Добкин подал 65 исков о пересчете голосов на выборах мэра Харькова

В отношении половины этих исков суд уже принял решение - отказать.

Об этом со ссылкой на отдел статистики Харьковского окружного административного суда сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 14:00 суд рассмотрел 32 иска от Михаила Добкина о пересчете голосов на выборах из-за нарушений. Суд отказал Добкину в удовлетворении всех 32 исков", - сообщили в суде.

Всего, добавили в суде, с 3 ноября от Добкина поступило 65 исков: все иски будут рассмотрены сегодня и завтра.

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Как пояснил корреспонденту агентства один из адвокатов Добкина Анатолий Родзинский, всего в суд поданы иски по поводу нарушений выборов на 132-х участках города.

"Добкин настаивает на пересчете голосов на всех 132-х участках в связи с нарушениями, в том числе во время транспортировки бюллетеней от участковой избирательной комиссии в районную территориальную комиссию, которая происходила в меньшем составе сопровождающих, чем необходимо. Но суд пока не принял ни одного положительного решения" , – сообщил Родзинский.

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По его словам, ответы судей были формальными, "судьи указывали на то, что в иске не указан характер нарушения или что акт составлен с нарушением".

Напомним, 31 октября в Харькове состоялись внеочередные выборы городского головы. На должность претендовали десять кандидатов. Победителем признали Игоря Терехова - он набрал 50,66% голосов. "ОПОРА" сообщала о многочисленных фальсификациях. Нацполиция начала производство по факту нарушений на выборах мэра Харькова.