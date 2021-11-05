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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 152-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 152-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям ВСУ в направлении Зайцево вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майоррск оккупанты осуществили два обстрела из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские войска обстреляли из миномета КПВВ "Золотое" на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТО

Неподалеку от Новотошковского наемники РФ дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, заставив врага прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 5 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 152-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС 01

обстрел (28254) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Обстрелы Украины из152 мм орудий Германию и Францию конечно же не беспокоят. Это обычные мирные обстрелы.
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05.11.2021 07:49 Ответить
Не беспокоят, успокойся.
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05.11.2021 07:57 Ответить
Они и ГлавЗебила не беспокоят
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05.11.2021 13:29 Ответить
Уже можно писать: "За сутки войска РФ и Беларуси 9 раз открывали огонь".
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05.11.2021 07:57 Ответить
А РНБО екстренно вночі збиралися? Чи це не загрожує життю і здоров'ю військових і цивільних? Чи навіщо, там же родичів і друзів Зеленського немає, вони всі в теплих кабінетах і ресторанах, рахують мільярди, які списали з казни лохів українців.
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05.11.2021 08:00 Ответить
Скоро война закончится вместе с Украиной. Зелебобик отдаст ее ***** на блюдечке с голубой каёмочкой. И это случится в ближайшее 2 года. Думаю, вся Украина ему не нужна, он заберёт только юго-восток Украины. Идея создать ************ еще жива. В 2014 году не получилось, сейчас при помощи наивеличайшего говнокомандующего, у ***** всё получится. Запомните мои слова! Я ни в коем образе не претендую на роль бабы Ванги, просто анализирую события которые сейчас происходят.. .
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05.11.2021 17:05 Ответить
 
 