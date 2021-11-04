Главные новости 4 ноября: Рада назначила новых министров, Россия не пускает к нам уголь из Казахстана

Парламент назначил четырех министров, Лерос показал Зеленскому средний палец, Россия заблокировала поставки Украине угля из Казахстана - главные новости 4 ноября.

Новые министры

Резников теперь - министр обороны, Верещук - министр реинтеграции, Рябикин - министр стратегических отраслей промышленности, Свириденко - министр экономики.

Интересный момент: Арахамия объяснил, что Верещук не поставили руководить Минобороны, потому что она женщина, и общество к такому не готово.

А еще Арахамия обещает, что это не последние перестановки в Кабмине: через полгода портфелей могут лишиться еще два министра.

Лерос показал Зеленскому средний палец

"Вы - главный предатель в стране", - сказал нардеп президенту с трибуны парламента, и ему тут же выключили микрофон. Лерос перешел на язык жестов и показал Зеленскому средний палец. "Слуга народа" просит регламентный комитет оценить поведение нардепа, Лероса могут отстранить от пяти заседаний.

Россия заблокировала поставки в Украину угля из Казахстана

"Российская железная дорога" не пропускает в Украину вагоны с энергетическим углем из Казахстана. Коксовый уголь поставляют как обычно.

Монахи Лавры напали на журналиста

В Лавре случился пожар, приехала съемочная группа. Монахи набросились на журналиста и по распоряжению наместника монастыря Павла Лебедя отняли у него телефон. Обещали еще и дать по голове. Полиция начала уголовное производство.

Рекордное количество заражений COVID-19

В Украине за сутки зафиксированы 27 377 новых случаев заболевания коронавирусом - такого количества заболевших не было за все время эпидемии. Умерли 699 человек.

В Харькове начали испытывать таблетки от коронавируса от Pfizer и Merck.

Минздрав ожидает, что ситуация улучшится только в начале 2022 года.

Голодающий Саакашвили забыл имена друзей

"Он (Саакашвили. - Ред.) не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей", - рассказал адвокат. Саакашвили голодает уже 35 дней. Мать политика обратилась к Зеленскому, просит срочно организовать его переправку в Украину.

В Украине впервые изъяли автомобиль за неуплату штрафов

Машины лишился 32-летний гражданин Нигерии, задолжавший 80 тыс. грн. штрафа за два эпизода нетрезвого вождения.