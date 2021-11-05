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Новая Хартия стратегического партнерства Украины и США будет подписана на следующей неделе: Кулеба рассказал, о чем будет документ

Новая Хартия стратегического партнерства Украины и США будет подписана на следующей неделе: Кулеба рассказал, о чем будет документ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил успешное развитие стратегического партнерства Украины и США, а также пояснил, о чем будет подписанная двумя странами новая Хартия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе я буду в Вашингтоне, где мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, подпишем новую Хартию стратегического партнерства и выведем наше сотрудничество на новый этап", - подчеркнул министр.

Также в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" Кулеба рассказал, о чем будет идти речь в новом документе по партнерству двух стран. В частности, о новом качестве украинско-американских отношений.

"Есть доверие и взаимопонимание между президентами и государственные машины обеих стран заработали для углубления этих отношений. Это о большем сотрудничестве безопасности, больше поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, большей торговле между нашими странами, потому что нам нужно продвигать экспорт и привлекать инвестиции, и это также о кибербезопасности, об укреплении кибербезопасности нашего государства. Именно об этом будет эта хартия", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе и вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США

сотрудничество (756) США (27336) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Углубляются и углубляются. Инфы ноль, в лучших традициях совка.
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05.11.2021 08:00 Ответить
+5
Информбюро сообщает и сообщает... В лучших традициях Совка....
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05.11.2021 08:04 Ответить
+4
Це якщо завгосп Козирь візьме тебе з собою.
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05.11.2021 07:56 Ответить
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Партнерство Украиньі и США углубляется , хорошие новости.
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05.11.2021 07:56 Ответить
Углубляются и углубляются. Инфы ноль, в лучших традициях совка.
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05.11.2021 08:00 Ответить
Це якщо завгосп Козирь візьме тебе з собою.
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05.11.2021 07:56 Ответить
пока мы можем экспортировать только охрененную корупцию...
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05.11.2021 07:57 Ответить
Зрада, караул!
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05.11.2021 07:59 Ответить
Нет, офигительная победа! Надои в курятнике достигли невиданных масштабов
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05.11.2021 08:02 Ответить
Информбюро сообщает и сообщает... В лучших традициях Совка....
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05.11.2021 08:04 Ответить
Кулеба крутится как уж на сковородке. Не хочет в отставку. Кто его еще возьмет на работу?
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05.11.2021 08:09 Ответить
когда страной руководят распутин в виде ермака и страну накрыла сплошная коррупция поошряемая зе командой то поговорим о чем то отвлекающем
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05.11.2021 08:09 Ответить
Не могу понять , чего хочет Порошенко и "волонтерьі", работающие на сивочелого . Предположим маловероятное , ПАП смог вернуться в президентское кресло . Как он будет управлять страной , в которой "дебильньій нарід" составляет 73% , по его мнению ? Будет мстить "наріду" за свой проигрьіш в 2019г , ломать его через колено , или что ?
Мое мнение : на обиженньіх воду возят . И правильно делают !
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05.11.2021 08:17 Ответить
Будет введен налог на зебилизьм. И поражение в правах на 10 лет. Просто не смогут голосовать.
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05.11.2021 08:29 Ответить
А про вьісьілку в отдаленньіе районьі Сибири и Крайнего Севера забьіл добавить ? Єх , молодежь...
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05.11.2021 08:52 Ответить
Не переживай. Будеш і далі обсцикати землю України.
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05.11.2021 09:05 Ответить
Це добре, що, навіть, такі, як ти, відморожені телепні , нехай І підсвідомо, приходять до думки, що АЛЬТЕРНАТИВИ ПОРОХУ НЕМАЄ. ЩО вичистити ЦІ зільоні авгієві конюшні більше нікому не під силу.
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05.11.2021 11:41 Ответить
!!!
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05.11.2021 11:52 Ответить
Посміхайся ширше і на вітрі.
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05.11.2021 11:54 Ответить
Ну так Зеля кажуть Байдена за грудки хватал на климатическом Форуме в Шотландском Глазго...кажуть Байден еле ввырвался из объятий вяликаго рехВОРматора...по прилету в Вашингтон кстати,один из помощников Байдена подхватил Корону с вирусом...,а Зеля был не в маске...
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05.11.2021 08:14 Ответить
Бла Бла Бла в лучших традициях ЗЕленых.... Ни о чем.
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05.11.2021 08:15 Ответить
Я нашел инфу о поставках более 100 Джавелинов в Украину,причем рейсов транспортников США в Борисполь было три....10 октября, 16 октября и перед самым визитом главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 20 октября.... Вы что все ********* смотрите или Инет?
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05.11.2021 08:19 Ответить
Украинская делегация вылетает 10 ноября в Вашингтон...состоится подписание важных военных документов США-Украина...,каких именно узнаете 11 ноября...
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05.11.2021 08:22 Ответить
Сейчас в Черном море идут учения стран НАТО...а море вошли 3 единицы ВМС США...там же летают стратегические бомбардировщики В-1 Lancer...,всего 2...но на РАБссии жуткая паника...,эти бомберы имеют на борту 48 ракет,которые превратат сраный флот РАБссии в Крыму в обыкновенную ПЫЛь..но не радиаактивную...
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05.11.2021 08:30 Ответить
Немытые, какое вам дело до Украины, у вас что родственники там живут? Качайте газ в ЕС через ГТС Украины и не бздите, а то придет НАТО и сделает вам очень больно.
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05.11.2021 08:56 Ответить
Накачивая путинскую Россию газовыми деньгами, Европа еще умоется КРОВАВЫМИ СЛЕЗАМИ.

В Украины есть единственный выход - стать страной стратегических интересов США. По примеру Польши США выйдут на газовый рынок Украины и обеспечат энергонезависимость Украины от путинского Газпрома.
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05.11.2021 08:59 Ответить
Может самим газ попробовать добывать? Или уран обогащать?
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05.11.2021 09:08 Ответить
Не забудте підшити бюллєтєнь опьі про досягнення найзєлєнішого!
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05.11.2021 08:59 Ответить
А можно ли в союз Commonwealth?
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11.03.2022 22:59 Ответить
 
 