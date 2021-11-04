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По факту нападения монахов Лавры на журналиста начато уголовное производство, - Нацполиция

По факту нападения монахов Лавры на журналиста начато уголовное производство, - Нацполиция

По факту препятствования журналистской деятельности возле Киево-Печерской Лавры начато уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает  Отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время освещения события священнослужители мешали работе представителя СМИ и пытались оттеснить его с места проведения съемки.

В полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности во время освещения происшествия пожара на улице Лаврской. В настоящее время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая приняла заявление у представителя СМИ", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не давай нічого. І дай по голові", - священники УПЦ МП во главе с наместником Лавры Павлом напали на съемочную группу "Магнолии ТВ". ВИДЕО

Отмечается, что предварительно стражи порядка установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

"По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента", - подчеркнули в полиции.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 4 ноября во время съемок пожара в мастерской Киево-Печерской Лавры некоторые монахи, во главе с наместником монастыря Павлом Лебедем напали на съемочную группу "Магнолии ТВ".

Автор: 

журналистика (3324) Лавра (421) нападение (2235)


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Топ комментарии
+48
Варто було б повернутись до питання, що ці мавпи досі робліть у Лаврі.
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04.11.2021 21:19 Ответить
+37
а почему мы не можем объявит московских попов "иноагентами" ?
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04.11.2021 21:22 Ответить
+16
Нет, на основании их подрывной анти-государственной деятельности в пользу страны-агрессора.
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04.11.2021 21:29 Ответить
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Варто було б повернутись до питання, що ці мавпи досі робліть у Лаврі.
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04.11.2021 21:19 Ответить
Бо їх захищають українські старі тупі мавпи з хресними ходами і іконами єврея.
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04.11.2021 22:23 Ответить
а почему мы не можем объявит московских попов "иноагентами" ?
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04.11.2021 21:22 Ответить
потому шо рeванш
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04.11.2021 21:23 Ответить
на підставі рф-ного чи американського законодавства?
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04.11.2021 21:25 Ответить
Нет, на основании их подрывной анти-государственной деятельности в пользу страны-агрессора.
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04.11.2021 21:29 Ответить
Вранці - гроші, ввечері -стільці.
Спочатку треба прийняти відповідний закон, чи не треба?

