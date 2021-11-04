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Активисты и Фонд Порошенко собрали 18 млн грн на залог для генерала Павловского

Активисты и Фонд Порошенко собрали 18 млн грн на залог для генерала Павловского

Фонд Порошенко вместе с ОО "Солідарна справа громад" собрали необходимые 18 миллионов гривен для освобождения из-под стражи генерала Игоря Павловского. К сбору средств присоединились народные депутаты "Европейской Солидарности" и партийцы из регионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

2 миллиона 100 тысяч гривен собрали благодаря акции в соцсетях, в которой приняло участие более 6 тыс. человек. 15 миллионов 900 тысяч гривен будут добавлены Фондом семьи Петра Порошенко.

"Игорь Павловский – один из руководителей обороны Мариуполя летом 2014 года. За это в России против него возбуждено уголовное дело. А именно это делает Павловскую честь. А вот попытка посадить его в Украине – это позор власти и позор Зеленскому. Потому что именно он заказал это мотивированное политическое дело. Наверное, Зеленский целил в своих политических оппонентов, но подобные его действия подрывают обороноспособность государства", – подчеркнул лидер "ЕС".

"Я хочу поблагодарить каждого человека, который внесил свою посильную лепту в сбор средств на внесение судебного залога за незаконно заключенного генерала. Как мы и обещали, мы с Мариной оставшуюся сумму, которая нужна, чтобы генерала Павловского освободить на свободу, внесем из нашего благотворительного Фонда прямо сегодня. Для того чтобы уже завтра Игорь Валентинович был дома вместе с семьей", – отметил Порошенко.

Читайте также: "ЕС" поздравила генерала Павловского с днем рождения: Защитники Украины по приговору Зеленского находятся в тюрьме, а изменники Родины - дома

Напоминаем, в августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Также читайте: В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков

Автор: 

залог (520) Порошенко Петр (19628) Павловский Игорь (115) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+62
Ці кошти зібрали Українці *** Українця. Пишаюсь, що і моя частка там присутня.
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04.11.2021 20:51 Ответить
+37
За те, що пішов Україну захищати.
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04.11.2021 20:55 Ответить
+36
Нехай подавляться зелені тварі.
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04.11.2021 20:54 Ответить
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Ці кошти зібрали Українці *** Українця. Пишаюсь, що і моя частка там присутня.
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04.11.2021 20:51 Ответить
та да. Похоже деньгами скинулись только участники Цензора и других проукраинских сетей. Остальным покуй.
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04.11.2021 20:55 Ответить
Цікаво, зеленський також скинувся грішми? Чи воно обісцяне чмо сциться від своєї неспроможності нагалити?
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04.11.2021 20:58 Ответить
ЗЕ только берет.

А дает только пустые обещания для зебилов.
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04.11.2021 20:59 Ответить
Він у ступорі. Від фака Лєроса. 😊
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04.11.2021 21:44 Ответить
А ты интересно, хоть чем то помог, или только поп#здеть???
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05.11.2021 22:57 Ответить
Не хочу повторяться, читай тут: https://censor.net/ua/comments/locate/3297777/01921410-feeb-7071-b208-6115211a11b7
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07.11.2021 10:18 Ответить
в которой приняло участие более 6 тыс. человек. Источник:

===========

6000... стыдновато если честно.
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04.11.2021 20:53 Ответить
Конечно. Сдал бутылки, банки, перечислил куда нужно выручку и как видишь выкупили боевого генерала у зелёных коммунистов.
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04.11.2021 21:01 Ответить
Ти вже все стекло гімном, чи ще трохи залишилось?
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04.11.2021 21:01 Ответить
Похмелись козлорилий, в тебе твої граблі трусяться, на клавіші не по падаєш
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04.11.2021 21:02 Ответить
согласен Вами.

Стыдно !
Стыдно и злость берет !

в 2014-м сдавал деньги и оставлял в супермаркете в тележке продукты для армии, чтоб помочь борьбе против русской оккупации.

