Кулеба и Ермак встретились с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Донфрид
Стратегическое партнерство США и Украины является краеугольным камнем безопасности, демократии и прав человека в регионе, заявила помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба США в Киеве.
В ходе встреч с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии подтвердила непреклонную поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии.
В свою очередь, Кулеба в своем микроблоге Твиттер отметил, что эта встреча состоялась "для подробного обсуждения результатов визита делегации США в Москву на этой неделе".
Также помощник госсекретаря заявила, что США остаются преданным партнером Украины в усилиях относительно достижения евроатлантической интеграции, восстановления международно-признанных границ Украины и развития безопасной, демократической и успешной Украины.
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Ведь Зелемойский занят! Очевидно выковыривает ФАКи от украинцев!
п.с. Кулебе не жмет, что он по сути ручная болонка Ермака, а не министр?
И нужна она только потому что без ее присутствия диалога с американцами не будет.
п.с.п.с. Ермак президент? Вова, слышишь?