Госдеп США объявил вознаграждение в $10 миллионов за информацию о хакерах, связанных с РФ
Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого из руководителей хакерской группировки DarkSide, базирующейся, по данным ФБР, в России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 4 ноября, на сайте ведомства.
Кроме того, Госдеп назначил вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать в любой стране людей, которые стремятся участвовать в операциях этой группировки.
"Предлагая это вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите жертв вымогательских программ по всему миру от действий киберпреступников", - говорится в заявлении Государственного департамента.
ФБР утверждает, что DarkSide несет ответственность за совершенную в мае кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline, которая привела к остановке его работы на несколько дней, что вызвало скачок цен на нефть и газ и дефицит топлива на юго-востоке США.
Чтобы восстановить доступ к своим системам, компания Colonial Pipeline уплатила хакерам почти 5 миллионов долларов в биткоинах. Позднее американские власти возместили оператору трубопровода около 2,3 млн долларов.
В июле Госдепартамент предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, принимало участие в совершении кибератак против критически важной инфраструктуры США.
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Нам перед развалом совка шабашку предлагали. 3 штуки тогда ещё полновесных советских рублей. Проезд и питание с проживанием за счёт работодателя. Работа на свежем воздухе, в экологически чистом месте. Под Амуром, в усурийской тайге для зоопарков тигров ловить.
Там ещё премию за каждого пойманного сулили. Мы не поехали.
CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax
Read more: CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax | Newsmax.com
CIA Director William Burns and Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) chief Sergei Naryshkin discussed U.S.-Russia cooperation in fighting international terrorism at talks in Moscow on Wednesday, the Interfax news agency reported.
Burns is making a rare visit to Moscow to discuss U.S.-Russia relations, the latest in a series of high-level contacts that show both sides want to keep talking despite mutual distrust and a long list of disputes.