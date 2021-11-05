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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 26 488 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 11 млн. украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19!

За сутки 04 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02 зафиксированы 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 654, медработников – 488);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02270 320 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы – 79 993 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02 госпитализированы – 5 497 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02 летальных случаев – 696;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02 выздоровел – 13 281 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 249 млн, число жертв - 5 млн. По суточной смертности Украина все еще в тройке лидеров. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02 заболел – 3 032 951 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02 выздоровели – 2 492 419 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02 летальных случаев – 70 842;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 02 проведено ПЦР-тестирований – 14 730 826.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 18 848 929 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел 13

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Якщо вакцинація обовязкова, то чому підписуємо добровільну згоду на щеплення??????
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини
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05.11.2021 08:28 Ответить
+13



КиївМіськБудда

За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.

Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
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05.11.2021 08:34 Ответить
+8
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05.11.2021 08:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Для довідки - в Польщі де вакциновано більше половини населення за вчора більше 15 000 нових заражень померло за добу 250 чоловік.
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05.11.2021 08:20 Ответить
В USA 58,1 %

полносью вакцинированных и что? +1,149 окачуриков за сутки и +81,033 новых больных
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05.11.2021 08:25 Ответить
населения в 10 раз больше, так что в пересчете - в Польше в 2 раза больше преставились.
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05.11.2021 09:12 Ответить
58,1 то для эксперементальных стран циферку вбрасывают. Там вообще добровольно, почти никто не штыркает и без масок все.. Мир вранья
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05.11.2021 14:48 Ответить
Приходите 24 - го ноября в 10 часов на площадь конституции. Необходимо защитить свои конституционные права. НЕ БУДЬТЕ В СТОРОНЕ, ЭТО ПРЯМО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

https://youtu.be/j40YItFd2tQ
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15.11.2021 05:01 Ответить
Днепр - один из лидеров по вакцинации..
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05.11.2021 08:40 Ответить
Після того, як діти пішли на канікули та дистанційне навчання, одразу сповільнились темпи зараження та смертність від covid 19. Зараз країна не може собі дозволити закривати малий та середній бізнес, вводити локдаун, зупиняти транспорт, але МОЖЛИВО місяць-другий потримати дітей та студентів на дистанційному навчанні. Діти заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому.
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05.11.2021 09:50 Ответить
ніхто нікого незаражає вас в сновному травлять хімікатами додаючи до їжі у повітря воду. вірусу такого взагалі немає.
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06.11.2021 07:39 Ответить
Ось відповідь на ваше запитання

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fpocketnet.app%2Findex%3Fv%3D1c64868cc53c95f88a56c22da532cc5062a5cc1224c94fa966b926b6a0932960%26video%3D1%26ref%3DPRUpuRpJE1SKxy6YQ1Q2QDsR9oakK2YYoo правда про укольчики та інше
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06.11.2021 07:03 Ответить
Маловато будет) Нужны новые рекорды)
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05.11.2021 08:21 Ответить
Ляшко, це вже плато, чи ще ні?
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05.11.2021 08:24 Ответить
Хер.сон... - на сегодня заявок не присылал...
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05.11.2021 08:26 Ответить
В Херсоне все вакцЫнированы!!!
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05.11.2021 08:37 Ответить
ага, и это с самым большим кол-вом активных хворих на 100тыс.населения

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05.11.2021 08:43 Ответить
чудеса господни неисповедимы
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05.11.2021 08:50 Ответить
а может все проще? Патологоанатом в ковидном под ШВЛ, поэтому и - 0. Некому статистику подавать.
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05.11.2021 09:05 Ответить
Зачем вы так сразу? Может он взял отпуск и махнул на моря?
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05.11.2021 09:08 Ответить
Все може бути) Краще на моря. Будемо оптимістами)
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05.11.2021 09:26 Ответить
Якщо вакцинація обовязкова, то чому підписуємо добровільну згоду на щеплення??????
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини
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05.11.2021 08:28 Ответить
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05.11.2021 08:29 Ответить
Ви спілкуєтесь в стилі росейского коментаторського бидла. Одні мати і нічого суттєвого.
А пояснити ви не хочете бо юридичної грамотності зеро.
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05.11.2021 08:37 Ответить
*с мордовией в башке*, ты снова вылезло из нафталина. Мне твоя антипрививочная позиция очень даже нравится, но только не на укрресурсах ,в сад ,животное...
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05.11.2021 10:04 Ответить
Спасибо зеленскому, что доказал, в первую очередь ********* 73%, что может быть хуже.
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05.11.2021 08:32 Ответить
Стабильность, такое впечатление что как в рашке есть приказ рисовать одинаковые цифры.
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05.11.2021 08:33 Ответить



КиївМіськБудда

За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.

Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
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05.11.2021 08:34 Ответить
"Генії думки" плодять "шедеври" про зимову гуму, туалетний папір, ремінь безпеки і т.д. І аж заходяться від милування собою та поширення їхньої "мудрості".
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05.11.2021 09:20 Ответить
Зато "світила мудрого наріда" - плодять шедеври про Фсемірний заговор, Чіпірованіе, шмурдяк кислим борщем в коліно, та милуються ескортами зі "швидких", що не знають куди розвозити хворих та переповненими лікарнями. Радує око ваше - чи не так?
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05.11.2021 09:33 Ответить
Сколько вакцинированных умирает в сравнении с невакцинированными?
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05.11.2021 09:21 Ответить
Частково вина президента і його команди.
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05.11.2021 08:39 Ответить
В чому вина? І тому що у головах людей тирса замість мізків? Можливість вакцинуватися надали всім, хто хотів той цю можливість використав, хто не хотів то ні приземлень ні його команда тут нідочого.
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05.11.2021 08:48 Ответить
Можливість вакцинації з'явилася тільки в цьому році, а до цього пан Зеленський і його молода офшорна, воровита і брехлива команда не підготувалася до боротьби з ковідом, який вже котився Європою, московією і Китаєм, а навіть більше - викрали із місць зберігання стратегічні запаси масок і захисних костюмів, залишивши медиків і українців з голими "задами". А далі ще круче - зібрали ковідний фонд і половину його використали на "велике крадівнимцтво", зупиняти міста і підприємства, а самі займалися бізнесом (Велюр, Буковель), брехали, що ми чемпілни по боротьбі з ковідом, а лікарні лазишилися без ШВЛ, кисню і достойної платні медиків. Це вони привели країну до такого жалюгідного стану і ці смерті частково на його совісті. Вже сьогодні є вакцини, але народ боїться, бо замість того, щоб проінформірувати і переконати його вакцинуватися у нас тиша, а величезні бюджетні кошти використані на бігборди, що йде "велике крадівництво". і зі свого сайта президент прибрав заклик до вакцинації. А чому? А тому що йому пофіг, він піклується за свій рейтинг, бо більшість людей заляканих московською церквою і російськими адептами про чіпування, безплодність і знищення ДНК.
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05.11.2021 09:03 Ответить
мизг в аптеке не купить. даже безмизглому понятно шо Свиновак и Свинофарм опасны хотя бы потому что это коммунисты сделали. или мизгов нету обмизговать, не? плюс вакцина для мизга вредна - по тебе видно, ну, по работе мизгов.
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05.11.2021 09:15 Ответить
Ви боте хотіли написати мозок, чи мізки? Воно то й видно кому потрібно його купляти. Але нічого і це у Вас пройде. Головне не висовуйтесь і ніхто Вас не замітить.
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05.11.2021 09:38 Ответить
мизгун, а мона не кривляться, не?
хотя тебе не пошкодить - еще мона высрать "этэр"(эфир) и "проєкт"(проэкт). как же достали умники, считающие что высрать что то архаическое выглядит.... умно
мизгом обмизгуй
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05.11.2021 10:15 Ответить
Добре, переконали, постараюся мизгом обмизгувати.
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05.11.2021 11:09 Ответить
Днепропетровская область: больше всего привитых.
Тоже Днепропетровская область: больше всего смертей за сутки.
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05.11.2021 08:42 Ответить
Зато в Херсонской очередной ноль, аномалия прям.
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05.11.2021 08:50 Ответить
November 4 (GMT)

