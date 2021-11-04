"Добро пожаловать", - Кулеба о прибытии в Черное море флагмана 6-го флота США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что присутствие кораблей США и НАТО в Черноморском регионе будет способствовать безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги по этому направлению и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", - написал Кулеба, комментируя прибытие в Черное море флагмана 6-го флота США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направляется в Черное море для взаимодействия с союзниками по НАТО