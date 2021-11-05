Новая Хартия стратегического партнерства Украины и США будет подписана на следующей неделе: Кулеба рассказал, о чем будет документ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил успешное развитие стратегического партнерства Украины и США, а также пояснил, о чем будет подписанная двумя странами новая Хартия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе я буду в Вашингтоне, где мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, подпишем новую Хартию стратегического партнерства и выведем наше сотрудничество на новый этап", - подчеркнул министр.

Также в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" Кулеба рассказал, о чем будет идти речь в новом документе по партнерству двух стран. В частности, о новом качестве украинско-американских отношений.

"Есть доверие и взаимопонимание между президентами и государственные машины обеих стран заработали для углубления этих отношений. Это о большем сотрудничестве безопасности, больше поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, большей торговле между нашими странами, потому что нам нужно продвигать экспорт и привлекать инвестиции, и это также о кибербезопасности, об укреплении кибербезопасности нашего государства. Именно об этом будет эта хартия", - сказал Кулеба.

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