против какой оккупации я сдал деньги сейчас, освобождая Украинского Генерала из "украинской" тюрьмы?
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04.11.2021 21:33 Ответить
👏👏👏👏👏 Україну окупували дурні. Ці дурні привели до влади окупаційну адміністрацію своїх кумирів - таких же дурнів, але нахабеих, злодійкуватих, брехливих.
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04.11.2021 21:47 Ответить
да против российской. Просто многие еще не понимают, что зеленский это русский проект
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04.11.2021 22:17 Ответить
Самое как раз страшное что Зеленский это украинский проэкт...в этом то и беда
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05.11.2021 01:36 Ответить
Нехай подавляться зелені тварі.
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04.11.2021 20:54 Ответить
Норм. Им все это еще отольется. И им и тем, кто их поддерживал.
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04.11.2021 21:00 Ответить
Герхард - пули отольются в гири,гири отольются в камни,таким ударным инструментом мы пробьем все стены в мире!!!
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04.11.2021 21:49 Ответить
За те, що пішов Україну захищати.
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04.11.2021 20:55 Ответить
Для дібілів в мене інфа платна.
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04.11.2021 20:59 Ответить
Зараз уклоністи на кшалт тебе в пріоритеті
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04.11.2021 21:03 Ответить
За выполнение своих конституционных обязанностей при вооруженном отпоре оккупантам РФ.
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04.11.2021 20:56 Ответить
"15 миллионов 900 тысяч гривен будут добавлены Фондом семьи Петра Порошенко."

Не сомневался, что недостающую сумму внесёт Порошенко.
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04.11.2021 20:56 Ответить
да уж, это не баночку краски жертвовать на покраску киоска, как БаблоМойский
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04.11.2021 21:35 Ответить
А ЗЕ в это время только крысит государственное бабло и сдает интересы Украины.
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04.11.2021 20:58 Ответить
Для твоего ,сегодня опущенного ,зепетуха тоже )
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04.11.2021 21:10 Ответить
А як же - та він барига , та він же і за копійку вдавится ? .
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04.11.2021 21:13 Ответить
Деньги собирали всего 2 недели. И многие не знали. Я бы тоже не знала, если бы не услышала рекламу на Прямом.

А теперь поставила номер этой карточки на регулярный платеж.
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04.11.2021 21:03 Ответить
Я тоже, только отсюда узнал
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04.11.2021 21:10 Ответить
За эти бабки можно зе-ублюдка отправить рыб кормить вместе с приближенной сворой!
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04.11.2021 21:06 Ответить
пора объявлять следующий сбор денег.
на это - не жалко.....
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04.11.2021 21:36 Ответить
Рашотролли и подоляшавки! Бегом бабло отрабатывать!
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04.11.2021 21:10 Ответить
Респект!
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04.11.2021 22:00 Ответить
За Зеленского никто гривны ломанной не даст!
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04.11.2021 22:19 Ответить
Про збір коштів почалось у фейсбуку Юрій Бірюков та ГО "Справа громад", на сайтах мало було інфи по тв ще менше. Я дізнався на ЦН і звідти в ФБ. Нехай вчаться як треба охоплювати потрібну аудиторію - не всі сидять в ФБ, не всі сидять на різних сайтах, не всі підписані на телеграм, інстаграм, не всі дивляться телебачення, не всі слухають радіо. А половина шостої вже минула, вибори наближаються .....
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04.11.2021 22:23 Ответить
Це дійсно так! Я не маю ні ФБ ні різноманітних соц. мереж. Як маю час читаю тільки ЦН. А з ТБ дивлюся тільки Прямий. І то не дивлюся, а слухаю з телефону через навушник.

Я думаю, що вже десь за п'ять сьома.
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04.11.2021 23:02 Ответить
Я не чула про збір коштів.

Подяка людям і ПП.
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05.11.2021 02:23 Ответить
!
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05.11.2021 09:15 Ответить
Да, надо вытаскивать, а то ещё заговорит....
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05.11.2021 09:31 Ответить
А як там почуваються слідаки, прокурори і судді, які виконують злочинний наказ Косоворотки і фальшують справу проти генерала, який спасав Україну? Як вони збираються служити? "Еліта" відкосників, таких як Зеля? Чи вони прийшли не служити державі, а прислужувати ворогам?
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05.11.2021 09:33 Ответить
Красивая ширма для лохов . Поди проверь. А вдруг боевой генерал начнет давать показания ?
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05.11.2021 10:46 Ответить
 
 