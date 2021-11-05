Украина в ОБСЕ: за неделю российские беспилотники 8 раз сбрасывали гранаты "ВОГ-17" на Донбассе

В период с 25 по 31 октября на востоке Украины зафиксировано 8 случаев применения вооруженными формированиями РФ беспилотников для сброса осколочных гранат "ВОГ-17" на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Россия продолжает широко применять беспилотники для сброса гранат на украинские позиции, также была замечен БПЛА российского производства "Орлан-10", которые пересекают линию столкновения", - заявил Цымбалюк.

В общей сложности с 25 по 31 октября украинские военнослужащие зафиксировали 14 случаев применения вражеских БПЛА.

"Восемь раз российские вооруженные формирования использовали беспилотники для сброса гранат "ВОГ-17", в том числе вблизи Павлополя, Станицы Луганской и Лебединского. Шесть раз БПЛА, в том числе "Орлан-10", пересекали линию столкновения для проведения разведки", - сообщил украинский посол.

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Он напомнил, что "Орлан-10" - это современный БПЛА производства Российской Федерации, и руководить им могут только хорошо обученные российские военнослужащие.

"Эти БПЛА регулярно пересекают линию столкновения в нарушение всех договоренностей с целью ведения разведки, а также корректировки артиллерийского огня российских вооруженных формирований", – добавил Цымбалюк.