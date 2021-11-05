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Новости Пьяные за рулем
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В этом году в суд направили 300 дел по "пьяным" ДТП, - Венедиктова

В этом году в суд направили 300 дел по

В течение текущего года правоохранители направили в суд 300 обвинительных актов по факту совершения ДТП в состоянии опьянения.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"…За 10 месяцев 2021 года мы направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении "пьяных" ДТП. Такая же тенденция наблюдается в последние три года",- сообщила она.

В целом, добавила генпрокурор, в этом году правоохранители зарегистрировали почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями.

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Венедиктова отметила, что стражи порядка, которые должны следить за порядком на дорогах, иногда за деньги сами закрывают глаза на такие правонарушения.

Венедиктова подчеркнула, что задача правоохранителей – защищать закон и добиваться справедливого наказания для нарушителей, а участников дорожного движения – быть внимательными, осторожными и помнить о безопасности своей и окружающих.

Автор: 

алкоголь (1667) ДТП (7699) пьянство (867) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+8
В какой суд отправили дело с пьяным депутатом партии зеленского?!
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05.11.2021 09:02 Ответить
+6
А все остальные, что, откупились на месте?
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05.11.2021 08:59 Ответить
+6
и конечно же там нет не одного дела о ДТП в которых фигурируют пьяные Слуги народа
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05.11.2021 09:08 Ответить
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А все остальные, что, откупились на месте?
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05.11.2021 08:59 Ответить
А результат где?...
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05.11.2021 09:00 Ответить
В какой суд отправили дело с пьяным депутатом партии зеленского?!
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05.11.2021 09:02 Ответить
Есть статистика сколько из них судьи развалили за бабло? Наверное 298😁
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05.11.2021 09:03 Ответить
Его простил сам Зэля, а его милость справедливее всякой фемиды!!!
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05.11.2021 09:04 Ответить
справи розвалюють не судді, справи розвалюють підопічні цієї керовниці
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05.11.2021 09:28 Ответить
Та наверное по всякому бывает...
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05.11.2021 11:59 Ответить
и конечно же там нет не одного дела о ДТП в которых фигурируют пьяные Слуги народа
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05.11.2021 09:08 Ответить
Пока за пьянку за рулём не начнут сажать - дела не будет.
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05.11.2021 09:11 Ответить
це курва говорить про невелику область ?
бо якщо про цілу країну то це просто смішно.
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05.11.2021 09:27 Ответить
1 синяк в день? Это победа над алкашней за рулем в стране.
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05.11.2021 09:30 Ответить
ЦЕ ДУЖЕ МАЛО !!!!!! ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ТА НАРКМАНИ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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05.11.2021 09:33 Ответить
А шо там Трухин? Неужто посадют?
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05.11.2021 09:36 Ответить
в крісло в ОП
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05.11.2021 11:17 Ответить
Якщо ситуація не покращується, то скільки би справ не передавали до суду, визнати роботу системи задовільною не виходить. А люди які загинули в п'яних і не тільки ДТП сплачували податки і мають право на безпеку і справедливе покарання винуватців таких ДТП, як і зниження їх кількості до нуля
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05.11.2021 09:54 Ответить
А на пьяного депутата отправили ? Который на бориспольской трассе разнес.
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05.11.2021 10:00 Ответить
Трухин? не, не слышала.
кстати шо там мелкий петух из Харькова? у апрня уже все ок? тоже не разобрались был ли руль в машине?
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05.11.2021 10:46 Ответить
А трезвых то скоко, не хотите рассказать?
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05.11.2021 11:01 Ответить
 
 