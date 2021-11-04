По факту нападения монахов Лавры на журналиста начато уголовное производство, - Нацполиция
По факту препятствования журналистской деятельности возле Киево-Печерской Лавры начато уголовное производство.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Во время освещения события священнослужители мешали работе представителя СМИ и пытались оттеснить его с места проведения съемки.
В полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности во время освещения происшествия пожара на улице Лаврской. В настоящее время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая приняла заявление у представителя СМИ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предварительно стражи порядка установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.
"По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента", - подчеркнули в полиции.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 4 ноября во время съемок пожара в мастерской Киево-Печерской Лавры некоторые монахи, во главе с наместником монастыря Павлом Лебедем напали на съемочную группу "Магнолии ТВ".
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Спочатку треба прийняти відповідний закон, чи не треба?
Тож, не читайте рф-них новин за столом.
Он у него личное имущество (телефон- подозреваю, что тянет на ценное имущество) отобрал с применением силы- грабёж, в простонародье "гоп-стоп". Всё зафиксировано на камеру. Там штрафом не отделаешься. Где дело?
А на штраф адепты и прихожане скинутся, в виде "жертвоприношений". И причём даже не узнав об этом.
Таким образом, действия попов законны и не надо тут городить препятствие и прочую ахинею.
Эта территория передана парафии и парафия решает, что можно на ней делать.
Действия типо журналиста - вторжение в личную жизнь, все равно, что рваться в вашу квартиру и требовать снимать спальню или туалет.
Много шума из ничего.
Ну і навіщо Русі - Україні потрібна ця закордонна ворожа московська церква МП. з її величезною бандитської зграєю попів -сепаратистів які несамовито підтримують окупацію кремлівськими фашистами )(уйла суверенних українських територій Криму і Донбасу і закликають до знищення суверенітету і територіальної цілісності Української держави. Навіщо вона така ворожа церква потрібна коли є своя рідна ПЦУ Русі - України. Києво-Печерську лавру треба обов'язково повернути її українському народу з-під юрисдикції ( окупації) закордонного бандитського московського патріархата.
Всі втрати на нашiй рідній української землі вони тільки через зраду нас самих. Тепер, як буде відбуватися дуже таки запізнілий процес виведення Києво-Печерської лаври з-під юрисдикції (захоплення)її закордонною УПЦ (МП). Ну а так як Києво-Печерська лавра є державним заповідником, і вона тимчасово перебуває у власності ( окупації ) цієї ворожої для України московської церкви, яка нею поки що до пори до часу користується, то тут можна просто змінити умови оренди, або і повністю розірвати цю кабальну злочинну оренду з нашими лютими ворогами філіалом РПЦ з УПЦ -МП.
Церковними справами не цікавилася і фактично лише кілька років тому (Томос, відбиті Усиков та Ломаченков) дізналася, що Лавра під мп.
Це настільки дико і нечувано, що відмовляєшся вірити і не сприймаєш даний факт.
Гнати їх звідти негайно !
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.