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Украина в ОБСЕ: за неделю российские беспилотники 8 раз сбрасывали гранаты "ВОГ-17" на Донбассе

Украина в ОБСЕ: за неделю российские беспилотники 8 раз сбрасывали гранаты

В период с 25 по 31 октября на востоке Украины зафиксировано 8 случаев применения вооруженными формированиями РФ беспилотников для сброса осколочных гранат "ВОГ-17" на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Россия продолжает широко применять беспилотники для сброса гранат на украинские позиции, также была замечен БПЛА российского производства "Орлан-10", которые пересекают линию столкновения", - заявил Цымбалюк.

В общей сложности с 25 по 31 октября украинские военнослужащие зафиксировали 14 случаев применения вражеских БПЛА.

"Восемь раз российские вооруженные формирования использовали беспилотники для сброса гранат "ВОГ-17", в том числе вблизи Павлополя, Станицы Луганской и Лебединского. Шесть раз БПЛА, в том числе "Орлан-10", пересекали линию столкновения для проведения разведки", - сообщил украинский посол.

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Он напомнил, что "Орлан-10" - это современный БПЛА производства Российской Федерации, и руководить им могут только хорошо обученные российские военнослужащие.

"Эти БПЛА регулярно пересекают линию столкновения в нарушение всех договоренностей с целью ведения разведки, а также корректировки артиллерийского огня российских вооруженных формирований", – добавил Цымбалюк.

беспилотник (3862) граната (1017) ОБСЕ (4889) обстрел (28254) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+5
Лапті запрошують Байрактари. Потрібно уважити.
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05.11.2021 07:49 Ответить
+1
обсе уже так устало озабочиваться-шо даже перестало озабочиваться...
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05.11.2021 07:46 Ответить
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обсе уже так устало озабочиваться-шо даже перестало озабочиваться...
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05.11.2021 07:46 Ответить
Лапті запрошують Байрактари. Потрібно уважити.
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05.11.2021 07:49 Ответить
Тупые кацапы только сейчас додумались так использовать беспилотники.
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05.11.2021 07:52 Ответить
РАБссия заминировала часть Донбасса и держит в ГУЛАГе заложников...типичная Крысиная Чекисткая тактика чЛенина-Дзержинского от 30 августа 1918 года...,именно этот день считается началом Красного террора...,за 103 года ничего не изменилось в ГУЛАГе Сралина-Джугашвили...
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05.11.2021 07:55 Ответить
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05.11.2021 08:00 Ответить
Евгений Цымбалюк говорит что нет хорошей защиты от беспилотников.
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05.11.2021 08:33 Ответить
читаю такое каждый день....и что..? а наши скидываают или терпят...?? далее не хочу развивать тему... (( зачем писать нам такие новости каждый день только растраивать и злить нас....?((
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05.11.2021 08:35 Ответить
Виключно вина Зеленського. Це він відвів наші війська і зняв розвідку і дав можливість окупанту пристосуватися до війни безпілотниками. Смерті військових на совісті Зеленського і ворога путіна.
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05.11.2021 08:40 Ответить
Ну слава богу, что гавном пока не наших не забрасывают.
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05.11.2021 08:51 Ответить
Вог-17 как бомбы с беспилотников?
Скоро патроны от калаша сбрасывать начнут.
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05.11.2021 10:18 Ответить
Де там Німецький мід - де його "озабоченность" - чи вони разом з парашою і сепарами в унісон?
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05.11.2021 10:42 Ответить
Ви всьо врьотє. Они защіщают житілєй Данбаса ат укрофашистав і бєндєравцев
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05.11.2021 18:12 Ответить
ахринеть! А наши раз бомбанули с Байракторчика и то без жертв среди орков и уже 10 дней хвалятся этим!
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06.11.2021 00:26 Ответить
 
 