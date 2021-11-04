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Добкин подал 65 исков о пересчете голосов на выборах мэра Харькова

Добкин подал 65 исков о пересчете голосов на выборах мэра Харькова

В отношении половины этих исков суд уже принял решение - отказать.

Об этом со ссылкой на отдел статистики Харьковского окружного административного суда сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:00 суд рассмотрел 32 иска от Михаила Добкина о пересчете голосов на выборах из-за нарушений. Суд отказал Добкину в удовлетворении всех 32 исков", - сообщили в суде.

Всего, добавили в суде, с 3 ноября от Добкина поступило 65 исков: все иски будут рассмотрены сегодня и завтра.

Читайте: В Харькове объявили результаты выборов городского головы: победил и.о. мэра Терехов. ВИДЕО

Как пояснил корреспонденту агентства один из адвокатов Добкина Анатолий Родзинский, всего в суд поданы иски по поводу нарушений выборов на 132-х участках города.

"Добкин настаивает на пересчете голосов на всех 132-х участках в связи с нарушениями, в том числе во время транспортировки бюллетеней от участковой избирательной комиссии в районную территориальную комиссию, которая происходила в меньшем составе сопровождающих, чем необходимо. Но суд пока не принял ни одного положительного решения" , – сообщил Родзинский.

Также читайте: "ОПОРА" просит не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова из-за фальсификаций

По его словам, ответы судей были формальными, "судьи указывали на то, что в иске не указан характер нарушения или что акт составлен с нарушением".

Напомним, 31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы городского головы. На должность претендовали десять кандидатов. Победителем признали Игоря Терехова - он набрал 50,66% голосов. "ОПОРА" сообщала о многочисленных фальсификациях. Нацполиция начала производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова.

Автор: 

выборы (24764) Добкин Михаил (969) суд (25155) Харьков (7626) пересчет (34)


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Топ комментарии
+10
"Миша, у тебя хлебало скучное, тебе никто денег не даст"
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04.11.2021 20:39 Ответить
+7
этот дебил и двух абзацев текста внятно не напишет.. какие 65 исков?
и если адвокатом Добкина есть Родзинский, то Допе ничего не светит..
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04.11.2021 20:37 Ответить
+6
Допа без гепы-нишо...
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04.11.2021 20:36 Ответить
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Допа без гепы-нишо...
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04.11.2021 20:36 Ответить
Допа это Гепина Дупа !
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04.11.2021 20:59 Ответить
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04.11.2021 21:38 Ответить
добкин-рептилоид
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04.11.2021 21:39 Ответить
Такі он поц
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04.11.2021 20:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zddj4BA_7OM давай по новой, миша, все х...ня!
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04.11.2021 20:37 Ответить
этот дебил и двух абзацев текста внятно не напишет.. какие 65 исков?
и если адвокатом Добкина есть Родзинский, то Допе ничего не светит..
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04.11.2021 20:37 Ответить
"Миша, у тебя хлебало скучное, тебе никто денег не даст"
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04.11.2021 20:39 Ответить
вор у вора, дубинку украл...
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04.11.2021 20:45 Ответить
пусть подаст 666-й - в подземную канцелярию, его там заждались бгг)
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04.11.2021 20:48 Ответить
Чудовище.
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04.11.2021 20:50 Ответить
І на скільки він перед цим "закинувся"? А головне - чим? Рештками від "співпраці" з Афганістаном від найвеличнішого чи новою "дипломатичною поштою" з Аргентини?
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04.11.2021 21:01 Ответить
Интересно, кто финансирует эту сволочь? Не удивлюсь, если все тот же игарьвалерич...
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04.11.2021 21:05 Ответить
Що дОпа,що дУпа-від однієї літери нічого не міняється-всерівно СРАКА)
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04.11.2021 21:10 Ответить
Миша помножь все 65 на 0.
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04.11.2021 21:16 Ответить
непонятно хто более православнутый гундяйкиным...добкин чы рабинович?
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04.11.2021 21:30 Ответить
допа ты зарос...
как с учий пёс
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04.11.2021 21:32 Ответить
Суд отказал потому, што в тех исках текст как-то по-дебильному написан...
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04.11.2021 21:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo https://www.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo

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04.11.2021 22:45 Ответить
Даааа, без Гепи він не Допа.
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05.11.2021 08:13 Ответить
Теперь политический труп---окончательно. Но оно не верит, оно во что там лезет, а давно нахер кому нужный. По Киеву там пальчевский опять зскулил, фуфло мелет, за всё что может, боксёру простить не может, и этот скоро из под подворотни дешёвый лай затеет. Смотреть противно.
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04.11.2021 22:22 Ответить
Ему по другому нельзя
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04.11.2021 22:26 Ответить
У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст https://www.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo
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04.11.2021 22:44 Ответить
Миша и опзж кинули на деньги людей которые работали на выборах
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05.11.2021 08:28 Ответить
Вот же подонок , как с рыгами вытворял беспредел та все было по закону! ********!
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05.11.2021 10:05 Ответить
 
 