. Ну и РУмыния-намного богаче и стабильней Украины. Тоесть конечно у Украины потенциал раза в 3 больше но за 30 лет идет только деградация этого потенциала а не развитие. В Украине 30 лет банкуют бандиты и аферисты
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05.11.2021 19:14 Ответить
Знавець! ЄСВ платять всі. Плюс 5% від обороту.
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04.11.2021 22:47 Ответить
не смеши, никто им 2.5-3.0К евро в Днепре не платил
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05.11.2021 00:11 Ответить
Эти ребята за еду не будут работать.
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05.11.2021 09:24 Ответить
Компания по разработке онлайн-казино? Тогда идите лесом в пешее сексуальное путешествие
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04.11.2021 20:26 Ответить
Ха ха, яка тобі різниця, будуть вони розробляти онлайн казино в Україні чи Румунії, на то вони і онлайн, що ті хто ними користався в Україні зможуть це робити і надалі, а єдине що зміниться це зменшення кількості робочих місць і сплачених податків в Україні.
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04.11.2021 20:35 Ответить
Ха-ха, у тебя есть достоверные данные об уплаченных ими налогах?
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04.11.2021 20:42 Ответить
1000 ФОПів(чи ви думаєте програмісти в конвертах кешем отримують ?) із зарплатнею 3-5 к баксів, заплатять податків я думаю більше ніж МАУ каламойші.
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04.11.2021 21:53 Ответить
никакие "3-5к баксив" им никто в Днепре не платил там 1к в прыжке
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05.11.2021 00:12 Ответить
о бачу спеціаліста ІТ сфери в каментах )
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05.11.2021 08:40 Ответить
У тебя есть достоверньіе данньіе о том, что они не платили налогов? По закону они как хозяйственньій субьект должньі платить налоги, о презумпции невиновности тьі наверно не сльішал.
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04.11.2021 23:45 Ответить
у меня есть данные: они не платили налоги
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05.11.2021 00:11 Ответить
Они как минимум значительную часть зарплаты будут тратить в Украине. Покупая любой товар в Украине ты уже как минимум платишь 20% налога от его стоимости. Покупая алкоголь и сигареты и бензин-платишь еще и акциз и транспортный налог. Любая страна хочет привлечь богатых людей пусть даже просто для проживания. богатый человек полюбому создаст рабочие места-как минимум наняв домработнмцу,рабочих построить себе дом и тд.
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05.11.2021 19:17 Ответить
100%. От таких, безнравственных компаний ничего хорошего стране ожидать нечего.
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04.11.2021 21:05 Ответить
Сошиал игры - это не казино вообще-то. Эксперды, не разбирающиеся в сути вопроса, умиляют)
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04.11.2021 23:09 Ответить
игры с названием "Caesars Casino" и "Slotomania" - это не казино вообще? серьезно?
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05.11.2021 00:14 Ответить
Да, это как ромы и Рим- одно название.
Это обычные сошиал игры где ты не можешь ни выиграть ни проиграть.

Жанр Сошиал казино- это Не реал мани казино (которое- геймблинг).

Но плебсу это побоку- услышали слово казино и открыли орущие рты как бабульки у подъезда...
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05.11.2021 11:17 Ответить
Прочитал казино и слюни потекли сразу..пипец уровень ЗЕбилов поражает...
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05.11.2021 20:35 Ответить
Псы из налоговой, псы из полиции, полукриминальные и околорэкетирские псы, разные пожарные, и прочие контролирующие органы- и все хотят денег. Плюс, ещё непонятки что с з.п. делать? Или по чёрному, или по серому, или по серо-буро-малиновому?а если по белому, то псам всё равно платить нужно?(ответ- ДА!) Короче, кто ж будет работать в таких скотских условиях? Только те, кого и воспитала эта система- бандиты из позднего совка и 90х, и привыкшие тереть терпилы+ чутка наивных романтиков(новички- быстро стухнут). Но европейские инвесторы обойдут скорее тремя дорогами. Поэтому и страна бедная.
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04.11.2021 20:26 Ответить
а няню от зелебобиков с собой забират?
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04.11.2021 20:49 Ответить
Прямой результат деятельности ЗЕ и Гетманцева.
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04.11.2021 21:01 Ответить
Не доробатывают инвест-няни, нужно чтобы валили все 100 процентов😁
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04.11.2021 21:25 Ответить
когда моральные уроды и политичесские проститутки приходят к власти из государства начинают уходить чесные, умные люди. вот такой закон экономики. это Вам не бабло выводить в офшоры. люди хотят чесно работать и иметь гарантии.
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04.11.2021 21:40 Ответить
Сколько грн налога заплатила эта компания, чтобы рыдать по ней?
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04.11.2021 21:53 Ответить
Високі зарплати 1000 чоловік - це вже більша користь для держави ніж весь час існування "95 кварталу".
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04.11.2021 22:18 Ответить
Каждый сотрудник при ЗП в 100к как ФОП платит в месяц проживая в этой стране:

