Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
4 ноября граждане почтили память активистки из Херсона Катерины Гандзюк и напомнили власти о требовании справедливого расследования этого дела. Акция состоялась на Почтовой площади в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с мста события.
Как отмечают огранизаторы акции, на сегодняшний день не получил приговор ни один из заказчиков. Однако, в отличие от других дел нападений на активистов, в деле Гандзюк есть прогресс, который вряд ли был достигнут, если бы не участие тысяч людей, которые поддерживали и поддерживают инициативу.
По мнениею инициаторов акции, за время, прошедшее со дня ее смерти, было достигнуто следующее:
- Заказчики и причастные правоохранители не смогли слить дело. Несмотря на все влияние и ресурсы, о деле Кати Гандзюк помнят до сих пор;
- исполнители преступления получили приговоры и дают показания в суде по Мангеру и Левину;
- один из организаторов (Игорь Павловский) дал обличительные показания в суде и получил приговор;
- один из заказчиков (Владислав Мангер) и один из организаторов (Алексей Левин) имеют статус обвиняемых и находятся в СИЗО, суд по ним продолжается с августа 2020 года;
- одна из самых влиятельных криминальных группировок Херсонщины развалена;
- проблема феодализма в регионах обсуждается на общенациональном уровне;
– Ценой дела Кати Гандзюк удалось остановить волну насилия против гражданского общества по всей Украине.
Организаторы заявили, что планируют добиться наказания и другим фигурантам. В частности Андрей Гордеев предпринимает очередные попытки продолжить политическую карьеру, а Евгений Рыщук избран председателем Олешковской ОТГ в Херсонской области. Также ни один из правоохранителей так и не получил наказание за саботаж и попытки слива дела.
Активисты подчеркивают, что внимательно следят за херсонскими полицейскими, причастными к произволу по делу Катерины.
Организаторы акции в виду ситуации с пандемией призвали написать сегодня пост или личный блог о том, почему важно наказать виновных в убийстве Гандзюк.
Фото, видео, - Олег Богачук
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.
На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
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А с приходом Зюзи она их резко перестала интересовать...
Устроит?
Почему я должен спрашивать, у меня к нему нет претензий к по поводу того что он пришел или нет. Опять Вы соврали про перетвиты? Так что Вы ответите почему уже соврали дважды?
" ... Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено? ..."
Как насчет этого
Ваша Цитата
последнее свежее документальное фото его с конкретной привязкой к месту - это Барселона. остальное только перетвиты.
И что конкретно вам не понравилось в посте " ... Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено? ...", что именно на него вы влезли?
Зачем вы мне кинули скрин на котором дата поста 10 часов назад?
Как этот скрин относится к тому что Стерненко не пришел на акцию?
Во вторых, я вам ответил про борьбу и посты, что он борется и постит из Барселоны, оттуда комфортнее бороться. Он там не был еще в середине октября? Или был?
И в третьих, разбирайтесь со свои винегретом в голове и не валите все в одну кучу. Каша получается.
НЕТ У МЕНЯ ФОТО. Если ему комфортно бороться в Испании, в Италии и т.д. пусть борется и постит из других стран, главное чтобы это приносило пользу Украине( а у него результат есть) И винегрет у Вас, мы общаемся контекст акции, а не середины октября, и то что он был Барселоне и писал там посты это никак не относится к вчерашней акции.
один из соучастников уже даже "отсидел"
классно у нас "дела" делаются