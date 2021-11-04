"Слугу народа" Третьякову и Геращенко из "ЕС" в пятницу могут отстранить от пяти заседаний
Верховная Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении народных депутатов Галины Третьяковой (фракция "Слуга народа") и Ирины Геращенко ("Европейская солидарность") права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.
Напомним, 8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".
После этого все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.
Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились к председателю Рады и руководителю регламентного комитета с призывом отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за её выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.
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А третьякову треба трошечки розстріляти. Така потвора не повинна сидіти під куполом та опікуватись тими, кого вона ненавидить.
Мы хотим сегодня,
Нет, нет, нет, нет,
Мы хотим сейчас.
Це ж ви навіть не жирафи, до якої звук довго летить...
Филипп Филиппыч,лучше не спрашивайте...,Карлом Марксом...
Доктор,голкубчик,вы просто обязаны поднять с колен советское быдло Шариковых и Швондеров...
От дибіли зелені...
Галина Третьякова написала в Регламентный комитет объяснительную записку, по поводу своего заявления («минус один враг») о смерти Антона Полякова.
Линия её самозащиты просто обескураживает своим цинизмом:
Комитет, якобы, вообще не должен рассматривать данную ситуацию, «в связи с отсутствием субъекта высказываний». Так как согласно процедуре, жалобу на неё должен был подавать тот депутат, против которого она высказалась, то есть сам Поляков, а не его коллеги.
Кроме того, как отметила Третьякова, согласно регламенту, здесь «отсутствует объект правонарушения» - то есть «произнесённые обидные слова». Угадаете почему? Потому, что она их не произносила вслух, а написала в чате текстом.
Мерзкая, циничная тварь. Впрочем, у неё хорошие учителя были.
Блин, "зЕ" "партия" низшего сорта, сушите сухари...
Хто ж це зе-кодлу пригадав події 2019-го ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4545463362158097&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Черговий сумний день для українського парламентаризму та держави вцілому.
Беззмістовна поява Зеленського, продавлені у ВР абсолютно «ніякі» міністри, закритий рот Гео Леросу і а сам кінець…регламентний комітет хоче відсторонити на 5 засідань https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=-]K-R Iryna Gerashchenko .
Так, ви не помилились. Не Тищенка чи Бужанського, не Ківу і навіть не Трухіна. А саме Ірину Геращенко за висловлювання ще 2019 року про «зелених чоловічків» у Верховній Раді.
Що там сумнозвісна Галина Третякова? Її досі НЕ відсторонили ні від участі в засіданнях, ні від головування в комітеті.
Система маленьких порізів, ударів та помст - це система влади Зеленського. Тільки б'ють вони не опонентрів, а всю країну.
Країну, яка потерпає від страшної епідемії, від економічної кризи, від височезних тарифів та податкових поборів, зрештою, від зеленої влади, яка не перестає добивати нас зсередини.