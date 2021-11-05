За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 152-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям ВСУ в направлении Зайцево вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы различных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе населенного пункта Майоррск оккупанты осуществили два обстрела из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.

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Неподалеку от Новотошковского наемники РФ дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, заставив врага прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 5 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.