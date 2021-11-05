В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 26 488 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 11 млн. украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19!

За сутки 04 ноября в Украине:

зафиксированы 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 654, медработников – 488);

270 320 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы – 79 993 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 497 человек;

летальных случаев – 696;

выздоровел – 13 281 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболел – 3 032 951 человек;

выздоровели – 2 492 419 человек;

летальных случаев – 70 842;

проведено ПЦР-тестирований – 14 730 826.

С начала вакцинальной кампании привиты 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 18 848 929 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