Updates

403 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 3
Updates

606 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

November 2
Updates

666 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
показать весь комментарий
05.11.2021 08:58 Ответить
Днепропетровская область: больше всего новых случаев.
Днепропетровская область: лидеры во всем.
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05.11.2021 09:48 Ответить
В Європі лідери за смертністю від ковіду Росія та Україна. Ви вважаєте що це самі вакциновані в Європі країни?
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05.11.2021 10:30 Ответить
https://youtu.be/ls4G7HE6u80
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05.11.2021 08:46 Ответить
Дякую що ви нам показали як маніпулюють статистикою в РФ. І для даного чоловіка насправді не мало значення вакцинуватися він чи ні, адже Спутнік В це не вакцина, і захисту воно не дає. Але я би вас просив в коментарі вказувати що це РФ, це їх лікарня, їх пацієнт їх телебачення та журналісти. Бо у нас люди такі, одним оком глянуть і будуть розказувати що це Україна.
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05.11.2021 08:54 Ответить
Баран винторогий пригожинский,мне очень даже нравится твоя антипрививочная позиция, но только не на укрресурсах ,поэтому в спам животное ...
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05.11.2021 10:12 Ответить
696 коек освободились... Даже остыть не успеют...
Писали выше - Польша, США, процент привитых, количество умерших...
Тут есть такой аргумент: из привитых более 90% выживет, и довольно качественно выживет, а быдла даже там немало, вот оно и мрет на эти более 90%...
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05.11.2021 08:50 Ответить
И 696 мест у семейных врачей. У меня семейка в другом конце города, очень не зручно...
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05.11.2021 09:10 Ответить
Я не понял вашу мысль...
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05.11.2021 10:13 Ответить
А ведь не обманул ишак оманский, мы и правда чемпионы по коронавирусу
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05.11.2021 08:55 Ответить
А он ишак, или те, кто за него голосовал, кто смотрел быдлосериалы? Кто сейчас против вакцинации?
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05.11.2021 10:16 Ответить
Он главный ишак, его избиратели стадо баранов
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05.11.2021 10:24 Ответить
ПРо избиоателей - согласен, но они - изьиратели - и есть - стадо ишаков!(ну, или баранов - не много понимаю в различиях).
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05.11.2021 10:29 Ответить
+190327 в переписи идиотов
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05.11.2021 08:58 Ответить
Хе-хе. антиваксеры вывели Украину в лидеры по смертности от КОВИДа... Какая неожиданность для страны, где 73% не имеет мозгов
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05.11.2021 09:15 Ответить
А чего тебе так радостно? Люди же умерли
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05.11.2021 09:22 Ответить
То Ольгино...
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05.11.2021 09:23 Ответить
В любом негативе есть и позитив. В данном случае позитив - в результате этого процесса средний уровень IQ в Украине таки повышается
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05.11.2021 09:24 Ответить
может эта не юмор с сатирой, а сарказм. И не 73% но тоже достаточно. Антивакеры сами передохнут и другим проблемы создают
У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я https://lb.ua/society/2021/04/16/482558_kurortnomu_morshini_planuyut.html майже 75 % населення вакцинували проти коронавірусу , лише одна людина госпіталізована до лікарні з COVID-19. Вона не була щеплена.
28 жовтня 2021, 09:46
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05.11.2021 09:49 Ответить
Заявление евродепутата Кристин Андерсон, Брюссель, 28 10 2021
https://www.youtube.com/watch?v=3RU-Fpjw4Ns&ab_channel=AnatloyDirtymad
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05.11.2021 09:15 Ответить
В Украине и Молдове у антивакцинаторов один и тот же дизайнер плакатов.
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05.11.2021 09:16 Ответить
Так их на лубянке дизайнерили, чему вы удивляетесь?
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05.11.2021 09:22 Ответить
Так организация одна и та же - Terra Freedom
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05.11.2021 09:37 Ответить
Нужно вводить режим ЧП по стране. Армия должна обеспечить комендантский час, сортировку привитых от не привитых, сбор не вакцинированных в лагеря и принудительную вакцинацию.
Запретить передвижение граждан без специальных пропусков.
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05.11.2021 09:22 Ответить
Ёрничать будешь на пляшке из под горилки,пацак..
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05.11.2021 10:16 Ответить
Це ти, Ляшко? Не взнав тебе в гримі.
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05.11.2021 11:03 Ответить
бот сатаністів оголосив свої плани щодо знищення людства.
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06.11.2021 07:42 Ответить
Все забывают про маски и настойчиво прутся на тот свет за очень большие деньги(лечение).Я поздравляю всех покойников с успешным преставлением от ковида!Кто не курит и не пьет ,тот от ковида сдохнет!
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05.11.2021 09:24 Ответить
И тут же завоют: президент вводит диктаторские ограничения!!!
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05.11.2021 09:24 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456501320173621253 1 ч



