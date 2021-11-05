РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9020 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 364 21

Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 ноября в мире зарегистрировали 509 764 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 419 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 249 343 498 случаев инфицирования, из них 509 764 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 045 077 человек, из них 7 419 за минувшие сутки.

Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 225,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США начинается масштабная COVID-вакцинация детей 5-11 лет, которая охватит 28 млн маленьких пациентов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
По факту, сейчас Украина занимает первое место в мире по смертям от ковида на миллион жителей. Не забывайте, что вы сделали это вместе в апреле 2019-го.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:39 Ответить
+5
реальная статискика хуже, т.к. идет перерасчет на 43,381 млн жителей. По оценкам 2020 года реальная численность наличного населения 37 млн. Так что мы далеко впереди всей европы
показать весь комментарий
05.11.2021 08:51 Ответить
+3
Коректно порівнювати смертність по відношенню до хворих. Але і тут високий показник, в даному випадку напряму залежить від низького відсотку вакцинованих.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось для країни з відносно не велекою кількістю населення дуже висока смертність, ще й бюрократи з ЄС відносять Україну до зеленої зони, хоча б мали вже кордони перекрити? Дивно панове, може цифри "малюють".
показать весь комментарий
05.11.2021 08:20 Ответить
Коректно порівнювати смертність по відношенню до хворих. Але і тут високий показник, в даному випадку напряму залежить від низького відсотку вакцинованих.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:24 Ответить
существует три уровня лжи - правда, лож и статистика
показать весь комментарий
05.11.2021 09:01 Ответить
Если раньше тесты сдавали единицы, кто выезжал за рубеж, то сейчас приходится сдавать каждому , кто хочет попасть в трамвай или метро. А большинство могли и не знать, что они заражены, ведь у многих , а особенно у кого 1-я группа крови, Ковид проходит легко. А смертельную статистику дают толпы на вакцинацию, где люди массово заражаются, а потом идут делать вакцину.
показать весь комментарий
05.11.2021 09:24 Ответить
По факту, сейчас Украина занимает первое место в мире по смертям от ковида на миллион жителей. Не забывайте, что вы сделали это вместе в апреле 2019-го.
показать весь комментарий
05.11.2021 08:39 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2021 09:18 Ответить
реальная статискика хуже, т.к. идет перерасчет на 43,381 млн жителей. По оценкам 2020 года реальная численность наличного населения 37 млн. Так что мы далеко впереди всей европы
показать весь комментарий
05.11.2021 08:51 Ответить
Реальное наличное население гораздо меньше 37 млн. Не верьте сталинской либеральной статистике, т.к. под ними одинаковая эзотерика.
показать весь комментарий
05.11.2021 10:03 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
показать весь комментарий
05.11.2021 09:11 Ответить
Цыплят по осени считают! Все мои знакомые , которые хотели вакцинироваться и не успели , попали в тяжелую форму заражения. А все знакомые антиваксеры переболели легко. Страх убивает, а не вирус.
показать весь комментарий
05.11.2021 09:19 Ответить
Так уже как раз осень и https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы
показать весь комментарий
05.11.2021 09:21 Ответить
Страх вакцинации объясняется тем, что новая информация и новизна в целом нашей психикой воспринимается как ошибка, так как вынуждает адаптироваться и тратить значительно больше усилий, чтобы продолжать жить, как прежде.

Есть еще ряд ошибок мышления, которые нами воспринимаются как истина и не подвергаются аналитической оценке.

Наш мозг не терпит отсутствия связи и является истинным борцом за справедливость. Это выражается в том, что любая неизвестность должна быть логично объяснена. Если это не удается, мы начинаем подгонять факты таким образом, чтобы они объясняли ситуацию. Типичным примером является утверждение, что количество заболевших с момента изобретения вакцины только выросло. Ошибка заключается в том, что люди игнорируют увеличение во всем мире мощностей диагностики, делая вывод, что вакцина и меры предосторожности не работают.
http://rusjev.net/2021/11/05/pochemu-lyudi-ispytyvayut-strah-pered-vakczinacziej/ Почему люди испытывают страх перед вакцинацией « Русский Еврей (rusjev.net)
показать весь комментарий
05.11.2021 09:17 Ответить
То Веселе крадівництво!
показать весь комментарий
05.11.2021 09:41 Ответить
Потому что важнее вакцинировать одного человека старше 50, чем десятерых младше 50. Но кагальная система создала условия чтобы пенсионеры не попали на вакцинацию. Им нужна поголовная цифровизация стада и в первую очередь молодежи. Кто ж создаст удобные условия для стариков, если приоритеты подменены.
показать весь комментарий
05.11.2021 09:55 Ответить
Большинство стариков сами не желают попадать на вакцинацию, многие боятся изменения днк и чипирования, из-за которого Билл Гейтс вместе с Соросом будут лично за ними следить, а возможно даже читать мысли в их промытых головах...
показать весь комментарий
05.11.2021 11:18 Ответить
Цифровизация и так читает мысли. Каждый телефон знает больше, чем батюшка-исповедник. А медицинская база е-хелс, куда будут вносить ДНК, узнает почти столько, как сам господь.
показать весь комментарий
05.11.2021 11:33 Ответить
Как страшно жить.
показать весь комментарий
05.11.2021 12:23 Ответить
Президент Володимир Зеленський вважає, що він і прем'єр-міністр https://novynarnia.com/tag/shmigal/ Денис Шмигаль - "майстри спорту по боротьбі з коронавірусом" і Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів карантину.

https://novynarnia.com/2020/05/20/mi-zi-shmigalem-maystri/
показать весь комментарий
05.11.2021 11:00 Ответить
А що, так можна......дебіли ***.....
показать весь комментарий
08.11.2021 00:59 Ответить
 
 