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Аваков о причинах отставки: я умею говорить "нет", а это не всем нравится

Аваков о причинах отставки: я умею говорить

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил причину своей отставки тем, что был независимым министром и не хотел "принимать участие в определенных вещах".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"При Зеленском меня пригласили как профессионала-эксперта. Меня не избирали в тот момент, я не был представителем парламентской группы или парламентской фракции… Я проработал два с лишним года, до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки", - сказал Аваков.

В этом контексте Аваков добавил: "Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен, я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. Я умею говорить "нет", а это не всем нравится".

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По словам экс-министра, одной из причин его ухода с поста главы МВД стал тот факт, что "Аваков слишком сильный и слишком независимый министр".

"Способных на многое заменили способные на все… Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите", - выразил убеждение Аваков.

По его словам, правительство – это профессиональный механизм, обеспечивающий деятельность исполнительной власти.

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"А у нас сейчас исполнительная власть за счет того, что есть монобольшинство, вся сосредоточена на офисе президента. Это тот мандат, который дали люди, это правда, но нет никакого баланса, это гигантская проблема", - подытожил Аваков.

Как сообщалось, Арсен Аваков в июле подал заявление об увольнении с должности министра внутренних дел Украины. Вместо него МВД возглавил Денис Монастырский.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) отставка (3163)


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Топ комментарии
+13
Всплыло из проруби. Кто бы сомневался. Ещё партию начнет придумывать скоро.
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04.11.2021 21:33 Ответить
+8
Невже дійсно на носі позачергові вибори? А то раптом все так повилазило: і рюкзаков, і "партія Разумкова", і Ярош.... Хоча Яроша я б лишив, а решту - туди, де були Ріф, Дугарь та Кузьменко майже 2 роки...
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04.11.2021 21:56 Ответить
+7
Отак і треба було відповідати на питання: "Чи відбулась в Україні реформа поліції", твердо - "Ні"

Чи виконує міністр внутрішніх справ вимоги українського законодавтсва - "Ні"

Чи відповідає він за висунуті обвинувачення громадян - "Ні"

Може й довше на посаді лишився...
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04.11.2021 21:36 Ответить
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Аваков вернулся. Это совпадение? Зебобики, как думаете и думаете ли?
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04.11.2021 21:31 Ответить
Всплыло из проруби. Кто бы сомневался. Ещё партию начнет придумывать скоро.
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04.11.2021 21:33 Ответить
Я буду не удивлен что эту партию с карлсоном будет создавать. Лишь бы дальше наживаться.
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04.11.2021 21:45 Ответить
обратный осмос... из унитазу.... явно у зеленых придурковатых служивых кадры есть все дурики закончились все кретины закончились пора перекрашивать старые добрые рыла выдавая их за обновки...
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04.11.2021 21:53 Ответить
При всех его недостатках, он не самый плохой кандидат на пост Президента Украины.
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04.11.2021 21:33 Ответить
Ну да,трон ему поставить у шконки и костюм троечку в полосочку
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04.11.2021 21:35 Ответить
Стесняюсь спросить, он резко стал плохим после весны 2019 года или до этого времени был нормальным и, что мешало его посадить?
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04.11.2021 21:42 Ответить
Каалійційна угода заважала... А по-хорошому так, треба було хоча б перед виборами-2019 його прибрати, тим більше, що міністри-силовики - це якраз квота президента, тобто можна було і звільнить...
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04.11.2021 21:52 Ответить
Т.е. похер на правовое государство и на закон, а главное коаліційна угода? Такая позиция ближе к Рашке, чем к Европе.
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04.11.2021 21:55 Ответить
А в чому, власне, порушення закону?
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04.11.2021 21:56 Ответить
Что то я Вас не пойму, сами предлагаете его отправить в тюрьму
"трон ему поставить у шконки и костюм троечку в полосочку"
и тут же спрашиваете в чому порушення закону?
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04.11.2021 21:59 Ответить
То не я, придивіться, то чел з іншим ніком...
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04.11.2021 22:00 Ответить
Извиняюсь....
Авакова всегда было за, что прижать. Банально можно было начать и с рюкзаков.
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04.11.2021 22:05 Ответить
Рюкзаки то ще півбіди. Але коли воно почало назначати вбивць по ділу Шеремета, то вже було поза межами.
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04.11.2021 22:21 Ответить
Понимаете, остановили бы сразу на рюкзаках, то автоматически не было бы назначения убийц Шеремета. Аппетит приходит во время еды.
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05.11.2021 09:38 Ответить
Очень точно вами подмечено. Место сидения определяет точку зрения.
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04.11.2021 22:01 Ответить
Не неси бред.
Министр внутренних дел - квота премьера.
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04.11.2021 22:44 Ответить
резонне питання. свиночолий із своєю паствою жодного кривого слова в бік чорта не сказали. Ні в 2014-2019 ні після.
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05.11.2021 09:34 Ответить
Говорил-говорил, напустил тумана и ничего не сказал.
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04.11.2021 21:34 Ответить
читаю аВаков - розумію мАфія...узаконена ...
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04.11.2021 21:35 Ответить
та то он о клюбе "голубая устрица"..
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04.11.2021 21:36 Ответить
Да,да-но,нет...
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04.11.2021 21:36 Ответить
Отак і треба було відповідати на питання: "Чи відбулась в Україні реформа поліції", твердо - "Ні"

