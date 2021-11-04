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"Слугу народа" Третьякову и Геращенко из "ЕС" в пятницу могут отстранить от пяти заседаний

Верховная Рада в пятницу рассмотрит вопросы о лишении народных депутатов Галины Третьяковой (фракция "Слуга народа") и Ирины Геращенко ("Европейская солидарность") права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт парламента.

Напомним, 8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились к председателю Рады и руководителю регламентного комитета с призывом отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Читайте: Из-за неприличного жеста Зеленскому Леросу грозит отстранение от пяти заседаний. За такое мы не можем забирать мандат, - Корниенко

Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за её выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.

Автор: 

ВР (29302) Геращенко Ирина (1630) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+25
зеленые черти--вы еще вспомните,что Геращенко говорила в детсаду,вспомнили швали
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04.11.2021 20:22 Ответить
+25
Обиделись они что назвали своим именем
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04.11.2021 20:23 Ответить
+20
Геращенко так влучно сказала, що її за цю фразу ще нагородять у майбутньому.

А третьякову треба трошечки розстріляти. Така потвора не повинна сидіти під куполом та опікуватись тими, кого вона ненавидить.
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04.11.2021 20:26 Ответить
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04.11.2021 20:21 Ответить
Це правда, подоляцька курва-ми все пам'ятаємо.
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04.11.2021 20:30 Ответить
Это что, на фото, "хайль, зеля"?
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04.11.2021 20:22 Ответить
зеленые черти--вы еще вспомните,что Геращенко говорила в детсаду,вспомнили швали
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04.11.2021 20:22 Ответить
Обиделись они что назвали своим именем
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04.11.2021 20:23 Ответить
Придумал только-что, имхо, удачное словосочетание: слуга народа Арестович.
Как вам?
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04.11.2021 20:25 Ответить
Геращенко так влучно сказала, що її за цю фразу ще нагородять у майбутньому.

А третьякову треба трошечки розстріляти. Така потвора не повинна сидіти під куполом та опікуватись тими, кого вона ненавидить.
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04.11.2021 20:26 Ответить
Нет, нет, нет, нет,
Мы хотим сегодня,
Нет, нет, нет, нет,
Мы хотим сейчас.
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04.11.2021 20:29 Ответить
Стрелять ее в жопу, там не промажеш
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04.11.2021 21:02 Ответить
Так, це ще та ватніца-развратніца.
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04.11.2021 21:12 Ответить
Тоді третякову треба позбавляти мандата, якщо згадати всі її зашквари, бо воно ж дурне як сто пудів диму.
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04.11.2021 20:26 Ответить
Цир Шапито обосрался по самые турецкие Байрактары...,ротация кабмина лишь дерьмовая завеса... турборежим быдла...
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04.11.2021 20:27 Ответить
Им нужен третий, желательно мачо.
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04.11.2021 20:27 Ответить
Маруся Зверобой Татьяна Черновол София Федина...шото болваны с тетьками воюють...видать Титаник дал трещину с пробоиной 5 дюймов...а то и все 10...
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04.11.2021 20:30 Ответить
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04.11.2021 20:30 Ответить
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04.11.2021 20:38 Ответить
Позбавте Пороха можливості брати участь у засіданнях ВРУ до перевиборів! Чому? Та тому що: 1. він ніколи не запрошував квартал до лазні на "корпоратив", 2. Освічений, має досвід керування державою і багатий, 3. про найвеличнішого та решту "узеленських" такого наговорив і в залі парламенту, і на міжнародних зустрічах, що ОПа вимушена робити зашквари за зашкварами аби якось збити хвилю від висловлювань Порошенка. Ермак втомився вже підшукувати в "СН" дятлів, які ще ся не зашкварили!
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04.11.2021 20:39 Ответить
Біжи до Подоляка за новою методичкою, бо навіть найупоротіші "узеленськи" вже не згадують про "вальцмана"... А ти, мабуть, хворів і не отримав. Може ще про "Ротердам+" чи "ліпєцкую фабріку" щось росповіси? Бо я вже скучив за цими байками
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04.11.2021 20:56 Ответить
А чому Геращенко лише зараз???
Це ж ви навіть не жирафи, до якої звук довго летить...
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04.11.2021 20:43 Ответить
розкручцють ефект Барабари Стрейзен - точно серед них є агенти Пороха! У 2019 Геращенко не отримала підтримки а зараз - САВСЄМ УСЬО ПА-ДРУГОМУ
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04.11.2021 20:48 Ответить
Зеля 100 лет назад....
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04.11.2021 20:45 Ответить
Доктор Борменталь,вы кем были в прошлой жизни?

