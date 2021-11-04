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Новости
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Пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках стартует 10 ноября, - Минздрав

Пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках стартует 10 ноября, - Минздрав

10 ноября в Украине стартует пилотный проект Минздрава по вакцинации против гриппа в аптеках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Возможность прийти в аптеку, приобрести вакцину и сразу сделать прививку значительно упрощает доступ к сезонной вакцинации против гриппа, что в условиях пандемии COVID-19 имеет чрезвычайно важное значение. Мы надеемся, что пилотный проект по прививке от гриппа в аптеках будет успешно реализован, продолжится и масштабируется в следующем году. Это еще один шаг к трансформированию системы здравоохранения и приближению ее к европейским стандартам", - заявили в министерстве.

Всего в этом сезоне в Украину планируют ввезти 1,25 млн доз вакцин от гриппа разных производителей. По информации Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона (40-я неделя года) от гриппа вакцинировано 14 946 человек.

Впервые в Украине граждане смогут привиться от гриппа непосредственно в аптеке. Каждый, кому исполнилось 18 лет, сможет приобрести вакцину против гриппа в аптеке, там же пройти осмотр врача и привиться. Будет проведено измерение температуры, подписано информированное согласие. Серию и номер вакцины внесут в специальную форму № 063/о, врач поставит свою подпись, все эти данные будут внесены в электронную систему. Кроме того, согласно правилам, вакцинированные лица должны оставаться недалеко от пункта вакцинации в течение 15–20 минут. 

Проект будет реализовываться с 10 по 14 ноября включительно в 5 аптеках Киева с 8:00 до 20:00 по адресу:

  • ул. Ярославов Вал, 20
  • ул. Московская, 46/2
  • ул. Большая Васильковская, 112А
  • ул. Дмитриевская, 2
  • ул. Срибнокильская, 2А

Минздрав работает над тем, чтобы упростить процедуру получения прививок в аптеках (как это происходит во многих странах мира). В настоящее время разрабатывается изменения в нормативно-правовые акты, в частности, в Положение об организации и проведении профилактических прививок. Проект приказа предусматривает возможность профессиональным младшим бакалаврам, младшим бакалаврам и бакалаврам проводить процедуру вакцинации без участия врача. Также среди запланированных шагов — возможность фармацевтам делать прививки в аптеках.

Автор: 

грипп (573) Минздрав (4906) прививка (191) аптека (137)


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Топ комментарии
+6
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04.11.2021 22:30 Ответить
+4
Следующий виток - вакцинация от ДТП.
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04.11.2021 22:18 Ответить
+3
Просто треба перестати заражатися.
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04.11.2021 22:35 Ответить
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Следующий виток - вакцинация от ДТП.
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04.11.2021 22:18 Ответить
такая вакцина есть - называется хорошая память на ПДД.
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04.11.2021 23:07 Ответить
лично от бубы вам заедут пид шкирку...
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04.11.2021 22:18 Ответить
В наливайках подобный "эксперимент" уже продемонстрировал свою эффективность
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04.11.2021 22:21 Ответить
Так мы ж уже победили грипп и ОРВИ, только ковид осталось победить. Не???
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04.11.2021 22:28 Ответить
Шкода що не буде вакцинації від зебілізму...
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04.11.2021 22:29 Ответить
Аптекарь будет толкать бодягу как проводник чай. Ещё и план навесят.
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04.11.2021 22:29 Ответить
я вам открою тайну - только никому не говорите: вакцины от гриппа продаются в аптеках. давно. Я каждую осень покупаю и колю всей семье.
предпочитаю Ваксигрипп от Санофи.
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04.11.2021 23:05 Ответить
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04.11.2021 22:30 Ответить
Остынь, тролляка, тебе недолго осталось. Дай номер твоей карточки, я тебе на венок 10 гривен пришлю...
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04.11.2021 22:37 Ответить
У нас завжди ******* рахувати гроші. Навіть вартість вакцини. Яку колють мудрому наріду БЕЗПЛАТНО.
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04.11.2021 22:45 Ответить
Бесплатно? Серьёзно?? ВОт так совковое мышление. А деньги в бюджет случайно не нарит ложит в виде налогов??? или думаешь Бабломойский тебе вакцину на свои покупает? Это ничего что её покупают за бюджетные бабки??
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04.11.2021 23:03 Ответить
Я так розумію, третій рік дурдому за гроші наріду Вас хвилює меньше, ніж вакцинація?
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04.11.2021 23:20 Ответить
Просто треба перестати заражатися.
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04.11.2021 22:35 Ответить
Сколько приблизительно будет стоить эта вакцина?
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04.11.2021 22:37 Ответить
она и сейчас в продаже есть - гугл в помощь.
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04.11.2021 23:06 Ответить
Інфлувак, 340 грн, виробник нідерланди
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04.11.2021 23:06 Ответить
можно и за 271 гривну найти,сам покупал 2 недели назад
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05.11.2021 07:28 Ответить
"Шо? Опять вакцинація?! Танунах!" (с)

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04.11.2021 22:45 Ответить
а чего не запилят пилотный проект по повышению иммунитета у народа, там, витамины раздавать, здоровый образ жизни какой-то, фильтры поставить, здоровое питание, отдых и т.п?
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04.11.2021 23:10 Ответить
так зе-клоуны начинали с запрета посещения спортплощадок и нельзя к в водоёмам приближаться...

**** - зе-быдло ело и это...

а наивный думает о каком то пилотном проекте...
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05.11.2021 08:16 Ответить
Предлагаю в троллейбусах проводить вакцинацию. Наряд полиции сидит скрытно на заднем сидении. Санитары с заряженными шприцами... Двери захлопываются и...
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04.11.2021 23:19 Ответить
а кто не купит и не уколется - выгонят с работы, и в маршрутку не пустят
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04.11.2021 23:23 Ответить
В Санкт-Петербурге 20-21 октября 2021 года состоялась конференция под названием «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России», объединившая несколько десятков независимых ученых и экспертов - прежде всего, медиков, биологов, а также юристов, политологов и психологов.Очень много поднималось вопросов которые тщательно замалчиваются.
https://pobasenki.ru/biblioteka/mirovaya-zakulisa/konferentsiya-chestnyh-vrachej-protiv-koronabesiya.html Читать далее>>>
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05.11.2021 05:28 Ответить
кацап, иди нах на паРашу ...
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05.11.2021 08:18 Ответить
10.11.2020
В Южной Корее зарегистрирован 101 случай смерти после прививки от гриппа
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201110000839&ACE_SEARCH=1

Мутации при культивировании на куриных эмбрионах привели к снижению эффективности противогриппозных вакцин во время тяжелого сезона гриппа 2017-2018 годов в США. К такому выводу исследователи пришли после анализа уровней антител у пациентов.
Более половины американцев прошли вакцинацию, но по итогам эпидсезона с гриппом были госпитализированы почти 1 млн человек, около 80 тыс. скончались.
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20201030/eggbased-mutations-decreased-efficacy-of-flu-vaccine-during-severe-20172018-season
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05.11.2021 09:38 Ответить
 
 