Чи виконує міністр внутрішніх справ вимоги українського законодавтсва - "Ні"

Чи відповідає він за висунуті обвинувачення громадян - "Ні"

Може й довше на посаді лишився...
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04.11.2021 21:36 Ответить
Умные крысы бегут с Титаника загодя...
Рябошапка,
Аваков,
Разумков....
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04.11.2021 21:40 Ответить
Видповидаю Dust.....для чого перевертати все з ниг на голову? Разумкова и Авакова вигнали, проти их воли ,звичайно...Так що, нихто никуди не биг, а чиплялись за корабель до останку..
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04.11.2021 21:55 Ответить
Справедливости ради,они сделали все для того ,чтоб их выгнали -поэтому и называются умными крысами)
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04.11.2021 21:58 Ответить
отвечаю
они сбежали сами и вовремя
Разумков, к примеру, - никто до 19-го года въехал в большую политику на фейсе ЗЕ-льоного Галобародьки
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04.11.2021 22:13 Ответить
Ну да, ну да. Риф 2 роки відсидів ні за що - а рюкзакяну дали вибір, або відповідаєш, або тихо линяєш. Ну зовсім добровільно).
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04.11.2021 22:25 Ответить
бе бе бе
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04.11.2021 21:43 Ответить
Похоже, у Авакова тяжёлый осадок на душе, Квартальный клоун использовал его как контрацептив. Бубочка обрастает серьёзными врагами, всё может быть.
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04.11.2021 21:46 Ответить
В США арестован Штирлиц Путлера Игорь Данченко,по пресловутому "Досье Стила",типа о видеокомпромате ФСБ на Дональда Трампа...

Трампыч попал капздец....Оргии Трампа с рюсскими девочками на Мацковии...
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04.11.2021 21:47 Ответить
с кремлядскими трансгендерами...
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04.11.2021 21:50 Ответить
Золотий дощ покажуть?
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04.11.2021 21:51 Ответить
при всем негативе к Авакову, следует отдать ему должное как полицейскому министру, который не допускал и не допустил бы крайностей беспредела власти.

был у него заместитель - генерал-полковник Яровый, такой себе неприметный дедушка, который всегда был скромно одет, без эполет, в футболочке и бейсболке. Но он лично контролировал полицию на массовых мероприятиях. Ушел вместе с Аваковым
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04.11.2021 21:49 Ответить
последний раз Яровой замечен в компании с Порохом 14 октября сего года
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04.11.2021 22:15 Ответить
Всему свое время...,Аваков сольет Зелемойских в нужное время и в нужній час....
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04.11.2021 21:50 Ответить
рюкзакян топил за бубу вместе с беней...
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04.11.2021 21:52 Ответить
Єто ті Порошенко расскажи...
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04.11.2021 21:53 Ответить
да вьюхи коломойши глянь на досуге...
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04.11.2021 21:55 Ответить


