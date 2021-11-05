Если по нам наносят удар - мы отвечаем, - Кулеба об использовании беспилотников Bayraktar. ВИДЕО

Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение к Минским договоренностям, к нормандскому формату по урегулированию ситуации на Донбассе под обвинениями в адрес Украины на этот счет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 4 ноября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, в случае с применением на Донбассе ударного беспилотника Bayraktar Украина "выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в ТКГ (по урегулированию ситуации), которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар".



"По одной простой причине: потому что другая сторона не остановила свои агрессивные действия и обстрелы. И позиция Украины очень проста – мы очень взвешены, мы не эскалируем сами, но если по нам наносят удар – мы отвечаем. Это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно", – отметил Кулеба.

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