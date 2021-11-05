Меня устраивает победа "сепаров" на выборах на Донбассе, если это будет в рамках украинских законов, - Аваков
Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что на оккупированных территориях Донбасса на выборах по украинским законам победят люди сепаратистских взглядов.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"У меня иллюзий нет. На этих территориях победят не представители Киева или центральной Украины. Победят местные "сепары", которым они (местные жители, - ред.) доверяют. Меня устраивает это. Это будет в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле. Дальше пройдут годы, и мы справимся с этим. Ситуация начнет меняться", - считает Аваков.
Бывший глава МВД рассказал, что необходимо для изменения этой ситуации.
"Можно сколько угодно сил тратить на оборону, фундаментальные вещи; огромные деньги, миллиарды тратить, строить танки и так далее. Но если при этом твой народ живет таким уровнем жизни, который не хочет защищать, ничего не получится. Я должен жить в своей стране и хотеть защищать свою страну, свой образ жизни. Украинцы были сплоченные, в 2014 году Путин получил неожиданный эффект, потому что украинцы воевали за свободу, эта категория — не пустое место. И если к этому добавить достойный образ жизни, который хочется защищать, — вот этого я хочу",- пояснил Аваков.
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В эту землю бомбаса, после деокупации нужно будет влить миллиарды долларов. Они итак будут смотреть волком. Им же "все далжны". Но разрешить выбирать ватное быдло - перебор. "Нарешают" много.
Аваков не только дурак ,но и предатель.
В любом случае, он наверняка понимает, что поддержка Минских не даст ему голосов в Украине. Поэтому и скромно философствует, без конкретных фраз о необходимости их выполнения.
За Авакова я безусловно голосовать не буду, он опасен точно так, как и Порошенко. Крупный бизнес вызывает у человека неконтролируемую жадность, со временем вынуждая становится Овощем 2.0 ...
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https://censor.net.ua/ua/video_news/3164963/my_derjavnyky_my_ne_zminyuyemo_pryntsypy_poroshenko_na_golosuvanni_zakonu_schodo_prodovjennya_osoblyvogo
Виродок.
Во-вторых, как импотентное государство повело себя на освобожденной части Донецкой и Луганской областей мы прекрасно видим. Такой путь нерезультативный. Если когда-нибудь случится чудо и Украина вернет контроль над оккупированными территориями, то критически большая часть населения от туда должна быть переселена (желающие в РФ), а территория должна быть заселена лояльным к Украине населением, и, прежде всего, участниками военных действий, которым должна быть оказана всемерная помощь государства.
Неужели не понятно, что никакой политик не может откріто заявить "да нах нам єти три миллиона упоротіх ватников, нам и своих хватает!", поскольку его тут же обвинят в предательстве национальніх интересов?
1. Освобождать ОРДЛО военным путём
2. Ждать пока ***** подохнет и тогда война сразу закончится, а все эти чепушилины и писичкины разбегуться кто куда ( Если, конечно после *****, не выберут такое же *****)
В любом случае, только Украина будет решать судьбу оккупированных территорий, а не местная вата и сепары населяющие её. Украина будет делать то, что считает нужным, что будет лучше для всей страны, а не для местной сепарской ваты. Сепары и вата с их хоиелками дружно посылаються нахер!