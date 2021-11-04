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Новости
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СНБО вводил санкции через 5 минут после того, как его членам раздавали папки с информацией, - Аваков

СНБО вводил санкции через 5 минут после того, как его членам раздавали папки с информацией, - Аваков

У членов СНБО не было возможности заранее ознакомиться с материалами, на основании которых вводили санкции против тех или иных фирм.

Об этом бывший член СНБО, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда СНБО у нас превратилось на хайпе – абсолютно на хайпе – в ситуацию штампования санкций – это было недопустимо, я не хотел в этом участвовать", – заявил Аваков.

По его словам, папки с материалами членам СНБО выдавали за 5 минут до заседания.

"Я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?" Они говорят: "Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка". Я говорил: "Ну, у меня таких справок полон стол завален – они половина неправда, а половина – их надо дорабатывать. На основании чего?" – говорит Аваков.

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Также он утверждает, что на заседании СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в папке вообще не было. И секретарь СНБО Алексей Данилов в таких случаях говорил, что, мол, просто не успели размножить.

"В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента – всех назначил, всех уволил. По сути, решения СНБО – это решения президента Украины. Это опять вертикализация власти без баланса", – подытожил Аваков.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) санкции (11590) СНБО (4447)


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Топ комментарии
+16
Це ж треба, як швидко ця шмакодявка узурпувала всю владу в Україні і ніхто нічого не робить, всім по цимбалах, що якась зелена шмаркля криворога вирішує наше майбутнє по всіх фронтах.

Смєтуни! Ви де, сцукі?
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04.11.2021 23:20 Ответить
+12
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04.11.2021 23:32 Ответить
+9
Страна превращается в квартал95. Отето наржемся по приколу!
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04.11.2021 23:25 Ответить
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- Ну, таких путівок у нас немає. А бажаєте отримати все це безкоштовно?
- Яким чином?!
- Зверніться до ізраїльської в'язниці!
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04.11.2021 23:02 Ответить
Ну вот теперь вы знаете, КТО, ЛИЧНО, написал 100+ фамилий с 100+ ошибками!
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04.11.2021 23:04 Ответить
О ) Это же чёрт )
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04.11.2021 23:05 Ответить
ТурбоРНБО.
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04.11.2021 23:06 Ответить
И это уже давно не новость((
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04.11.2021 23:08 Ответить
кажысь авакян любит сто двенадцатый с зиком..и готов удочерить кума *****..
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04.11.2021 23:10 Ответить
Нет,лять,нам госизменнику,вору и наркоману зекрысе доверять надо)тем более то ,что говорит Авакян и так понятно было до этого...
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04.11.2021 23:42 Ответить
Пять минут... Пять минут...
Разобраться если строго,
Даже в эти пять минут
Можно сделать триста тысяч…
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04.11.2021 23:20 Ответить
Це ж треба, як швидко ця шмакодявка узурпувала всю владу в Україні і ніхто нічого не робить, всім по цимбалах, що якась зелена шмаркля криворога вирішує наше майбутнє по всіх фронтах.

Смєтуни! Ви де, сцукі?
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04.11.2021 23:20 Ответить
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04.11.2021 23:32 Ответить
Два вопроса, а кто же эти папки раздавал, и почему зеленый выродок подпись ставил не сразу, а через пару суток?
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04.11.2021 23:21 Ответить
Страна превращается в квартал95. Отето наржемся по приколу!
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04.11.2021 23:25 Ответить
а ещё оно киву любило...
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04.11.2021 23:30 Ответить
У меня впечатление, шо аваков собирается одеть браслеты на офшорника.
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04.11.2021 23:43 Ответить
Не знаю,но то что зебобу с дерьмом будут мешать теперь все -это точно,тем более западные партнёры очень не против -он их задрал тоже,как и всех внутри Украины
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04.11.2021 23:48 Ответить
"Возвращаются в Ад Четыре всадника Апокалипсиса... Сатана спрашивает:

- Вы какого беса вернулись? Я вас послал на Землю, людей кошмарить!!!...

А они в ответ:
- Да там нам делать нечего... Приехали в Украину, где уже война идёт и люди страдают. Видим, а там какой-то мелкий зелёный клоун на деревянной лошадке- качалке "скачет" - как ни качнётся, так и новая беда людям, даже без нашего нашего участия справляется... Так мы решили отдохнуть..."



Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…

Это привычно…

А вот свержение КЛОУНА будет впервые…

Зеленський - це Президент, що об»єднає всіх українців… Пи*дить його будуть усі, без винятку…
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05.11.2021 07:55 Ответить
Если бы его зеля не устраивал то нацжены уже бы забрасывали опу плюшевыми жабрами . Где-то авакова потеснили но не критично для его кармана ,скорее самолюбие задели
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04.11.2021 23:53 Ответить
Жабами
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04.11.2021 23:54 Ответить
04 листопада 2021, 05:24 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3706992.html Про плохие и хорошие офшоры...