Филипп Филиппыч,лучше не спрашивайте...,Карлом Марксом...

Доктор,голкубчик,вы просто обязаны поднять с колен советское быдло Шариковых и Швондеров...
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04.11.2021 20:51 Ответить
А Геращенко за що ?
От дибіли зелені...
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04.11.2021 20:55 Ответить
болваны Турборежимные не знают простых прописных истин...куда уж до политики или экономики....
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04.11.2021 21:00 Ответить
Секс для рояля с оркестром..солист и дирижер Голобородька
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04.11.2021 21:05 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , November 4

Галина Третьякова написала в Регламентный комитет объяснительную записку, по поводу своего заявления («минус один враг») о смерти Антона Полякова.
Линия её самозащиты просто обескураживает своим цинизмом:
Комитет, якобы, вообще не должен рассматривать данную ситуацию, «в связи с отсутствием субъекта высказываний». Так как согласно процедуре, жалобу на неё должен был подавать тот депутат, против которого она высказалась, то есть сам Поляков, а не его коллеги.

Кроме того, как отметила Третьякова, согласно регламенту, здесь «отсутствует объект правонарушения» - то есть «произнесённые обидные слова». Угадаете почему? Потому, что она их не произносила вслух, а написала в чате текстом.

Мерзкая, циничная тварь. Впрочем, у неё хорошие учителя были.
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04.11.2021 21:22 Ответить
Эту мразь надо не на пять заседаний отстранить, а выгнать из парламента, чтоб не позорила страну.
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04.11.2021 21:32 Ответить
Э-э а третьякову, за что отстранить??? Её пора посадить, лет так от 10, как кацапонацистскую пропогандоншу! Она вообще не должна существовать в человеческом обществе, так как ********* 10 категории! Видать у зЕбилов все такие, не исключая зЕлоха с бенядиктовой...
Блин, "зЕ" "партия" низшего сорта, сушите сухари...
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04.11.2021 21:41 Ответить
если использовать логику "зе" служтвых по отношению к Геращенко, то за высказывания в бытность квартального "зе" об Украине и ее народе, ему должно было вообще запретить балотироватся в презы,
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04.11.2021 21:44 Ответить
Геращенко - лише оплески.

Хто ж це зе-кодлу пригадав події 2019-го ?
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05.11.2021 02:40 Ответить
Какое страшное наказание.Пять выходных, мля.
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05.11.2021 04:58 Ответить
Відносно Геращенко нагадує як при совку члена партії карали по партійній лінії без всякого там строку давності.
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05.11.2021 08:09 Ответить
Якщо не з"їм то хоть надкушу))!! Це я про помсту зелених ідіотів відносно І. Геращенко))!!
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05.11.2021 08:36 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4545463362158097&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·



Черговий сумний день для українського парламентаризму та держави вцілому.

Беззмістовна поява Зеленського, продавлені у ВР абсолютно «ніякі» міністри, закритий рот Гео Леросу і а сам кінець…регламентний комітет хоче відсторонити на 5 засідань https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=-]K-R Iryna Gerashchenko .

Так, ви не помилились. Не Тищенка чи Бужанського, не Ківу і навіть не Трухіна. А саме Ірину Геращенко за висловлювання ще 2019 року про «зелених чоловічків» у Верховній Раді.

Що там сумнозвісна Галина Третякова? Її досі НЕ відсторонили ні від участі в засіданнях, ні від головування в комітеті.

Система маленьких порізів, ударів та помст - це система влади Зеленського. Тільки б'ють вони не опонентрів, а всю країну.
Країну, яка потерпає від страшної епідемії, від економічної кризи, від височезних тарифів та податкових поборів, зрештою, від зеленої влади, яка не перестає добивати нас зсередини.
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05.11.2021 09:39 Ответить
 
 