"Слугу народа" Третьякову и Геращенко из "ЕС" в пятницу могут отстранить от пяти заседаний

Верховная Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении народных депутатов Галины Третьяковой (фракция "Слуга народа") и Ирины Геращенко ("Европейская солидарность") права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Напомним, 8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились к председателю Рады и руководителю регламентного комитета с призывом отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за её выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.