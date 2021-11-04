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Новости Убийство Гандзюк
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Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 ноября граждане почтили память активистки из Херсона Катерины Гандзюк и напомнили власти о требовании справедливого расследования этого дела. Акция состоялась на Почтовой площади в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с мста события.

Как отмечают огранизаторы акции, на сегодняшний день не получил приговор ни один из заказчиков. Однако, в отличие от других дел нападений на активистов, в деле Гандзюк есть прогресс, который вряд ли был достигнут, если бы не участие тысяч людей, которые поддерживали и поддерживают инициативу.

По мнениею инициаторов акции, за время, прошедшее со дня ее смерти, было достигнуто следующее:  

- Заказчики и причастные правоохранители не смогли слить дело. Несмотря на все влияние и ресурсы, о деле Кати Гандзюк помнят до сих пор;
- исполнители преступления получили приговоры и дают показания в суде по Мангеру и Левину;
- один из организаторов (Игорь Павловский) дал обличительные показания в суде и получил приговор;
- один из заказчиков (Владислав Мангер) и один из организаторов (Алексей Левин) имеют статус обвиняемых и находятся в СИЗО, суд по ним продолжается с августа 2020 года;
- одна из самых влиятельных криминальных группировок Херсонщины развалена;
- проблема феодализма в регионах обсуждается на общенациональном уровне;
– Ценой дела Кати Гандзюк удалось остановить волну насилия против гражданского общества по всей Украине.

Организаторы заявили, что планируют добиться наказания и другим фигурантам. В частности Андрей Гордеев предпринимает очередные попытки продолжить политическую карьеру, а Евгений Рыщук избран председателем Олешковской ОТГ в Херсонской области. Также ни один из правоохранителей так и не получил наказание за саботаж и попытки слива дела.

Активисты подчеркивают, что  внимательно следят за херсонскими полицейскими, причастными к произволу по делу Катерины.

Организаторы акции в виду ситуации с пандемией призвали написать сегодня пост или личный блог о том, почему важно наказать виновных в убийстве Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемых по делу Гандзюк оставили под стражей, - Апелляционный суд

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем власть привлечь к ответственности всех, кто стоит за нападением на Гандзюк, - посольство США

Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 01
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 02
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 03
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 04
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 05
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 06
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 07
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 08
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 09
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 10
Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве 11

Фото, видео, - Олег Богачук

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Автор: 

память (1498) Богачук Олег (1462) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+7
А нацжоны будут. Они ж бегали за Порохом по всей Украине с плакатом "Хто вбив Гандзюк?
А с приходом Зюзи она их резко перестала интересовать...
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04.11.2021 21:10 Ответить
+2
Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено?
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04.11.2021 22:47 Ответить
+1
Да в Барселоне, оттуда он видимо в суды ездит. Но видимо не пришел, видимо я не правильно его пост понял. Какие у тебя претензии к Стерненко? Он делает видео про всяких сепаров, рашкинских артистов, крымнашистов которые пытаются попасть в Украину (и это у него получается), помогает армии, при этом его пытаются посадить. И про Гандзюк он не забыл, в телеграмме у него есть все ссылки на события. Что вы еще от него хотите?
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05.11.2021 01:03 Ответить
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А нацжоны будут. Они ж бегали за Порохом по всей Украине с плакатом "Хто вбив Гандзюк?
А с приходом Зюзи она их резко перестала интересовать...
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04.11.2021 21:10 Ответить
Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено?
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04.11.2021 22:47 Ответить
Стерненко в телеграме про это писал, и как я понял он тоже там собирался быть.
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05.11.2021 00:24 Ответить
Из теплой Барселоны? Ну и где он там?
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05.11.2021 00:29 Ответить
Да в Барселоне, оттуда он видимо в суды ездит. Но видимо не пришел, видимо я не правильно его пост понял. Какие у тебя претензии к Стерненко? Он делает видео про всяких сепаров, рашкинских артистов, крымнашистов которые пытаются попасть в Украину (и это у него получается), помогает армии, при этом его пытаются посадить. И про Гандзюк он не забыл, в телеграмме у него есть все ссылки на события. Что вы еще от него хотите?
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05.11.2021 01:03 Ответить
Да, в Барселоне. Оттуда комфортнее

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05.11.2021 09:20 Ответить
Вот скажите зачем Вы врете? Фото сделано еще месяц назад
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05.11.2021 11:33 Ответить
Т.е. он под "домашним арестом" гулял в Барселоне и оттуда ездил на суды, как вы говорите? Многих вы подобных "арестантов" осужденных видели среди патриотов?
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05.11.2021 11:53 Ответить
Кто Вам сказал что он был под домашним арестом месяц назад? Вы так и не ответили зачем Вы врете что Стерненко в Барселоне?
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05.11.2021 12:02 Ответить
Вы сами сказали, что он ездил на суды. Т.е. его фото двузнедельной давности не из Барселоны? У вас есть его фото со вчерашней акции памяти его "близкой подруги" (по его же словам) ? Давайте, посмотрим все вместе с удовольствием.
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05.11.2021 12:07 Ответить
Я же ответил на этот вопрос, что возможно я не правильно не понял его пост и он не собирался идти на эту акцию, но про все акции он осветлил своих соцсетях. Зайдите на его твитер и Вы увидите фото не из Барселоны.
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05.11.2021 12:16 Ответить
А что же так? Ведь он называл себя ее близким другом и устраивал постоянные акции-хороводы при Порохе. А какие фотки публиковал, какие гневные речи толкал ! А тут такой шикарный повод - годовщина и заказчики до сих пор не осуждены. Уже не интересна эта тема или уже стало совсем насрать, или не упплочено?
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05.11.2021 12:24 Ответить
Ну так возьмите и напишите ему, зачем Вы мне об этом пишите. Я же писал что все дела про Гандзюк, кого отпустили, кого не отпустили он пишет в соцсетях. Почему он не пришел я не знаю. Так что по поводу фото, напишите зачем соврали?
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05.11.2021 12:30 Ответить
Это не я к вам влез с претензиями, а наоборот. Вот вы его тут поддерживаете, так возьмите этой проститутке и напишите сами. А последнее свежее документальное фото его с конкретной привязкой к месту - это Барселона. остальное только перетвиты.
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05.11.2021 12:36 Ответить
https://twitter.com/sternenko/status/1454495650456997894?s=20

