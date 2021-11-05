Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 5 ноября в мире зарегистрировали 509 764 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 419 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 249 343 498 случаев инфицирования, из них 509 764 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 045 077 человек, из них 7 419 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 225,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Есть еще ряд ошибок мышления, которые нами воспринимаются как истина и не подвергаются аналитической оценке.
Наш мозг не терпит отсутствия связи и является истинным борцом за справедливость. Это выражается в том, что любая неизвестность должна быть логично объяснена. Если это не удается, мы начинаем подгонять факты таким образом, чтобы они объясняли ситуацию. Типичным примером является утверждение, что количество заболевших с момента изобретения вакцины только выросло. Ошибка заключается в том, что люди игнорируют увеличение во всем мире мощностей диагностики, делая вывод, что вакцина и меры предосторожности не работают.
http://rusjev.net/2021/11/05/pochemu-lyudi-ispytyvayut-strah-pered-vakczinacziej/ Почему люди испытывают страх перед вакцинацией « Русский Еврей (rusjev.net)
https://novynarnia.com/2020/05/20/mi-zi-shmigalem-maystri/