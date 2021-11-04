"Добро пожаловать", - Кулеба о прибытии в Черное море флагмана 6-го флота США
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие кораблей США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", - написал Кулеба, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США.
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+13 Сергей Трофимов #428890
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+6 Павел Добрыня
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+6 Yevgeniy Lysenko #493376
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Это мы его выкопали
Кого хотим того и приглашаем.
6-й флот США - это сила.
Добро пожаловать.
Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Зв'язав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семиліток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
«Да полна уш тачіть, батька !..
Будєт с нєво, будєт!..
Рєж же, батька! То-то люба,
Как трепатьса будєт!»
20 июня [1859]
мы заставим вас саблюдайть перемырие
так строга,
как саблюдают ево гыви с матарылой !