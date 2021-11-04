Пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках стартует 10 ноября, - Минздрав
10 ноября в Украине стартует пилотный проект Минздрава по вакцинации против гриппа в аптеках.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Возможность прийти в аптеку, приобрести вакцину и сразу сделать прививку значительно упрощает доступ к сезонной вакцинации против гриппа, что в условиях пандемии COVID-19 имеет чрезвычайно важное значение. Мы надеемся, что пилотный проект по прививке от гриппа в аптеках будет успешно реализован, продолжится и масштабируется в следующем году. Это еще один шаг к трансформированию системы здравоохранения и приближению ее к европейским стандартам", - заявили в министерстве.
Всего в этом сезоне в Украину планируют ввезти 1,25 млн доз вакцин от гриппа разных производителей. По информации Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона (40-я неделя года) от гриппа вакцинировано 14 946 человек.
Впервые в Украине граждане смогут привиться от гриппа непосредственно в аптеке. Каждый, кому исполнилось 18 лет, сможет приобрести вакцину против гриппа в аптеке, там же пройти осмотр врача и привиться. Будет проведено измерение температуры, подписано информированное согласие. Серию и номер вакцины внесут в специальную форму № 063/о, врач поставит свою подпись, все эти данные будут внесены в электронную систему. Кроме того, согласно правилам, вакцинированные лица должны оставаться недалеко от пункта вакцинации в течение 15–20 минут.
Проект будет реализовываться с 10 по 14 ноября включительно в 5 аптеках Киева с 8:00 до 20:00 по адресу:
- ул. Ярославов Вал, 20
- ул. Московская, 46/2
- ул. Большая Васильковская, 112А
- ул. Дмитриевская, 2
- ул. Срибнокильская, 2А
Минздрав работает над тем, чтобы упростить процедуру получения прививок в аптеках (как это происходит во многих странах мира). В настоящее время разрабатывается изменения в нормативно-правовые акты, в частности, в Положение об организации и проведении профилактических прививок. Проект приказа предусматривает возможность профессиональным младшим бакалаврам, младшим бакалаврам и бакалаврам проводить процедуру вакцинации без участия врача. Также среди запланированных шагов — возможность фармацевтам делать прививки в аптеках.
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предпочитаю Ваксигрипп от Санофи.
**** - зе-быдло ело и это...
а наивный думает о каком то пилотном проекте...
https://pobasenki.ru/biblioteka/mirovaya-zakulisa/konferentsiya-chestnyh-vrachej-protiv-koronabesiya.html Читать далее>>>
В Южной Корее зарегистрирован 101 случай смерти после прививки от гриппа
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201110000839&ACE_SEARCH=1
Мутации при культивировании на куриных эмбрионах привели к снижению эффективности противогриппозных вакцин во время тяжелого сезона гриппа 2017-2018 годов в США. К такому выводу исследователи пришли после анализа уровней антител у пациентов.
Более половины американцев прошли вакцинацию, но по итогам эпидсезона с гриппом были госпитализированы почти 1 млн человек, около 80 тыс. скончались.
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20201030/eggbased-mutations-decreased-efficacy-of-flu-vaccine-during-severe-20172018-season