Активисты и Фонд Порошенко собрали 18 млн грн на залог для генерала Павловского

Фонд Порошенко вместе с ОО "Солідарна справа громад" собрали необходимые 18 миллионов гривен для освобождения из-под стражи генерала Игоря Павловского. К сбору средств присоединились народные депутаты "Европейской Солидарности" и партийцы из регионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

2 миллиона 100 тысяч гривен собрали благодаря акции в соцсетях, в которой приняло участие более 6 тыс. человек. 15 миллионов 900 тысяч гривен будут добавлены Фондом семьи Петра Порошенко.

"Игорь Павловский – один из руководителей обороны Мариуполя летом 2014 года. За это в России против него возбуждено уголовное дело. А именно это делает Павловскую честь. А вот попытка посадить его в Украине – это позор власти и позор Зеленскому. Потому что именно он заказал это мотивированное политическое дело. Наверное, Зеленский целил в своих политических оппонентов, но подобные его действия подрывают обороноспособность государства", – подчеркнул лидер "ЕС".

"Я хочу поблагодарить каждого человека, который внесил свою посильную лепту в сбор средств на внесение судебного залога за незаконно заключенного генерала. Как мы и обещали, мы с Мариной оставшуюся сумму, которая нужна, чтобы генерала Павловского освободить на свободу, внесем из нашего благотворительного Фонда прямо сегодня. Для того чтобы уже завтра Игорь Валентинович был дома вместе с семьей", – отметил Порошенко.

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Напоминаем, в августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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