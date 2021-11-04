СНБО вводил санкции через 5 минут после того, как его членам раздавали папки с информацией, - Аваков
У членов СНБО не было возможности заранее ознакомиться с материалами, на основании которых вводили санкции против тех или иных фирм.
Об этом бывший член СНБО, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда СНБО у нас превратилось на хайпе – абсолютно на хайпе – в ситуацию штампования санкций – это было недопустимо, я не хотел в этом участвовать", – заявил Аваков.
По его словам, папки с материалами членам СНБО выдавали за 5 минут до заседания.
"Я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?" Они говорят: "Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорил: "Ну, у меня таких справок полон стол завален – они половина неправда, а половина – их надо дорабатывать. На основании чего?" – говорит Аваков.
Также он утверждает, что на заседании СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в папке вообще не было. И секретарь СНБО Алексей Данилов в таких случаях говорил, что, мол, просто не успели размножить.
"В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента – всех назначил, всех уволил. По сути, решения СНБО – это решения президента Украины. Это опять вертикализация власти без баланса", – подытожил Аваков.
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- Ну, таких путівок у нас немає. А бажаєте отримати все це безкоштовно?
- Яким чином?!
- Зверніться до ізраїльської в'язниці!
Разобраться если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать триста тысяч…
Смєтуни! Ви де, сцукі?
- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...
А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке- качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям, даже без нашего нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."
Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…
Это привычно…
А вот свержение КЛОУНА будет впервые…
Зеленський - це Президент, що об»єднає всіх українців… Пи*дить його будуть усі, без винятку…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3706992.html Про плохие и хорошие офшоры...
Вот лишь малая часть пунктов из декларации нового министра обороны Алексея Резникова:
➡️ На счетах в банке:
🔸48 701 долларов в Preferred Bank (Сан-Франциско, США),
🔸72 437 долларов в Liechtensteinische Landesbank (Лихтенштейн).
➡️ Два пакета ценных бумаг, местонахождение - Британские Виргинские острова:
🔸акции Flings Advisors S.A.,
🔸акции Live Earth Ltd.
Там же у чиновника открыто два юрлица. Акции этих двух компаний появились у него в сентябре 2019-го и в мае 2020-го.
➡️ Наличными хранит 255 000 евро. Третьему лицу одолжил 1,1 миллиона долларов.
Патриот, ага!
Это ж у Порошенко офшор с 3000 долларов был плохим, а у этой власти - они хорошие, с рюшками и розовыми бантиками.
Sharp`s
Якщо про 2015-й, то так і було - у санкції без усяких обгрунтувань потрапили оператори державних лотерей, щоб вичистити поле для чорного грального бізнесу. До речі, для пєтє-аваковського чорного бізнесу.