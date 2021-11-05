Жовква в Бухаресте заявил, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины
Замглавы Офиса президента Игорь Жовква во время визита в Румынию обсудил с госсекретарем МИД Денуцом Себастьяном Некулееску евроатлантические перспективы Украины и развитие отношений между странами/
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается, во время встречи стороны уделили значительное внимание развитию ситуации безопасности на востоке Украины. Жовква поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства и обратил внимание на постоянные случаи нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, которые приводят к увеличению числа погибших украинских военнослужащих.
Также было отмечено ограничение судоходства в отдельных районах Черного и Азовского морей.
Жовква поблагодарил румынскую сторону за участие в саммите Крымской платформы и призвал к активному дальнейшему участию в деятельности этого международного механизма.
Отдельное внимание во время встречи уделено реализации европейских устремлений Украины.
"Рассчитываю, что Румыния будет одним из следующих государств ЕС, которые признают европейскую перспективу Украины", – сказал Жовква.
Собеседники договорились активизировать работу над проектом соответствующей двусторонней политической декларации.
Стороны обсудили актуальные вопросы энергетической безопасности региона. Жовква проинформировал румынскую сторону об инициативе президента Владимира Зеленского о создании региональной платформы укрепления энергетической безопасности.
Замглавы Офиса главы государства подтвердил неизменность стратегического курса Украины на евроатлантическую интеграцию. Украинская сторона выразила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в области безопасности в рамках выполнения Программы расширенных возможностей НАТО.
Стороны отметили положительные тенденции в двустороннем сотрудничестве, в том числе в торгово-экономическом направлении.
"Восстановлению экономик также будет способствовать реализация двусторонних инфраструктурных проектов", - отметил Жовква.
Вместе с тем, стороны положительно оценили запуск паромной переправы через Дунай Орловка – Исакча и активизацию работ по сооружению моста через Тису в районе населенных пунктов Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния).
В Бухаресте Жовква также встретился с и.о. директора департамента политики обороны и международных отношений Министерства национальной обороны Румынии Михаем Янку. Основное внимание во время встречи было уделено отношениям Украины с Европейским Союзом и НАТО, ситуации на востоке Украины и временно оккупированном Крыму. Отдельно обсуждалась координация дальнейших действий в целях обеспечения безопасности на Черном море.
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