Тож, не читайте рф-них новин за столом.
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04.11.2021 21:32 Ответить
При чем тут побрехушки из страны-помойки? По факту сатанистская секта мп - организация, ведущая подрывную деятельность. И расследовать их надо именно с этой точки зрения, а не в плане признания "иноагентом".
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04.11.2021 21:36 Ответить
От і я про те саме. В Україні не закріплено в законодавстві статус іногаента. Тому варто оперувати існуючими законами і закріпленими в них поняттями.
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04.11.2021 21:39 Ответить
OK
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04.11.2021 21:41 Ответить
А оно Баканову надо? А оно зеледенту надо? А оно дерьмаку надо? А оно абрахламидии надо? Надо им только одно: здоровье и благополучие бородатой бабушки зеледента и его дядюшки ахметушке. За них бубочка горой всегда будет.
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04.11.2021 21:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gNKGpWZZ7g4 Отец Павло и бабло
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04.11.2021 21:43 Ответить
повeдiнка як у сeрeдньовiчного баб"я
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04.11.2021 21:22 Ответить
Напевне, давно живете (століття з 13-го), звідти й гендерні стереотипи?
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04.11.2021 21:26 Ответить
щe такi по сeлам є. можу познайомити. тiльки вуха щоки бeрeжи можe вiдкусити
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04.11.2021 22:30 Ответить
якщо тeбe звинуватять у крадiжцi ложок або коронують мусорним вiдром - до мeнe щоб притeнзiй нe прeд"являв. я лишe знайомлю. проблeми що в рeзультатi виникнуть вважай суто свoiми.
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04.11.2021 22:43 Ответить
Не, не то..... тут можно деньгами откупиться.
Он у него личное имущество (телефон- подозреваю, что тянет на ценное имущество) отобрал с применением силы- грабёж, в простонародье "гоп-стоп". Всё зафиксировано на камеру. Там штрафом не отделаешься. Где дело?
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04.11.2021 21:25 Ответить
Ну что, в самом деле? Как это можно, "святого человека божьего" судить неправедным мирским судом? ))
А на штраф адепты и прихожане скинутся, в виде "жертвоприношений". И причём даже не узнав об этом.
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04.11.2021 23:17 Ответить
та вислати нафуй всю ту кацапо-фсбешну наволоч на мокшанію....
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04.11.2021 21:28 Ответить
гопники-не священнослужители...
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04.11.2021 21:29 Ответить
этио правильно. мордовских сектантов на костер.
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04.11.2021 21:30 Ответить
нарить кучу нарушений, засторнуть договор об аренде Лавры и пинком под поповский зад. русть на родине МП смуту разводят.
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04.11.2021 21:31 Ответить
Вже пробували рити і не один раз. Ніц з того не виходить бо тему рпц мп кришує особисто ху%ло, крім того у нас руских православних сатаністів дуже багато. Одним словом кожна влада боїться їх "ущемить" бо х%йло за гундяевцев "парвет"
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04.11.2021 22:39 Ответить
Паша-"мерседес" должен давно висеть на столбе с табличкой-"Извините,что я был в "кгб- фсб"
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04.11.2021 21:31 Ответить
Ніхіра і так не буде за це РПЦешникам, до них зелена влада лояльна.
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04.11.2021 21:34 Ответить
сб оун зовсім мишей не ловить...
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04.11.2021 21:39 Ответить
то особливi мишi. статуснi
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04.11.2021 22:31 Ответить
хунта каже добре.
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04.11.2021 21:47 Ответить
Арестовать "православных пидаров московского пендиократа" и лишить места окормления.
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04.11.2021 21:57 Ответить
Може пора вже вимести з Лаври це московське гамно , чи так і будемо терпіти цю рашистську наволоч в Україні . Це ж кубло бандитів , диверсантів і терористів .
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04.11.2021 22:03 Ответить
Какие же ети бесовские дети монахи? Разве монахи ето не мирные люди которые подставляют вторую щеку, а нападать ето уже вообще маразм. Вы там в Лавре лучше обыск проведите и оружие поищите, которое приготовили для кацапских диверсантов
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04.11.2021 22:10 Ответить
точно там нужно попов этих проросийских жосткий обыск провести, там твари и деньжища горы наскирдовали в тайниках с драгоценностями от верян за прощение грехов, и оружия наверняка припасено для бунтов проросийских...все знают чем в целом попы занимаются... бизнес, антиквариатом, и поборы и наследства от верян,они миллионеры там все.(( а тут русские попы...
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04.11.2021 22:29 Ответить
Монахи, у кожній релігії, це така порода людей що тікає від життєвих проблем і відповідальності - навіщо сімя і діти про котрих треба дбати, навіщо працювати морочитись фізично чи розумово, і т.д. і т.п. Краще жерти, спати, імітувати побожність
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04.11.2021 22:32 Ответить
Фейсы служивые, ни сном ни духом не монахи
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04.11.2021 22:59 Ответить
Тут сантименты токсичны. Надо брать в разработку пусть даже по линии МВД и садить "поповичей" хотябы на Сизо. Потаскать по допросам, по судам, по теканалам зеков попов показат Агентура фсб понимает только силу
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04.11.2021 22:13 Ответить
По факту нападения промосковских бандитов в рясах на журналиста начато очередное очковтирательство в исполнении зеленой шоблы, чтобы заболтать и забыть это преступление бандитов РПЦ(фсб) ...
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04.11.2021 22:26 Ответить
Попы мрази
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04.11.2021 22:31 Ответить
русскиe - да
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04.11.2021 22:32 Ответить
Пачьом опиум для народа ? (с)
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04.11.2021 22:33 Ответить
Ефесбешні бородаті чорти в бабських халатах уявили себе намісниками Бога на Землі.
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04.11.2021 22:43 Ответить
Ну, событие произошло не на Лаврской улице, а на территории Лавры.
Таким образом, действия попов законны и не надо тут городить препятствие и прочую ахинею.
Эта территория передана парафии и парафия решает, что можно на ней делать.
Действия типо журналиста - вторжение в личную жизнь, все равно, что рваться в вашу квартиру и требовать снимать спальню или туалет.
Много шума из ничего.
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04.11.2021 22:58 Ответить
Геть церкву кремлівського сатанату московської Орди з України!
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04.11.2021 23:11 Ответить
"Величезна кількість віруючих, які щодня відвідують окуповану МП Києво-Печерську лавру, з болем сприймають про те, що ця Українська святиня захоплена московськими попами - сепаратистами, які займають ворожу по відношенню до Русі -Україні позицію.
Ну і навіщо Русі - Україні потрібна ця закордонна ворожа московська церква МП. з її величезною бандитської зграєю попів -сепаратистів які несамовито підтримують окупацію кремлівськими фашистами )(уйла суверенних українських територій Криму і Донбасу і закликають до знищення суверенітету і територіальної цілісності Української держави. Навіщо вона така ворожа церква потрібна коли є своя рідна ПЦУ Русі - України. Києво-Печерську лавру треба обов'язково повернути її українському народу з-під юрисдикції ( окупації) закордонного бандитського московського патріархата.
Всі втрати на нашiй рідній української землі вони тільки через зраду нас самих. Тепер, як буде відбуватися дуже таки запізнілий процес виведення Києво-Печерської лаври з-під юрисдикції (захоплення)її закордонною УПЦ (МП). Ну а так як Києво-Печерська лавра є державним заповідником, і вона тимчасово перебуває у власності ( окупації ) цієї ворожої для України московської церкви, яка нею поки що до пори до часу користується, то тут можна просто змінити умови оренди, або і повністю розірвати цю кабальну злочинну оренду з нашими лютими ворогами філіалом РПЦ з УПЦ -МП.
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05.11.2021 00:44 Ответить
Я не відвідую, але мені теж боляче.
Церковними справами не цікавилася і фактично лише кілька років тому (Томос, відбиті Усиков та Ломаченков) дізналася, що Лавра під мп.
Це настільки дико і нечувано, що відмовляєшся вірити і не сприймаєш даний факт.

