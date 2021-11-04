Аваков о причинах отставки: я умею говорить "нет", а это не всем нравится
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил причину своей отставки тем, что был независимым министром и не хотел "принимать участие в определенных вещах".
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"При Зеленском меня пригласили как профессионала-эксперта. Меня не избирали в тот момент, я не был представителем парламентской группы или парламентской фракции… Я проработал два с лишним года, до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки", - сказал Аваков.
В этом контексте Аваков добавил: "Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен, я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. Я умею говорить "нет", а это не всем нравится".
По словам экс-министра, одной из причин его ухода с поста главы МВД стал тот факт, что "Аваков слишком сильный и слишком независимый министр".
"Способных на многое заменили способные на все… Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите", - выразил убеждение Аваков.
По его словам, правительство – это профессиональный механизм, обеспечивающий деятельность исполнительной власти.
"А у нас сейчас исполнительная власть за счет того, что есть монобольшинство, вся сосредоточена на офисе президента. Это тот мандат, который дали люди, это правда, но нет никакого баланса, это гигантская проблема", - подытожил Аваков.
Как сообщалось, Арсен Аваков в июле подал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел Украины. Вместо него МВД возглавил Денис Монастырский.
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"трон ему поставить у шконки и костюм троечку в полосочку"
и тут же спрашиваете в чому порушення закону?
Авакова всегда было за, что прижать. Банально можно было начать и с рюкзаков.
Министр внутренних дел - квота премьера.
Чи виконує міністр внутрішніх справ вимоги українського законодавтсва - "Ні"
Чи відповідає він за висунуті обвинувачення громадян - "Ні"
Може й довше на посаді лишився...
Рябошапка,
Аваков,
Разумков....
они сбежали сами и вовремя
Разумков, к примеру, - никто до 19-го года въехал в большую политику на фейсе ЗЕ-льоного Галобародьки
Трампыч попал капздец....Оргии Трампа с рюсскими девочками на Мацковии...
был у него заместитель - генерал-полковник Яровый, такой себе неприметный дедушка, который всегда был скромно одет, без эполет, в футболочке и бейсболке. Но он лично контролировал полицию на массовых мероприятиях. Ушел вместе с Аваковым
І об Рюкзакевича ноги витерли слуги олігархів
Аваков в сегодняшнем интервью на одном из телеканалов сообщил, что СНБО принимает решениях о санкциях вообще без какой-либо доказательной базы. А также рассказал об Иловайске:
"Хочу сказать правду. В Иловайской трагедии виновата Российская Федерация - это главное. Десять батальонов тактических групп России и прорвали границу. Наша военная разведка узнала об этом в последний момент. И мы под Иловайском неожиданно получили кольцо. Дальше - это была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб".
И не упомянул Порошенко!!! Марьяна Безуглая, председатель ТСК ВР по Иловайску, наверное подавилась вечерним стекломоем - "шеф, всё пропало!"
"принимать участие в определенных вещах" Источник:
И если он куда-нибудь попробует выбраться, задумайтесь, не надоело ли вам выбирать лживых людей, нужны ли вам лжецы на посадах? Фраза однозначно на это указывает.
Ещё немного об интервью Авакова...
Многие заметили, что в своем выступлении Аваков позитивно отзывался (и не один раз) в отношении Яценюка и Гройсмана. Даже Смешко и Ляшко охарактеризовал отнюдь не негативно.
Объединяет эти фигуры близость к Ахметову. На чьем канале и проходило интервью. Еще крайне позитивно характеризовал Разумкова. Который на сейчас также близок к этому олигарху.
Контуры нового мегапроекта под финансовым протекторатом Рената Леонидовича? Ну, или зная его привычку раскладывать яйца в разные корзины, нескольких конкурирующих между собой проектов,- но с одним централизованным источником финансирования?
Пускай Ренат Леонидович и Игорь Валерьевич дерутся на одном электоральном поле, пускай...
Но Аваков назначил виноватых, и засадил патриотов и волонтеров...