Устроит?
Почему я должен спрашивать, у меня к нему нет претензий к по поводу того что он пришел или нет. Опять Вы соврали про перетвиты? Так что Вы ответите почему уже соврали дважды?
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05.11.2021 12:47 Ответить
В чем соврал? Что он две недели назад был еще в Барселоне или что его вчера не было на акции? Что неправда в этом тексте? Или он вчера был на акции?
" ... Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено? ..."
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05.11.2021 13:08 Ответить
ОК я понял начали сьежать с темы. НУ ок
Как насчет этого
Ваша Цитата
последнее свежее документальное фото его с конкретной привязкой к месту - это Барселона. остальное только перетвиты.
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05.11.2021 13:15 Ответить
Ну и? Что не так? Нашли совсем свежее - молодец. Так вы его фото со вчерашней акции покажите раз он типа в Киеве? И вы пристебались именно к приведенному мной посту. Чем теперь недовольны?
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05.11.2021 13:23 Ответить
Короче я уже писал про фото с акции, сколько еще Вы будете писать про эти фото? Если плохо с памятью читайте посты выше, я недоволен что в контексте того что я написал Вы соврали что он в Барселоне и кинули скриншот месячной давности утверждая что он в Барселоне. При этом можно было найти этот его твит месяц назад и дать ссылку с датой, а не скрин где написанно что фото сделано 10 часов назад.
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05.11.2021 13:29 Ответить
"... Да в Барселоне, оттуда он видимо в суды ездит. .." - это я писал? У вас с памятью что-то. И в инсте его фотки из Барселоны не месячной, а 2-3х недельной давности.
И что конкретно вам не понравилось в посте " ... Та да. А где все эти типа "друзья" Маляр, Филя или Стерненко? Им уже стало совсем насрать или не упплочено? ...", что именно на него вы влезли?
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05.11.2021 15:49 Ответить
Если что, про Барселону с моей стороны это был сарказм. Ну так вы же даете скрин не с инсты, а с твитера. Что с того две недели назад он был или три, что это меняет? Короче я не вижу смысл с Вами спорить Вы просто сьежаете с темы. Я уже отвечал что Стерненко никуда не делся и в телеграме написал про акции. После этого Вы как я понял начали задавать риторические вопросы и вдобавок к этому кидаете скрин с постом 10 часовой давности, для чего? И как этот скрин вляет на то что Стерненко не пришел на акцию?
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05.11.2021 16:18 Ответить
Вы сами хоть поняли смысл винегрета, написанного вами? Я нет. Повторю - Ну так дайте его фото с вчерашней акции и я признаю что неправ. Всех делов.
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05.11.2021 17:56 Ответить
Скорей всего его там не было, у меня нет фото, у же писал Вам про это. Вы так и не ответили на мои вопросы я на Ваши на все ответил.
Зачем вы мне кинули скрин на котором дата поста 10 часов назад?
Как этот скрин относится к тому что Стерненко не пришел на акцию?
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05.11.2021 18:06 Ответить
Вы совсем кукухой поехали? Во первых, это вы влезли на мой пост что Стерненку насрать и на акцию памяти своей близкой подруги он не придёт. Ну и, пришел? Фото дадите?
Во вторых, я вам ответил про борьбу и посты, что он борется и постит из Барселоны, оттуда комфортнее бороться. Он там не был еще в середине октября? Или был?
И в третьих, разбирайтесь со свои винегретом в голове и не валите все в одну кучу. Каша получается.
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05.11.2021 18:19 Ответить
Ну окей это будет мой последний ответ раз Вам так не приятно общаться отвечу на Ваши вопросы и пойду дальше.
НЕТ У МЕНЯ ФОТО. Если ему комфортно бороться в Испании, в Италии и т.д. пусть борется и постит из других стран, главное чтобы это приносило пользу Украине( а у него результат есть) И винегрет у Вас, мы общаемся контекст акции, а не середины октября, и то что он был Барселоне и писал там посты это никак не относится к вчерашней акции.
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05.11.2021 18:57 Ответить
Вот и запишем в сухой остаток, что Стерненку уже глубоко посрать на свою "близкую подругу". Эта тема ему уже неинтересна. И вам не хворать.
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05.11.2021 19:19 Ответить
И вообще причем здесь что он был в Барселоне две недели назад, неделю назад, если у нас разговор идет по поводу акции которая проходила вчера?
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05.11.2021 13:24 Ответить
Ну так дайте его фото с вчерашней акции и я признаю что неправ. Всех делов.
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05.11.2021 15:44 Ответить
организаторы ещё даже не "сели"
один из соучастников уже даже "отсидел"
классно у нас "дела" делаются
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04.11.2021 22:04 Ответить
 
 