Гнати їх звідти негайно !
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05.11.2021 02:31 Ответить
А що там по факту побиття влітку журналіста Нацжінками? Прямо на очах у сцикливих мусорил? Кого покарали і як? Чи то другоє? Правова держава? Закон один для всіх? Ну-ну...
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05.11.2021 01:09 Ответить
не только производство надо начать... надо окружить Лавру (чтобы ни одна падла кацапская не сбежала), собрать всю эту мразоту и отдать на растерзание толпы...
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05.11.2021 01:51 Ответить
Дуже цікаво чому в Україні немає навіть однієї парафії ворожої нам московської РПЦ, а по всьому світу їх аж кишить. А все досить просто - повне ім'я "УПЦ московського патріархату" ніколи в Україні не вживається, а замість цього відомий його скорочений прихований і замаскований від українського народу варіант нібито це навіть "Українська православна церква" але чомусь московська. Тобто, фактично і тут видно підступна брехня де злочинно здійснюється підміна найменування, оскільки "УПЦ закордонного московського патріархату" реально ну ні як не може бути "Українською православною церквою" - проте виходить! ... А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська , де їй і місце в проклятій паРаші.
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05.11.2021 06:34 Ответить
Лавра повинна належати Україні та українцям, а не попам. Там просто базар, казакі ряжані якісь лазять туди сюди, аж гидко.
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05.11.2021 06:51 Ответить
Чорносотенні старці...
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05.11.2021 09:17 Ответить
Бесноватые монахи
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05.11.2021 09:26 Ответить
ДАВНО ПОРА ВЖЕ ЗАКОН ПРО ІНОАГЕНТІВ ПРИЙМАТИ! ТА НАХЕР З ПЛЯЖУ!
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05.11.2021 10:13 Ответить
Боевые монахи?
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05.11.2021 11:16 Ответить
 
 