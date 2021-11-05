РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10580 посетителей онлайн
Новости
2 598 5

Жовква в Бухаресте заявил, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины

Жовква в Бухаресте заявил, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины
Фото: bituk.media

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква во время визита в Румынию обсудил с госсекретарем МИД Денуцом Себастьяном Некулееску евроатлантические перспективы Украины и развитие отношений между странами/

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, во время встречи стороны уделили значительное внимание развитию ситуации безопасности на востоке Украины. Жовква поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства и обратил внимание на постоянные случаи нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, которые приводят к увеличению числа погибших украинских военнослужащих.

Также было отмечено ограничение судоходства в отдельных районах Черного и Азовского морей.

Жовква поблагодарил румынскую сторону за участие в саммите Крымской платформы и призвал к активному дальнейшему участию в деятельности этого международного механизма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о евроинтеграции: Украине будет сложно сделать это одной. Нас нужно рассматривать вместе с Грузией и Молдовой

Отдельное внимание во время встречи уделено реализации европейских устремлений Украины.

"Рассчитываю, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины", – сказал Жовква.

Собеседники договорились активизировать работу над проектом соответствующей двусторонней политической декларации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о перспективе членства Украины в ЕС: Нужен четкий сигнал, что наши амбиции и стремления приветствуются

Стороны обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности региона. Жовква проинформировал румынскую сторону об инициативе президента Владимира Зеленского о создании региональной платформы укрепления энергетической безопасности.

Замглавы Офиса главы государства подтвердил неизменность стратегического курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Украинская сторона выразила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в области безопасности в рамках выполнения Программы расширенных возможностей НАТО.

Стороны отметили положительные тенденции в двустороннем сотрудничестве, в том числе в торгово-экономическом направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль объяснил, что изменится после подписания соглашения об открытом небе с ЕС: "Это конец монополий на авиационном рынке". ИНФОГРАФИКА

"Восстановлению экономик также будет способствовать реализация двусторонних инфраструктурных проектов", - отметил Жовква.

Вместе с тем, стороны положительно оценили запуск паромной переправы через Дунай Орловка – Исакча и активизацию работ по сооружению моста через Тису в районе населенных пунктов Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния).

В Бухаресте Жовква также встретился с и.о. директора департамента политики обороны и международных отношений Министерства национальной обороны Румынии Михаем Янку. Основное внимание во время встречи было уделено отношениям Украины с Европейским Союзом и НАТО, ситуации на востоке Украины и временно оккупированном Крыму. Отдельно обсуждалась координация дальнейших действий в целях обеспечения безопасности на Черном море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декабрьский саммит Восточного партнерства должен приблизить членство Украины, Грузии и Молдовы в ЕС, - Науседа

Автор: 

евроинтеграция (2125) Румыния (1126) Жовква Игорь (152)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перспектива это хорошо?
показать весь комментарий
05.11.2021 04:38 Ответить
Киевская Русь была богатейшей страной Европы...,с монетами, Гербами князя Владимира Крестителя Руси Киевской,к которой вы псы позорные не имеете никакого отношения...,, граница Европы кстати проходила по реке ДОН...,а За Доном был сраный тупой Зулусс-Орда тупые дикари и убийцы....
показать весь комментарий
05.11.2021 06:31 Ответить
И?
показать весь комментарий
05.11.2021 06:48 Ответить
В Румынию смылась целая шайка айтишников. Очень много, прям караул. Минус лярд деньгей. "Всё пропало!"
показать весь комментарий
05.11.2021 06:47 Ответить
Нескінченне патякання!
Поліпшимо, поглибимо, вирішимо, застосуємо, попередимо, спостерігаємо!
А Путін вам дулю!
показать весь комментарий
05.11.2021 09:28 Ответить
 
 