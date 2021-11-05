США в ОБСЕ: Мы внимательно наблюдаем за необычной военной активностью России возле границы с Украиной

Соединенные Штаты осведомлены о сообщениях о необычной военной активности России у границы с Украиной и внимательно наблюдаются за развитием ситуации в регионе.

Об этом заявила и.о. заместителя руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам известны публичные сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины. Я не могу говорить о российских намерениях, но мы, как всегда, внимательно наблюдаем за регионом. И как мы четко заявляли в прошлом, любые эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большое обеспокоенность у Соединенных Штатов. Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - заявила она.

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Американская дипломатка напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине унесла уже более 13 тыс. жизней, десятки тысяч человек получили ранения, еще около 1,6 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. "Мы призываем Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", - заявила представитель миссии США в ОБСЕ.