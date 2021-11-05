Меня устраивает победа "сепаров" на выборах на Донбассе, если это будет в рамках украинских законов, - Аваков

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что на оккупированных территориях Донбасса на выборах по украинским законам победят люди сепаратистских взглядов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"У меня иллюзий нет. На этих территориях победят не представители Киева или центральной Украины. Победят местные "сепары", которым они (местные жители, - ред.) доверяют. Меня устраивает это. Это будет в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле. Дальше пройдут годы, и мы справимся с этим. Ситуация начнет меняться", - считает Аваков.

Бывший глава МВД рассказал, что необходимо для изменения этой ситуации.

"Можно сколько угодно сил тратить на оборону, фундаментальные вещи; огромные деньги, миллиарды тратить, строить танки и так далее. Но если при этом твой народ живет таким уровнем жизни, который не хочет защищать, ничего не получится. Я должен жить в своей стране и хотеть защищать свою страну, свой образ жизни. Украинцы были сплоченные, в 2014 году Путин получил неожиданный эффект, потому что украинцы воевали за свободу, эта категория — не пустое место. И если к этому добавить достойный образ жизни, который хочется защищать, — вот этого я хочу",- пояснил Аваков.

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