В этом году в суд направили 300 дел по "пьяным" ДТП, - Венедиктова

В течение текущего года правоохранители направили в суд 300 обвинительных актов по факту совершения ДТП в состоянии опьянения.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"…За 10 месяцев 2021 года мы направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении "пьяных" ДТП. Такая же тенденция наблюдается в последние три года",- сообщила она.

В целом, добавила генпрокурор, в этом году правоохранители зарегистрировали почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями – тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями.

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Венедиктова отметила, что стражи порядка, которые должны следить за порядком на дорогах, иногда за деньги сами закрывают глаза на такие правонарушения.

Венедиктова подчеркнула, что задача правоохранителей – защищать закон и добиваться справедливого наказания для нарушителей, а участников дорожного движения – быть внимательными, осторожными и помнить о безопасности своей и окружающих.