СНБО вводил санкции через 5 минут после того, как его членам раздавали папки с информацией, - Аваков

У членов СНБО не было возможности заранее ознакомиться с материалами, на основании которых вводили санкции против тех или иных фирм.

Об этом бывший член СНБО, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда СНБО у нас превратилось на хайпе – абсолютно на хайпе – в ситуацию штампования санкций – это было недопустимо, я не хотел в этом участвовать", – заявил Аваков.

По его словам, папки с материалами членам СНБО выдавали за 5 минут до заседания.

"Я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?" Они говорят: "Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорил: "Ну, у меня таких справок полон стол завален – они половина неправда, а половина – их надо дорабатывать. На основании чего?" – говорит Аваков.

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Также он утверждает, что на заседании СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в папке вообще не было. И секретарь СНБО Алексей Данилов в таких случаях говорил, что, мол, просто не успели размножить.

"В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента – всех назначил, всех уволил. По сути, решения СНБО – это решения президента Украины. Это опять вертикализация власти без баланса", – подытожил Аваков.