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Госдеп США объявил вознаграждение в $10 миллионов за информацию о хакерах, связанных с РФ

Госдеп США объявил вознаграждение в $10 миллионов за информацию о хакерах, связанных с РФ

Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого из руководителей хакерской группировки DarkSide, базирующейся, по данным ФБР, в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 4 ноября, на сайте ведомства.

Кроме того, Госдеп назначил вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать в любой стране людей, которые стремятся участвовать в операциях этой группировки.

"Предлагая это вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите жертв вымогательских программ по всему миру от действий киберпреступников", - говорится в заявлении Государственного департамента.

ФБР утверждает, что DarkSide несет ответственность за совершенную в мае кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline, которая привела к остановке его работы на несколько дней, что вызвало скачок цен на нефть и газ и дефицит топлива на юго-востоке США.

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Чтобы восстановить доступ к своим системам, компания Colonial Pipeline уплатила хакерам почти 5 миллионов долларов в биткоинах. Позднее американские власти возместили оператору трубопровода около 2,3 млн долларов.

В июле Госдепартамент предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, принимало участие в совершении кибератак против критически важной инфраструктуры США.

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Госдепартамент США (1857) киберпреступление (763) россия (96455) США (27336) ФБР (220) хакер (1192)


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Топ комментарии
+3
Пошли надежным, проверенным путем. Поиска продажных предателей среди самих русских.
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05.11.2021 07:20 Ответить
+2
нужно начинать с вонючего бункерного клопа...
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05.11.2021 07:52 Ответить
+2
за такие деньги они должны начать сами друг-друга сдавать.
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05.11.2021 07:55 Ответить
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До чего дошел прогресс- американсие трубы из россии блокируют.
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05.11.2021 07:16 Ответить
Пошли надежным, проверенным путем. Поиска продажных предателей среди самих русских.
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05.11.2021 07:20 Ответить
США, скажу вам по секрету ( за 10 млн.$) - это всё Путин вредит )
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05.11.2021 07:23 Ответить
Вы от Игоря Валерьевича деньги получали? Не отказывайтесь. За пленных российских спецназовцев. То то же.
Нам перед развалом совка шабашку предлагали. 3 штуки тогда ещё полновесных советских рублей. Проезд и питание с проживанием за счёт работодателя. Работа на свежем воздухе, в экологически чистом месте. Под Амуром, в усурийской тайге для зоопарков тигров ловить.
Там ещё премию за каждого пойманного сулили. Мы не поехали.
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05.11.2021 08:46 Ответить
https://www.newsmax.com/world/globaltalk/cia-director-russia-svr/2021/11/03/id/1043087/?fbclid=IwAR22MPvSlecYdciXN268iY9s7dpYgfo0CbRmT4n59KTyWrl9tkALZ65Suc8 https://www.newsmax.com/world/globaltalk/cia-director-russia-svr/2021/11/03/id/1043087/?fbclid=IwAR22MPvSlecYdciXN268iY9s7dpYgfo0CbRmT4n59KTyWrl9tkALZ65Suc8

CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax

Read more: CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax | Newsmax.com

CIA Director William Burns and Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) chief Sergei Naryshkin discussed U.S.-Russia cooperation in fighting international terrorism at talks in Moscow on Wednesday, the Interfax news agency reported.

Burns is making a rare visit to Moscow to discuss U.S.-Russia relations, the latest in a series of high-level contacts that show both sides want to keep talking despite mutual distrust and a long list of disputes.
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05.11.2021 07:32 Ответить
Фабрика РАБссиянских троллей и прочих хакерских атак находится в Санкт-чЛенинграде,но по старому адресу типа здание Бизнес-центра Лахта-2 их выгнали,поскольку хозяева здания получали анонимки типа взорвем убъем...,но это оказалось туфтой...операция "Прикрытие" прошла успешно...фабрика занимает 4 этажа здания и работает 25 часов в сутки...
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05.11.2021 07:33 Ответить
Бункер Путлера находится на горе Ямантау,это кажись Урал...Но есть и запасные Бункера...,Мавзолейные крысы большие мастера Дезы...
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05.11.2021 07:42 Ответить
Молодец, на орешки с пивом заработал!
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05.11.2021 08:25 Ответить
А у вас ланцюг срібний чи золотий, кацапчєґ?
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05.11.2021 08:27 Ответить
нужно начинать с вонючего бункерного клопа...
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05.11.2021 07:52 Ответить
за такие деньги они должны начать сами друг-друга сдавать.
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05.11.2021 07:55 Ответить
за 10 миллионов кацапы им ***** в мешке приволокут, мол вот вам, оно знает всех хакеров, а дальше уже сами.
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05.11.2021 08:24 Ответить
Связанных с РФ. Они из Региональных офисов СНГ в Москве, после закрытия мне акаунта в Фейсбуке ,"замарозили"(??) еще и Тик-Ток.Ну конечно- ведь я там выставил 3 карты Од(Аз)эрбэйджана на Парижской конференции 1919г.Везды от моря до моря и с разной мелодией.Нужен новый региональный центр для всей Европы.
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05.11.2021 08:55 Ответить
А эта "гениальная" идея о 10 миллионах долларов пришла госдепу до того, как они намылились уволить тысячи не вакцинированных сотрудников разведки или после?
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05.11.2021 09:58 Ответить
я так понял переговоры шефа цру с патрушевым ни к чему не привели
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05.11.2021 10:08 Ответить
 
 