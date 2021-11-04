По факту нападения монахов Лавры на журналиста начато уголовное производство, - Нацполиция

По факту препятствования журналистской деятельности возле Киево-Печерской Лавры начато уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время освещения события священнослужители мешали работе представителя СМИ и пытались оттеснить его с места проведения съемки.

В полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности во время освещения происшествия пожара на улице Лаврской. В настоящее время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая приняла заявление у представителя СМИ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предварительно стражи порядка установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

"По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента", - подчеркнули в полиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 4 ноября во время съемок пожара в мастерской Киево-Печерской Лавры некоторые монахи, во главе с наместником монастыря Павлом Лебедем напали на съемочную группу "Магнолии ТВ".