Вот лишь малая часть пунктов из декларации нового министра обороны Алексея Резникова:

➡️ На счетах в банке:
🔸48 701 долларов в Preferred Bank (Сан-Франциско, США),
🔸72 437 долларов в Liechtensteinische Landesbank (Лихтенштейн).

➡️ Два пакета ценных бумаг, местонахождение - Британские Виргинские острова:
🔸акции Flings Advisors S.A.,
🔸акции Live Earth Ltd.

Там же у чиновника открыто два юрлица. Акции этих двух компаний появились у него в сентябре 2019-го и в мае 2020-го.

➡️ Наличными хранит 255 000 евро. Третьему лицу одолжил 1,1 миллиона долларов.

Патриот, ага!
Это ж у Порошенко офшор с 3000 долларов был плохим, а у этой власти - они хорошие, с рюшками и розовыми бантиками.
Sharp`s
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04.11.2021 23:48 Ответить
Да ты что, а кто же эти папочки готовил для СНБО
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04.11.2021 23:59 Ответить
Бакланов готовил.
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05.11.2021 00:53 Ответить
лейтенант Бакланов, сын лейтенанта Шмидта...
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05.11.2021 01:55 Ответить
чо то сегодня много черта цитируют. чтоб не получилось как в поговорке - Вспомни черта, он и появится...
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05.11.2021 00:34 Ответить
Аваков сегодня дал большое интервью на Украине 24, оттуда все цитаты.
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05.11.2021 01:45 Ответить
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05.11.2021 00:52 Ответить
авакова понесло - так жалобно поет, как будто это не он зе-#ОПУ-95 к власти протаскивал и не он в СНБО-95 заседал.
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05.11.2021 01:54 Ответить
Ещё как протаскивал ...но хай звездит -нам сейчас это на руку-главное следить,чтоб он ещё кого то бы не протащил)
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05.11.2021 08:41 Ответить
как кого уволят, так ничинает спивать про зраду.
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05.11.2021 06:55 Ответить
Это естественно)а зебоба просто кретин,если оброс таким количеством ,много о нем знающих и влиятельных,врагов -да и флаг ему в руки -быстрее сдохнет
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05.11.2021 08:36 Ответить
зебоба,которого теперь будут "приветствовать" факами -Лерос показал какое это доставляет моральное удовлетворение ,а может уже и плевать в зекрысу начнут...
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05.11.2021 09:15 Ответить
правильно, плевать, факи, хезать прилюдно - стиль адептов твоего рабовладельца. и не называй своего хозяина зебобой.
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05.11.2021 09:18 Ответить
Сам то понял,что высрал?вас ,зесрань,тоже папа через сраку рожает,как и кацапов?))))
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05.11.2021 09:20 Ответить
Неужели до свинособак так и не дошло ,что тактика пуйла:"кто обзывается-сам так называется" канает только в твоей свинособачии
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05.11.2021 09:41 Ответить
снова блестящее самовнушение ты само себе лишь о себе нацарапало: "Неужели до свинособак так и не дошло ,что тактика пуйла:"кто обзывается-сам так называется" канает только в твоей свинособачии "
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05.11.2021 19:54 Ответить
Може хоч такі "звільнені" відкриють очі залишкам 73%, бо так званих порохоботів вони ще сприймають тільки в "штики".
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05.11.2021 08:31 Ответить
Видать Сабакову-Рюкзакову не даёт спокойно жить щемящая вмятина на дупе от нещадно врезанного промеж полужопий гранд-пенделя. Может хоть каких-то дупореабилитологов поискал бы, что ли? Или Сабаковская-Рюкзаковская дупа так истошно взалкала по благостному прогреванию в тёплом министерском кресле, что терпеть уже не в мочь. Оно и понятно - зима на носу, не охота Сабаковской-Рюкзаковской дупе-то на семи ветрах промозглых в морозы трескучие прозябать без кресла казённого. Решил, падла, насчёт электората порыбачить, мо какой дурень и клюнет. Да вот только хрен собачачий на всю Сабаковскую-Рюкзаковскую морду.
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05.11.2021 08:33 Ответить
В дупе ты,зебил-тем более зима на носу,а Авакян просто вбивает свой гвоздь в гроб зекрысы)
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05.11.2021 08:38 Ответить
Це він розказує про який рік?
Якщо про 2015-й, то так і було - у санкції без усяких обгрунтувань потрапили оператори державних лотерей, щоб вичистити поле для чорного грального бізнесу. До речі, для пєтє-аваковського чорного бізнесу.
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05.11.2021 09:46 Ответить
 
 