Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 ноября в мире зарегистрировали 509 764 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 419 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 249 343 498 случаев инфицирования, из них 509 764 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 045 077 человек, из них 7 419 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 225,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США начинается масштабная COVID-вакцинация детей 5-11 лет, которая охватит 28 млн маленьких пациентов

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.