- 1320 грн. ЕСВ

- 5000 грн. подоходного (5%)

- 17100 ПДВ (18%)

Итого 23420 грн. в месяц с одного сотрудника или минимум 24млн. со всей компании.

Чтоб было понятнее, эти ребята получается выплачивали минимальные пенсии для 12000 пенсионеров.

При этом нужно понимать что они для своей деятельности не взяли абсолютно ничего. В отличии от тех же "экономикообразующих" предприятий которые сидят на дотациях и если все свести то дай бог чтоб в ноль вышли.
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04.11.2021 22:41 Ответить
Зато каждый таксист и строитель который получает зп в конверте, орет что айтишники мало платят в бюджет
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04.11.2021 23:05 Ответить
Нету там ПДВ 18%)) они все на 3 упрощенной группе) 5% + ЕСВ и все)
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04.11.2021 23:56 Ответить
и 100к на человека там тоже нету и близко!
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05.11.2021 00:15 Ответить
> ФОП платит в месяц проживая в этой стране

Покупая товары в которые заложен этот ПДВ. Это не прямое налогообложение, но как его не назови это не меняет того факта, что после миграции человека государство больше этих денег не увидит.
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05.11.2021 13:46 Ответить
Это Израильская компания
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04.11.2021 23:06 Ответить
Щодо інвестиційного клімату вже до мене сказали, але от, чесно кажучи, оті всі онлайн-казино нахрін тут не потрібні!
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04.11.2021 22:08 Ответить
Інвестори від нянь тікають?
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04.11.2021 22:16 Ответить
Какая-то инвест-няня не сработала
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04.11.2021 22:23 Ответить
Более хреновей страны чем румыния, в евросоюзе просто нет. Половина трудоспособного населения либо моет параши, либо занимается воровством-жульничеством, либо стоит на панели в Британии, Германиях или Нидерландах. Поэтому рилокейт в румынию - это как издевательство от компании
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04.11.2021 22:26 Ответить
Румынки на панели в Берлине- это уже устаревшая инфа, сейчас там все албанцы держат)
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04.11.2021 23:00 Ответить
тебе виднее кто тебя там держит
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05.11.2021 00:16 Ответить
Я просто чаще ездил в Европу на отдых. Не завидуй
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05.11.2021 11:18 Ответить
Никто никуда не бежит если что) Любая адекватная IT компания итак зарегистрирована на Мальте чтоб у сбу не было желания устраивать маски шоу.
Slotomania, House of Fun- эти оффисы не в Днепре а в Киеве
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04.11.2021 22:58 Ответить
інвест-няню з'їв Корнієнко
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04.11.2021 23:00 Ответить
Біда в Україні, закриваються заводи і фабрики, малий бізнес ледь тримається, такого ніколи не бачив щоб здавалися в оренду приміщення в такій кількості чи продавалися. Нам в новинах розказують як рейтинг в преЗедента росте, це не рейтинг, це пісець
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05.11.2021 01:21 Ответить
а где же инвест няня?))) упустила ребенка???))
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05.11.2021 08:44 Ответить
Это явно успех...
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05.11.2021 15:25 Ответить
 
 