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"Добро пожаловать", - Кулеба о прибытии в Черное море флагмана 6-го флота США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие кораблей США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", - написал Кулеба, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направляется в Черное море для взаимодействия с союзниками по НАТО

Автор: 

корабль (2047) США (27336) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
Это наше море.
Это мы его выкопали
Кого хотим того и приглашаем.
6-й флот США - это сила.
Добро пожаловать.
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04.11.2021 22:40 Ответить
+6
Всегда рады тем, кому мы не безразличны, кто готов нам помочь в трудную минуту. Добро пожаловать!!!
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04.11.2021 22:50 Ответить
+6
Американцы, имейте совесть. Вы старого ботоксного ****** до инфаркта доведёте
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04.11.2021 22:51 Ответить
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Это наше море.
Это мы его выкопали
Кого хотим того и приглашаем.
6-й флот США - это сила.
Добро пожаловать.
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04.11.2021 22:40 Ответить
скажите тупину шо то баржа с ленд-лизом для киева утрамбованная до потолка...
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04.11.2021 22:45 Ответить
Углём
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04.11.2021 22:47 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
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04.11.2021 22:49 Ответить
Сам ты русский, а )(уйло мне не фюрер
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04.11.2021 22:50 Ответить
Ну так придержи свое жалo с шуточками в стиле говноквартала.
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04.11.2021 22:52 Ответить
Так шо ж вы его заранее не закупили?
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04.11.2021 23:06 Ответить
Лоханулись.
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04.11.2021 23:08 Ответить
1971-го года издания.
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04.11.2021 23:09 Ответить
зато оно признало в тупине *****...
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04.11.2021 22:51 Ответить
Всегда рады тем, кому мы не безразличны, кто готов нам помочь в трудную минуту. Добро пожаловать!!!
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04.11.2021 22:50 Ответить
Американцы, имейте совесть. Вы старого ботоксного ****** до инфаркта доведёте
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04.11.2021 22:51 Ответить
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04.11.2021 23:06 Ответить
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04.11.2021 23:12 Ответить
НАТО в хату, ***** инфаркт.
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04.11.2021 23:00 Ответить
Очевидно что при Президенте Зеленском украинская дипломатия вышла на более высокий качественный уровень . Молодцы ! И Президент США Джо Байдэн постоянно ищет возможность посоветоваатся с Президентом Владимиром Зеленским о глобальной мировой политике
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04.11.2021 23:05 Ответить
Угу. Даже мировое правительство всегда обязательно согласует свои действия с Наивеличайшим. А о рептилоидах с Набиру и разговора нет - их межгалактические линкоры движутся только по личному приказу Луноликого.
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04.11.2021 23:08 Ответить
ТО-ТО ЛЮБО!
Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Зв'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
«Да полна уш тачіть, батька !..
Будєт с нєво, будєт!..
Рєж же, батька! То-то люба,
Как трепатьса будєт!»
20 июня [1859]
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04.11.2021 23:16 Ответить
какцапы!
мы заставим вас саблюдайть перемырие
так строга,
как саблюдают ево гыви с матарылой !
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05.11.2021 00:20 Ответить
18 червня 1918 кремлівськими окупантами цими бандитами більшовиками були затоплені 12 потужних військових кораблів чорноморського флоту в бухті Новоросійська на вимогу ідола кацапів кривавого ката - виродка леніна. А у Криму ЧФ захопила Україна яка знищала цих кремлівських окупантів. Топити власні кораблі чорноморського флоту личаковим москалям напів-ординцям доводилося і неодноразово. А вперше москалі - кацапи потопили свій флот під час оборони раніше окупованого ними Криму та Севастополя 1854-1855 років. Більше того, оборона Севастополя, що тривала майже рік, почалася і закінчилася потопленням кораблів всього чорноморського флоту. На вимогу князя Меншикова було затоплено 5 лінійних кораблів і два фрегати, їхні щогли довго залишилися стирчати над водою. Личкарі безславно програли Кримську війну і загалом у Севастопольській бухті вони затопили усі свої 75 бойових кораблів та суден і також 16 допоміжних. Може Західним країнам та Україні потрібно знову допомогти їм москалям загарбникам затопити свої кацапські корита, оскільки вони знову злочинно тимчасово тварюки окупували вже Український Крим.
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05.11.2021 00:25 Ответить
"Сраколиз".
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05.11.2021 01:15 Ответить
Это все из-за избиения американских моряков в Турции. Хочет подчеркнуть что в Украине им рады, в отличие от других.

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05.11.2021 04:29 Ответить
На самом деле Кулеба сказал "Добро пожаловать, USS Mount Whitney". Как раз морякам этого корабля турки надели пакет на голову. Цензор решил опустить название судна.

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05.11.2021 07:13 Ответить
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05.11.2021 06:08 Ответить
нет, он был занят насаживанием тебя на бутылку
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05.11.2021 20:35 Ответить
 
 