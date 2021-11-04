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Кулеба и Ермак встретились с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Донфрид

Кулеба и Ермак встретились с помощницей госсекретаря США по Европе и Евразии Донфрид

Стратегическое партнерство США и Украины является краеугольным камнем безопасности, демократии и прав человека в регионе, заявила помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба США в Киеве.

В ходе встреч с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии подтвердила непреклонную поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Добро пожаловать", - Кулеба о прибытии в Черное море флагмана 6-го флота США

В свою очередь, Кулеба в своем микроблоге Твиттер отметил, что эта встреча состоялась "для подробного обсуждения результатов визита делегации США в Москву на этой неделе".

Также помощник госсекретаря заявила, что США остаются преданным партнером Украины в усилиях относительно достижения евроатлантической интеграции, восстановления международно-признанных границ Украины и развития безопасной, демократической и успешной Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву: говорили о выполнении Минских соглашений

Автор: 

США (27336) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+9
Ермак снова притащил с собой Кулебу, чтобы его пустили в приличное общество.
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04.11.2021 23:35 Ответить
+7
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04.11.2021 23:35 Ответить
+3
Встретились.
Ведь Зелемойский занят! Очевидно выковыривает ФАКи от украинцев!
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04.11.2021 23:55 Ответить
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04.11.2021 23:31 Ответить
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04.11.2021 23:35 Ответить
Ермак снова притащил с собой Кулебу, чтобы его пустили в приличное общество.
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04.11.2021 23:35 Ответить
Биба и Боба...два.......
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04.11.2021 23:38 Ответить
пока буба айкосы самокрутил...
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04.11.2021 23:39 Ответить
Вообще подозрительны связи 95 квартала с Байденом,Блинкеном и другими лидерами Стран Европы.Нужно расследовать!!Тут что -т не так!
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04.11.2021 23:39 Ответить
Нет никаких связей. Всё традиционно для 95 квартала - сплошная имитация.
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04.11.2021 23:44 Ответить
10 ноября выдвиженец 95 квартала Кулеба будет подписывать с Блинкеном Хартию.Однако.Схемам и Бигусу есть над чем покумекать заблаговременно.
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04.11.2021 23:43 Ответить
ДебилоВато немного, но для юного подолякинца сойдет.
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04.11.2021 23:59 Ответить
регент з емзеес ескортом. нада дєвочку на мзс ставіть. високую корабельную.
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04.11.2021 23:45 Ответить
не подсказывай им) а то Юлю поставят и с нами вообще перестанут общаться)
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05.11.2021 10:55 Ответить
Молодая хоть та баба? Так охота------посмотреть!
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04.11.2021 23:54 Ответить
Встретились.
Ведь Зелемойский занят! Очевидно выковыривает ФАКи от украинцев!
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04.11.2021 23:55 Ответить
Головний Завгосп України.
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05.11.2021 00:01 Ответить
А скільки ти єрмаків???? один весь час з піаністом, а другий весь час з кулєбою????? його брат на нього не подібний, то значе є двійник!!!!! от же та 95 зараза всюду влізуть!!!!!!
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05.11.2021 00:17 Ответить
Зеленое говно уже даже с собой не берут, даже для формальности.
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05.11.2021 00:22 Ответить
министр и подносчик бумаг... встретились... Галю, моя Галю...
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05.11.2021 01:47 Ответить
Зла не вистачає. Знову писарчук на дипломатичній зустрічі !
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05.11.2021 02:44 Ответить
я так понимаю Кулеба попадает на переговоры только исключительно из-за принципиальной позиции дипломатов США. А их позиция проста. Разговаривать с каким то непонятным клерком мы не будем, говорить будем с уполномоченным министром.
п.с. Кулебе не жмет, что он по сути ручная болонка Ермака, а не министр?
И нужна она только потому что без ее присутствия диалога с американцами не будет.
п.с.п.с. Ермак президент? Вова, слышишь?
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05.11.2021 10:54 Ответить
 
 