Влiтку,коли можно було купувати газ Шмигаль ПЕРЕНАПРАВИВ МЛРДи з Нафтогаза на "ВЕЛИКЕ КРАДIВНИЦТВО" Тому дешевий газ НЕзакачували у сховища +Скоротили видобуток укр\газу Тепер маємо ШТУЧНУ ЕНЕРГОКРИЗУ Створену ЗЕвладою НЕпомруть українцi вiд ковiду -взимку нас чекає Холодомор
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05.11.2021 09:27 Ответить
Цікаво, якби в новинах не писали, люди б знали про ковід?
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05.11.2021 09:30 Ответить
А Ви вваєаете, що хвороби немає?
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05.11.2021 09:40 Ответить
Я кожень день буваю в лікарні, і раз в місяць на цвинтарі,
вважаю, що це заурядна хвороба. Чутки в нас поширюються швидко, якби було страшне - першими б в нас вакцинувалися медики, високопосадовці...
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05.11.2021 09:56 Ответить
ромарио гомик, а что вы делаете каждый день в больнице (только не говори,что работаешь там врачом,наверно слесарем)...
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05.11.2021 10:19 Ответить
Я працюю у відділенні де мертві вчать живих, живі люди зі слів лікарів переважно мерзенні істоти, і так я не лікар.
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05.11.2021 10:29 Ответить
та в нас половина таких медиків і висопопосадовців, як і нарід 73%, бо якщо б вони могли віддавати звіт своїм діям і розбиралися в ситуації, то не вибрали у 2019 році делітанта, та ще і ворога України.
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05.11.2021 11:12 Ответить
Позавчера товарищ был на кладбище (хоронили коллегу) , так был поражен нехилой очередью на захоронение и особой спецодеждой тех, кто осуществляет погребение. Так что те, кто бывает на кладбище, точно знают. А судя по статистике смертности, на кладбище бывают многие и с каждым днем всё больше...
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05.11.2021 09:41 Ответить
если человек дебил- то это надолго.
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05.11.2021 09:55 Ответить
антивакцинаторы, хватит дохнуть! из-за вас скоро Европу для нормальных людей закроют!
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05.11.2021 09:54 Ответить
1 Великобританія - повністю вакциновано 68% - захворіло 36 559 - померло 214- кількість населення 64 млн
2 Росія - повністю вакциновано 34% (якщо Спутнік рахувати вакциною) - захворіло 39 117 - померло 1 165- кількість населення 144 млн
3 Румунія - повністю вакциновано 30% - захворіло 8 971 - померло 489 - кількість населення 19 млн
4 Україна - повністю вакциновано 17% - захворіло 28 477 - померло 729 - кількість населення 44 млн
5 Німеччина - повністю вакциновано 67% - захворіло 37 640 - померло 155 - кількість населення 83 млн
6 Сербія - повністю вакциновано 43% - захворіло 6 126 - померло 64 - кількість населення 7 млн
7 Болгарія - повністю вакциновано 20% - захворіло 4 662 - померло 166- кількість населення 7 млн
8 Нідерланди - повністю вакциновано 68% - захворіло 10 214 - померло 23 - кількість населення 17 млн
9 Угорщина - повністю вакциновано 58% - захворіло 6268 - померло 107 - кількість населення 17 млн
10 Греція - повністю вакциновано 59% - захворіло 6 784 - померло 42 - кількість населення 10 млн
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05.11.2021 11:31 Ответить
Вопрос: почему у нас столько же больных ( в процентном отношении) сколько и в Великобритании, а смертность в 3 раза больше? Может проблема не в Ковиде, а в состоянии медицины и уровне лечения в наших больницах и компетентности медперсонала?
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05.11.2021 11:40 Ответить
Це правильне запитання, в новинах про це мовчать.
Окрім стану самої медицини, люди не довіряють лікарям і звертаються запізно. Також шкідливі звички, малорухливий спосіб життя, стреси є найпершими чинниками, які спричиняють смертність. Від цього в Україні помирають в 40 разів більше ніж від ковіду, та інших інфекційних хворіб разом взятих. Точніше 464000 людей померло в Україні за 2018рік, від серцевосудинних і онкології, від інфекційних - 9000. Неякісне ж харчування і переїдання також суттєво на 20% скорочують життя. Тому здавалося б нестрашні сезонні інфекції викошують хронічно хворих людей. Тепер запитання: чи чуєте ви в щоденних новинах, що мінімум 1000!!! людей помирає щодня в Україні від бухла і сигарет? Можна і треба не вірити статистиці, тому просто проаналізуйте причини смерті знайомих вам людей.
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05.11.2021 12:55 Ответить
Вы же цеевропа,дупатые скакаусы,чему удивляться))))
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03.12.2021 15:32 Ответить
Я не буду голосовать на следующих выборах за те партии и политиков, которые яростно продвигают экспериментальную вакцинацию. Эти люди больше переживают за гранты от своих господ, чем за свой народ.
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05.11.2021 11:34 Ответить
так они все уже измазались в этой ковидолжи, так же как власть, олигархи и сми. Им всем это выгодно, и очень многим работодателям и директорам, держать сотрудников в страхе.
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05.11.2021 14:58 Ответить
Дохнут хвостоголовых паны как тараканы))))
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03.12.2021 15:30 Ответить
Та это все херня.
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12.12.2021 21:00 Ответить
 
 