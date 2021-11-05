Если по нам наносят удар - мы отвечаем, - Кулеба об использовании беспилотников Bayraktar. ВИДЕО
Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение к Минским договоренностям, к нормандскому формату по урегулированию ситуации на Донбассе под обвинениями в адрес Украины на этот счет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 4 ноября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, в случае с применением на Донбассе ударного беспилотника Bayraktar Украина "выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в ТКГ (по урегулированию ситуации), которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар".
"По одной простой причине: потому что другая сторона не остановила свои агрессивные действия и обстрелы. И позиция Украины очень проста – мы очень взвешены, мы не эскалируем сами, но если по нам наносят удар – мы отвечаем. Это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно", – отметил Кулеба.
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На России решили рассказывать, что "этого не было". Лавров как всегда врёт, что "минобороны опровергло заявление Залужного".
Удар был нанесён учебным маломощным боеприпасом с кумулятивным зарядом (для поражения техники) для демострации возможностей украинского беспилотника. Т. е. - и обстрел остановили, и сэкономили, и запоребрик так подожгли, что сюда "специалисты" долетают.
Рымарук - в "зелёной команде"?
Московиты, рассказывающие про "обычную гранату", могут объяснить - почему биомусор залёг возле орудия за доли секунды до взрыва?
Почему залегли? Услышали свист подлетающей гранаты, либо кто то увидел квадрик и крикнул им ложись.
Это нашим врагам хочется верить Лаврову, говорившему что "МО Украины опровергло слова Главнокомандующего", и "экспертам" у Скабеевой и Соловьёва.
Хочется верить, что что-то в разы дороже другого чего-то.
Хочется верить что стреляющие из 122мм орудий услышали "свист" падающей "обычной гранаты".
Украинцы прекрасно знают кто такой Андрей Рымарук, вата - нет. И тип боеприпаса, кстати, в его публикации указан.
Вата упорно отрицает очевидное, придумывая новые небылицы, а орки тем временем убирают технику подальше от линии фронта и мечтают сбить хоть один "Девлет Герай".
1. Беспилотники купили, надо было показать, что они работают. Потратили уйму бабла.
Показать - показали.
2. То, что бросили по сути полуучебный боеприпас, а не нормальное средство поражения - это потому что зассало МО и Президент Великий нормально отработать.
3. Зеля и МО решило и на ёлку залезть и жопу не поцарапать, извиняюсь.
4. Зеля и МО отработали на помощь путену.
Шакалы гребанные....вы не гусский нарот,вы тупое зачуханое быдло...