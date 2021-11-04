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Новости
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Главные новости 4 ноября: Рада назначила новых министров, Россия не пускает к нам уголь из Казахстана

Главные новости 4 ноября: Рада назначила новых министров, Россия не пускает к нам уголь из Казахстана

Парламент назначил четырех министров, Лерос показал Зеленскому средний палец, Россия заблокировала поставки Украине угля из Казахстана - главные новости 4 ноября.

Новые министры

Резников теперь - министр обороны, Верещук - министр реинтеграции, Рябикин - министр стратегических отраслей промышленности, Свириденко - министр экономики.

Интересный момент: Арахамия объяснил, что Верещук не поставили руководить Минобороны, потому что она женщина, и общество к такому не готово.

А еще Арахамия обещает, что это не последние перестановки в Кабмине: через полгода портфелей могут лишиться еще два министра.

Лерос показал Зеленскому средний палец

"Вы - главный предатель в стране", - сказал нардеп президенту с трибуны парламента, и ему тут же выключили микрофон. Лерос перешел на язык жестов и показал Зеленскому средний палец. "Слуга народа" просит регламентный комитет оценить поведение нардепа, Лероса могут отстранить от пяти заседаний.

Россия заблокировала поставки в Украину угля из Казахстана

"Российская железная дорога" не пропускает в Украину вагоны с энергетическим углем из Казахстана. Коксовый уголь поставляют как обычно.

Монахи Лавры напали на журналиста

В Лавре случился пожар, приехала съемочная группа. Монахи набросились на журналиста и по распоряжению наместника монастыря Павла Лебедя отняли у него телефон. Обещали еще и дать по голове. Полиция начала уголовное производство.

Рекордное количество заражений COVID-19

В Украине за сутки зафиксированы 27 377 новых случаев заболевания коронавирусом - такого количества заболевших не было за все время эпидемии. Умерли 699 человек.

В Харькове начали испытывать таблетки от коронавируса от Pfizer и Merck.

Минздрав ожидает, что ситуация улучшится только в начале 2022 года.

Голодающий Саакашвили забыл имена друзей

"Он (Саакашвили. - Ред.) не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей", - рассказал адвокат. Саакашвили голодает уже 35 дней. Мать политика обратилась к Зеленскому, просит срочно организовать его переправку в Украину.

В Украине впервые изъяли автомобиль за неуплату штрафов

Машины лишился 32-летний гражданин Нигерии, задолжавший 80 тыс. грн. штрафа за два эпизода нетрезвого вождения.

Автор: 

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Топ комментарии
+3
кацапы не пропукают вагоны с казахским углем.... у кого есть сомнения, что кацапы вечный враг Украины??? и всего человечества...
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04.11.2021 23:17 Ответить
+3
В кожному електромобілі крутитимуть два рускаязичних раба.
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04.11.2021 23:19 Ответить
+2
на велотягу...и педали крутить будет весь квартал.
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04.11.2021 22:55 Ответить
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миша забыл погремуху царя леонида из квартала...
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04.11.2021 22:49 Ответить
Теперь ТЭС перейдут на газ и экология станет чище. Это здорово. А еще нужно чтобы поскорее закончилась нефть и все пересядут на электромобили. И это тоже здорово. Все к лучшему!
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04.11.2021 22:50 Ответить
А кто будет крутить моторы электромобилей?
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04.11.2021 23:12 Ответить
В кожному електромобілі крутитимуть два рускаязичних раба.
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04.11.2021 23:19 Ответить
на велотягу...и педали крутить будет весь квартал.
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04.11.2021 22:55 Ответить
кацапы не пропукают вагоны с казахским углем.... у кого есть сомнения, что кацапы вечный враг Украины??? и всего человечества...
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04.11.2021 23:17 Ответить
Главная новость - это ФАК Зезиденту от Лероса!
Присоединяюсь!
ФАК тебе Зеленский!
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04.11.2021 23:42 Ответить
из Казахстана не пойдет уголь, я сам из Казахстана, весной Украине предлагали уголь по 50 долларов за тонну , а ваши приехали только в середине октября, и говорят мы согласны на 50 $ , а наши им говорят - вот у нас Китай сейчас берет по 160 долларов, ( зольность такая как надо и китаю и украине) обычный не пойдет, хотите берите по 160, дешевле никак, это рынок, кто будет продавать дешевле если есть клиент который берет гораздо дороже, так что врет Герус, а зеленым надо было с весны шевелится, а который к вам идет это коксующийся, он ни на одну тэц не пойдет, так только, для населения кто углем топит
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05.11.2021 02:54 Ответить
Только мирный атом решит проблему с электроэнергией в Украине!Строить АЭС и новые атомные энергоблоки.Тогда страна будет с дешевой электроэнергией.От угля все равно придётся отказываться и очень скоро!!!
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05.11.2021 03:15 Ответить
Украина как страус головой в песок, а зад снаружи. Делают вид, что не замечают действий России. Россия тоже транзитит грузы через нашу территорию. Но в ответ перекрыть транзит российских товаров в Европу слабО. Боимсооо
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05.11.2021 11:28 Ответить
 
 