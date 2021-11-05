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Новости Агрессия России против Украины Война
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США в ОБСЕ: Мы внимательно наблюдаем за необычной военной активностью России возле границы с Украиной

США в ОБСЕ: Мы внимательно наблюдаем за необычной военной активностью России возле границы с Украиной

Соединенные Штаты осведомлены о сообщениях о необычной военной активности России у границы с Украиной и внимательно наблюдаются за развитием ситуации в регионе.

Об этом заявила и.о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам известны публичные сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины. Я не могу говорить о российских намерениях, но мы, как всегда, внимательно наблюдаем за регионом. И как мы четко заявляли в прошлом, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большое обеспокоенность у Соединенных Штатов. Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - заявила она.

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Американская дипломатка напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине унесла уже более 13 тыс. жизней, десятки тысяч человек получили ранения, еще около 1,6 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. "Мы призываем Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", - заявила представитель миссии США в ОБСЕ.

Автор: 

армия РФ (19910) граница (5312) ОБСЕ (4889) россия (96455) США (27336)


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Топ комментарии
+7
Шо вы нас вводите в заблуждение. США, ОБСЕ...Какая активность? Слуги Осла и его разведка говорят шо это фейк от вас. А я верю Ослу.
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05.11.2021 08:44 Ответить
+5
Та скажите прямо ,что там за "необычная активность",а то может зебоба думает,что свинособаки меж собой ....у нашей границы и не волнуется
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05.11.2021 08:45 Ответить
+3
слава Богу, что хоть кто-то за этим следит..., наше МО в упор не видит и знать не хочет...
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05.11.2021 09:40 Ответить
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Шо вы нас вводите в заблуждение. США, ОБСЕ...Какая активность? Слуги Осла и его разведка говорят шо это фейк от вас. А я верю Ослу.
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05.11.2021 08:44 Ответить
Та скажите прямо ,что там за "необычная активность",а то может зебоба думает,что свинособаки меж собой ....у нашей границы и не волнуется
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05.11.2021 08:45 Ответить
Проста в США - порохоботы.
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05.11.2021 13:27 Ответить
Мавзолейное быдло начало войну с биндеровцами Украины в 1939 году,а с Гитлером в 1941 году...рюсский мир, вы идиоты или болваны?Столько воевать с Биндероацами...
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05.11.2021 08:46 Ответить
Что еще за биндеровцы? Ты шо, кацап?
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05.11.2021 09:23 Ответить
Для Буратіни це в диковинку, адже воно шлялось по ********** з гастролями, а ми вже проходили.
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05.11.2021 08:54 Ответить
НЕОБЫЧНАЯ??? о_О
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05.11.2021 09:02 Ответить
А Косоворотки підлеглі сказали, що США брешуть, що немає ніякого скуплення. Їм жде видніше, вони там бувають часто, бо ведуть там бізнес, особливо Косоворотка.
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05.11.2021 09:06 Ответить
Народ в России сейчас радуется-СТОЛЬКО ДНЕЙ НЕ ВИДИТ НА ТВ РОЖ вонючих соловьевых,ШЕИных,СКУЛАбеевых(муж клоун в разноцветных штанах) и др.падальедящих,ну и конечно затулянов,шириков и Толстого,рисуещего другие карты ИндоПэриджана и поощряевшего бомбежки "Скадами" г.Гянджи=Константинополя Базантийского.откуда религия всей России.
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05.11.2021 09:09 Ответить
У Россії не народ, а русскаязичьнає насєлєніє.
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05.11.2021 09:27 Ответить
слава Богу, что хоть кто-то за этим следит..., наше МО в упор не видит и знать не хочет...
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05.11.2021 09:40 Ответить
 
 