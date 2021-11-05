В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел
В Украине зафиксированы 26 488 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 11 млн. украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19!
За сутки 04 ноября в Украине:
зафиксированы 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 654, медработников – 488);
270 320 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы – 79 993 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 5 497 человек;
летальных случаев – 696;
выздоровел – 13 281 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболел – 3 032 951 человек;
выздоровели – 2 492 419 человек;
летальных случаев – 70 842;
проведено ПЦР-тестирований – 14 730 826.
С начала вакцинальной кампании привиты 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 18 848 929 прививок.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
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полносью вакцинированных и что? +1,149 окачуриков за сутки и +81,033 новых больных
https://youtu.be/j40YItFd2tQ
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fpocketnet.app%2Findex%3Fv%3D1c64868cc53c95f88a56c22da532cc5062a5cc1224c94fa966b926b6a0932960%26video%3D1%26ref%3DPRUpuRpJE1SKxy6YQ1Q2QDsR9oakK2YYoo правда про укольчики та інше
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини
А пояснити ви не хочете бо юридичної грамотності зеро.
КиївМіськБудда
За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.
Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
хотя тебе не пошкодить - еще мона высрать "этэр"(эфир) и "проєкт"(проэкт). как же достали умники, считающие что высрать что то архаическое выглядит.... умно
мизгом обмизгуй
Тоже Днепропетровская область: больше всего смертей за сутки.
Updates
403 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
November 3
Updates
606 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
November 2
Updates
666 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Днепропетровская область: лидеры во всем.
Писали выше - Польша, США, процент привитых, количество умерших...
Тут есть такой аргумент: из привитых более 90% выживет, и довольно качественно выживет, а быдла даже там немало, вот оно и мрет на эти более 90%...
У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я https://lb.ua/society/2021/04/16/482558_kurortnomu_morshini_planuyut.html майже 75 % населення вакцинували проти коронавірусу , лише одна людина госпіталізована до лікарні з COVID-19. Вона не була щеплена.
28 жовтня 2021, 09:46
https://www.youtube.com/watch?v=3RU-Fpjw4Ns&ab_channel=AnatloyDirtymad
Запретить передвижение граждан без специальных пропусков.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1456501320173621253 1 ч
Влiтку,коли можно було купувати газ Шмигаль ПЕРЕНАПРАВИВ МЛРДи з Нафтогаза на "ВЕЛИКЕ КРАДIВНИЦТВО" Тому дешевий газ НЕзакачували у сховища +Скоротили видобуток укр\газу Тепер маємо ШТУЧНУ ЕНЕРГОКРИЗУ Створену ЗЕвладою НЕпомруть українцi вiд ковiду -взимку нас чекає Холодомор
вважаю, що це заурядна хвороба. Чутки в нас поширюються швидко, якби було страшне - першими б в нас вакцинувалися медики, високопосадовці...
2 Росія - повністю вакциновано 34% (якщо Спутнік рахувати вакциною) - захворіло 39 117 - померло 1 165- кількість населення 144 млн
3 Румунія - повністю вакциновано 30% - захворіло 8 971 - померло 489 - кількість населення 19 млн
4 Україна - повністю вакциновано 17% - захворіло 28 477 - померло 729 - кількість населення 44 млн
5 Німеччина - повністю вакциновано 67% - захворіло 37 640 - померло 155 - кількість населення 83 млн
6 Сербія - повністю вакциновано 43% - захворіло 6 126 - померло 64 - кількість населення 7 млн
7 Болгарія - повністю вакциновано 20% - захворіло 4 662 - померло 166- кількість населення 7 млн
8 Нідерланди - повністю вакциновано 68% - захворіло 10 214 - померло 23 - кількість населення 17 млн
9 Угорщина - повністю вакциновано 58% - захворіло 6268 - померло 107 - кількість населення 17 млн
10 Греція - повністю вакциновано 59% - захворіло 6 784 - померло 42 - кількість населення 10 млн
Окрім стану самої медицини, люди не довіряють лікарям і звертаються запізно. Також шкідливі звички, малорухливий спосіб життя, стреси є найпершими чинниками, які спричиняють смертність. Від цього в Україні помирають в 40 разів більше ніж від ковіду, та інших інфекційних хворіб разом взятих. Точніше 464000 людей померло в Україні за 2018рік, від серцевосудинних і онкології, від інфекційних - 9000. Неякісне ж харчування і переїдання також суттєво на 20% скорочують життя. Тому здавалося б нестрашні сезонні інфекції викошують хронічно хворих людей. Тепер запитання: чи чуєте ви в щоденних новинах, що мінімум 1000!!! людей помирає щодня в Україні від бухла і сигарет? Можна і треба не вірити статистиці, тому просто проаналізуйте причини смерті знайомих вам людей.