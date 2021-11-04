Акция памяти Катерины Гандзюк прошла на Почтовой площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 ноября граждане почтили память активистки из Херсона Катерины Гандзюк и напомнили власти о требовании справедливого расследования этого дела. Акция состоялась на Почтовой площади в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с мста события.

Как отмечают огранизаторы акции, на сегодняшний день не получил приговор ни один из заказчиков. Однако, в отличие от других дел нападений на активистов, в деле Гандзюк есть прогресс, который вряд ли был достигнут, если бы не участие тысяч людей, которые поддерживали и поддерживают инициативу.

По мнениею инициаторов акции, за время, прошедшее со дня ее смерти, было достигнуто следующее:

- Заказчики и причастные правоохранители не смогли слить дело. Несмотря на все влияние и ресурсы, о деле Кати Гандзюк помнят до сих пор;

- исполнители преступления получили приговоры и дают показания в суде по Мангеру и Левину;

- один из организаторов (Игорь Павловский) дал обличительные показания в суде и получил приговор;

- один из заказчиков (Владислав Мангер) и один из организаторов (Алексей Левин) имеют статус обвиняемых и находятся в СИЗО, суд по ним продолжается с августа 2020 года;

- одна из самых влиятельных криминальных группировок Херсонщины развалена;

- проблема феодализма в регионах обсуждается на общенациональном уровне;

– Ценой дела Кати Гандзюк удалось остановить волну насилия против гражданского общества по всей Украине.

Организаторы заявили, что планируют добиться наказания и другим фигурантам. В частности Андрей Гордеев предпринимает очередные попытки продолжить политическую карьеру, а Евгений Рыщук избран председателем Олешковской ОТГ в Херсонской области. Также ни один из правоохранителей так и не получил наказание за саботаж и попытки слива дела.

Активисты подчеркивают, что внимательно следят за херсонскими полицейскими, причастными к произволу по делу Катерины.

Организаторы акции в виду ситуации с пандемией призвали написать сегодня пост или личный блог о том, почему важно наказать виновных в убийстве Гандзюк.

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Фото, видео, - Олег Богачук

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

12 августа Киевский апелляционный суд закрепил дело Владислава Мангера и Алексея Левина за Днепровским районным судом Киева.

На одном из заседаний свидетели по делу - бывший член "Правого сектора" Павел Пилипенко и бизнесмен Сергей Брага - дали показания в суде о причастности главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк.