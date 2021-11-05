Предвзятое отношение к переселенцам еще есть, но все меняется в лучшую сторону, - замглавы Минреинтеграции Драганчук
Отношение к внутренне перемещенным лицам изменилось в лучшую сторону с 2014 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук.
"Мне кажется, что оно изменилось к лучшему в силу того, что большинство переселенцев, приезжавших в 2014 году с мнением о том, что это будет продолжаться недолго и они вернутся, поняли, что это не так. Большинство из них уже интегрировались или интегрируются в принимающие громады с осознанием, что они будут дальше продолжать здесь жить. То есть тотальная сплошная боль и требование защиты абсолютно объективных потребностей закончились и большинство людей смогли интегрироваться, а громады уже почувствовали насколько эти люди достойные и сознательные украинцы", - отметил он.
По словам Драганчук, предвзятое отношение к переселенцам еще есть. Оно началось в 2014 году из-за одиночных негативных ситуаций.
"Нужно было прилагать больше усилий, чтобы рассказать обо всех других ответственных "донецких". В те громады, куда переместились наши университеты, ведомства и учреждения с оккупированных территорий, туда переехали наши врачи, преподаватели, полицейские, к которым по определению не могло быть предвзятого отношения, потому что они помогали своей деятельностью громадам", - подчеркнула она.
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Даже, думаю, атм побольше за Украину, по простой причине - увидели на своей шкуре "русский мир".
Откровенную ложь что они якобы звали России и Путина и из-за них война - конкретно кремлевская пропаганда. На фото Донецк апрель 14 года
Я так поняв - ви не переселенець і робите те саме.
Більшість дітей ураїномовні, проте є російськомовні.
З розповіді виховательки:
дівчинка каже "Вот мой папа перебьет всех укропов и приедет ко мне сюда".
А про сміття в коридорі під дверима - підтверджую, так воно і є.
И президента подсунули.
Спасибо жителям Донбасса.
Люди потеряли ВСЕ - бизнес, дома, малую родину. У меня несколько знакомых из Луганска свалили - все проукраинские, но все поголовно зрадофилы и голосовали за Зелю. Все считали что Украина их бросила, Порох сговорился с Путиным, это факт. Но они конкретно за Украину, ни о какой России никогда не мечтали. там оставили квартиры, дома, а один - даже самолет.
Ксати они же были самими ярыми проукраинскими пропагандистами в Интернете в 14 году, рассказывали сомневающимся, как их бизнес там закончился - вошли в офисные здания боевики, повыносили что можно вынести, бомбанули из минометов и ушли.
А СБУ кстати их потом в Киеве мурыжило - что мол они бизнес там оставили и теперь этот бизнес на боевиков работает. Пытались повесить дела о финансированнии террористов.
на вопрос - каким образом они могут повлиять на то что в их офисах сейчас сидят боевики или чурки кавказские - ну так вы же им ключи оставили..
Шта?!
вы как антиваксер - верите в пропаганду.
а чипы переселенцы местным не имплантировали, нет?
P.S. Крайне неприятно читать омерзительные ксенофобские комментарии на форуме, вата наоборот, позор и дикость.