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04.11.2021 21:50 Ответить
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04.11.2021 21:54 Ответить
😂
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04.11.2021 22:47 Ответить
Интересно Аваков говорил "нет" или "да", когда готовилось убийство Сашко Музычко ?
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04.11.2021 21:51 Ответить
оно и готовило..
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04.11.2021 21:53 Ответить
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. Пора и Авакову за базар ответить: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, Аваков 23.02.19.-После чего этого смышлёного паренька Коломойский поставил министром МВД.
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04.11.2021 21:53 Ответить
Невже дійсно на носі позачергові вибори? А то раптом все так повилазило: і рюкзаков, і "партія Разумкова", і Ярош.... Хоча Яроша я б лишив, а решту - туди, де були Ріф, Дугарь та Кузьменко майже 2 роки...
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04.11.2021 21:56 Ответить
Фишка тут в другом...кибервойска Путлера вмешались в выборы в Украине и Белоруси...одному нарисовали 80% ...другому 73%...,а выборы в США тоже выиграл Трамп 73%,но победу присудили Байдену....Кибервойска плешивого это вам не пеньках голосать РАБссиянских....нарусуют любой процент...
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04.11.2021 21:58 Ответить
А двум разнополюсным президентам всегда говорил "ДА, мой любимый!" А теперь мастурбирует в забвении.
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04.11.2021 22:14 Ответить
Кому ты уже нужен, разве что Мише "БЕ-БЕ-БЕ"
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04.11.2021 22:16 Ответить
" Я вмію говорити "ні".Тобто анал-табу.
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04.11.2021 22:30 Ответить
Дивна сьогодні ситуація в країні. Адже, нинішній владі чомусь стало зовсім не важливо, чи ти нині прадставник виконавчої влади та здатен працювати лише за калькою ОПУ. Більш важливим, чомусь, стає, чи здатен ти, як представник української влади, працювати не тільки на себе, а ще і на потреби країни. Банально, але такого, раніше не було! Для частини населення, котре визначається, як незаможне, це стало неочікуванним. А для іншої частини, котре оцінюється як заможне, це стало вкрай неприйнятним. Отож, в країні і виникло оце протистояння між тими, котрі заможні та через свої ЗМІ намагаються українців вчити як їм жити і кого поважати на своїй землі. Та тих, кому навчальний процес, що здійснюється супер-менеджерами фірм-олігархів, ведучими журналістами олігархічних ЗМІ та політичним групами у різних гілках влади, що підгодовуються із рук олігархів, вже давно набрид. Отак і перебуваємо нині у стані, котрий за нашею традицією потребує декомунізації, а саме: проти кого боримося, на тих і наштовхумося".
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04.11.2021 22:33 Ответить
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пояснил причину своей отставки тем, что был независимым министром и не хотел "принимать участие в определенных вещах". Источник:
І об Рюкзакевича ноги витерли слуги олігархів
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04.11.2021 22:47 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , November 4
Аваков в сегодняшнем интервью на одном из телеканалов сообщил, что СНБО принимает решениях о санкциях вообще без какой-либо доказательной базы. А также рассказал об Иловайске:

"Хочу сказать правду. В Иловайской трагедии виновата Российская Федерация - это главное. Десять батальонов тактических групп России и прорвали границу. Наша военная разведка узнала об этом в последний момент. И мы под Иловайском неожиданно получили кольцо. Дальше - это была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб".

И не упомянул Порошенко!!! Марьяна Безуглая, председатель ТСК ВР по Иловайску, наверное подавилась вечерним стекломоем - "шеф, всё пропало!"
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04.11.2021 22:54 Ответить
Избиратели! просто запомните эту его фразу:
"принимать участие в определенных вещах" Источник:
И если он куда-нибудь попробует выбраться, задумайтесь, не надоело ли вам выбирать лживых людей, нужны ли вам лжецы на посадах? Фраза однозначно на это указывает.
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04.11.2021 22:56 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Ещё немного об интервью Авакова...
Многие заметили, что в своем выступлении Аваков позитивно отзывался (и не один раз) в отношении Яценюка и Гройсмана. Даже Смешко и Ляшко охарактеризовал отнюдь не негативно.

Объединяет эти фигуры близость к Ахметову. На чьем канале и проходило интервью. Еще крайне позитивно характеризовал Разумкова. Который на сейчас также близок к этому олигарху.

Контуры нового мегапроекта под финансовым протекторатом Рената Леонидовича? Ну, или зная его привычку раскладывать яйца в разные корзины, нескольких конкурирующих между собой проектов,- но с одним централизованным источником финансирования?

Пускай Ренат Леонидович и Игорь Валерьевич дерутся на одном электоральном поле, пускай...
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04.11.2021 22:58 Ответить
Если он близок к кому то это Коломойский, Корбан, Хомчак, и все эти товарищи которые гнали добробаты в Иловайск чтоб рядом захватить ТЭЦ в Зугресе и отжать ее у Ахметова
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04.11.2021 23:30 Ответить
Аваков о причинах отставки: я умею делать "минет", а это не всем нравится
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04.11.2021 22:58 Ответить
у свiтi подiй сказати Авакову що вiн нe правий - нe можна!
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04.11.2021 23:15 Ответить
Аваков продвинул российско-белорусского кгб-шника "Боцмана-Малюту" через нацгвардию и нацполицию. Потом выделил ему полк для охраны стратегических обьектов. По некоторым даным Малюта и белорусское кгб причастно к убийству Шеремета.
Но Аваков назначил виноватых, и засадил патриотов и волонтеров...
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04.11.2021 23:27 Ответить
Так-так дуже справедливий міністр...та почав з розтрілу Саши Білого а далі як ,караванський стрілок,підстави,пашинський-стрілок,волонтери,добровольці,воїни-тюрми переповненні іііііііііі нікчемні справииииииииии....
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05.11.2021 07:27 Ответить
Всплыло дерьмо и снова к кормушке хочет. Развалил полицию, наворовал и все мало...
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05.11.2021 07:42 Ответить
 
 