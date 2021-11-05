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Предвзятое отношение к переселенцам еще есть, но все меняется в лучшую сторону, - замглавы Минреинтеграции Драганчук

Предвзятое отношение к переселенцам еще есть, но все меняется в лучшую сторону, - замглавы Минреинтеграции Драганчук

Отношение к внутренне перемещенным лицам изменилось в лучшую сторону с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук.

"Мне кажется, что оно изменилось к лучшему в силу того, что большинство переселенцев, приезжавших в 2014 году с мнением о том, что это будет продолжаться недолго и они вернутся, поняли, что это не так. Большинство из них уже интегрировались или интегрируются в принимающие громады с осознанием, что они будут дальше продолжать здесь жить. То есть тотальная сплошная боль и требование защиты абсолютно объективных потребностей закончились и большинство людей смогли интегрироваться, а громады уже почувствовали насколько эти люди достойные и сознательные украинцы", - отметил он.

По словам Драганчук, предвзятое отношение к переселенцам еще есть. Оно началось в 2014 году из-за одиночных негативных ситуаций.

"Нужно было прилагать больше усилий, чтобы рассказать обо всех других ответственных "донецких". В те громады, куда переместились наши университеты, ведомства и учреждения с оккупированных территорий, туда переехали наши врачи, преподаватели, полицейские, к которым по определению не могло быть предвзятого отношения, потому что они помогали своей деятельностью громадам", - подчеркнула она.

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Автор: 

Донбасс (26958) переселенцы (531) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+9
Человек может уехать из Лугандона, но Лугандон из человека - никогда!
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05.11.2021 09:40 Ответить
+6
отправить свиноматку с хрюшкой к папаше в Дырляндию. Нечего этой дряни среди нормальных людей делать
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05.11.2021 09:39 Ответить
+5
Да. Все меньше обосранных подьездов. Уже не выставляют мусор на лестничную площадку. Не воруют лампочки в лифте и ссут уже не в лифте а рядом возле дверей. Кнопки с панелей лифтов выковыривают реже. Интегрируются.
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05.11.2021 09:32 Ответить
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Да. Все меньше обосранных подьездов. Уже не выставляют мусор на лестничную площадку. Не воруют лампочки в лифте и ссут уже не в лифте а рядом возле дверей. Кнопки с панелей лифтов выковыривают реже. Интегрируются.
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05.11.2021 09:32 Ответить
Одни занимаются лампочками, другие подкупают земельку и недвигу в Киеве и вокруг. Интегрируются...
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05.11.2021 09:37 Ответить
причины негативного отношения к переселенцам та же что и плохое отношение к вакцинам - антиукраинская ольгинская пропаганда и невежество. Пересенцы вподавляющем большинстве - ватка, но ватка проукраинская, ничем особо не отличаются от харьковчан или запорожцев.
Даже, думаю, атм побольше за Украину, по простой причине - увидели на своей шкуре "русский мир".
Откровенную ложь что они якобы звали России и Путина и из-за них война - конкретно кремлевская пропаганда. На фото Донецк апрель 14 года
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05.11.2021 10:24 Ответить
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05.11.2021 10:32 Ответить
а це точно лише переселенці роблять?
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05.11.2021 13:13 Ответить
Звичайно шо ні.
Я так поняв - ви не переселенець і робите те саме.
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05.11.2021 14:01 Ответить
таке понять може лише совковий мозок заради "тре шось ляпнуть аби не мовчки"
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05.11.2021 14:07 Ответить
Дитсадочок у Вишневому.
Більшість дітей ураїномовні, проте є російськомовні.
З розповіді виховательки:
дівчинка каже "Вот мой папа перебьет всех укропов и приедет ко мне сюда".
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05.11.2021 09:32 Ответить
отправить свиноматку с хрюшкой к папаше в Дырляндию. Нечего этой дряни среди нормальных людей делать
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05.11.2021 09:39 Ответить
а хто її отправить в дирлянію, коли директорка дитсадка має дачу в Криму і сильно розчарована зеленським, який не зміг поглядом в глаз путіна домовитися і побачить мір. любимий бубик розчарував директорку...
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05.11.2021 11:23 Ответить
Так таких ще досить багато є у нас, в кого "папа" в "ополчении укропов мочит", в декого вже в землі гниє. Згадується випадок десь на Західній Україні, коли запитала вчителька учня про його тата, так той з гордістю відповів: "Укропов мочит". ця новина навіть була тут на цензорі.
А про сміття в коридорі під дверима - підтверджую, так воно і є.
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05.11.2021 10:21 Ответить
ну да мои родители уже интегрировались они на кладбище а мне ещё надо подождать, но веде помогут...
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05.11.2021 09:37 Ответить
ну, смерть никого не щадит - ни местных ни переселенцев.
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05.11.2021 10:32 Ответить
Человек может уехать из Лугандона, но Лугандон из человека - никогда!
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05.11.2021 09:40 Ответить
Свиньи из Лугандона, бросив свои копанки Карпаты рубят, щепки летят. И янтарными приисками замли громад поганят. А ещё табак прут за рубеж.
И президента подсунули.
Спасибо жителям Донбасса.
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05.11.2021 10:01 Ответить
переселенцы разные бывают... у меня соседи с 3-мя нехилыми тачками, 2 паркоместами и квартирой на 120м2... так что всякое бывает
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05.11.2021 09:48 Ответить
так самые богатые как правило и самые умные. И они-то уж точно никаких Путиных не звали и больше всех потеряли.
Люди потеряли ВСЕ - бизнес, дома, малую родину. У меня несколько знакомых из Луганска свалили - все проукраинские, но все поголовно зрадофилы и голосовали за Зелю. Все считали что Украина их бросила, Порох сговорился с Путиным, это факт. Но они конкретно за Украину, ни о какой России никогда не мечтали. там оставили квартиры, дома, а один - даже самолет.
Ксати они же были самими ярыми проукраинскими пропагандистами в Интернете в 14 году, рассказывали сомневающимся, как их бизнес там закончился - вошли в офисные здания боевики, повыносили что можно вынести, бомбанули из минометов и ушли.
А СБУ кстати их потом в Киеве мурыжило - что мол они бизнес там оставили и теперь этот бизнес на боевиков работает. Пытались повесить дела о финансированнии террористов.
на вопрос - каким образом они могут повлиять на то что в их офисах сейчас сидят боевики или чурки кавказские - ну так вы же им ключи оставили..
Шта?!
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05.11.2021 10:30 Ответить
Один паренёк с Макеевки недавно прикупил завод "Большевик"...
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05.11.2021 09:48 Ответить
Зі скидкою, як "переселенцю".
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05.11.2021 10:20 Ответить
Попервах в 14 році з"явились п"яні на вулицях, хоча до цього таких не було. Переходили через проспект де попало, ходили на червоне світло, чим відрізнялись від місцевих. Всі ходили в чорному. Це мабуть домбаська мода. Зараз такого не спостерігаю.
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05.11.2021 09:49 Ответить
Ну це добре ..Головне ,щоб у великої частини переселенців зникли рускомірські упередження ,щодо України...
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05.11.2021 10:25 Ответить
а они у них были?
вы как антиваксер - верите в пропаганду.
а чипы переселенцы местным не имплантировали, нет?
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05.11.2021 10:31 Ответить
Казали нам не потрібен Донбас а зараз зупиняються ТЕЦ без вугілля Казали СХІД І ЗАХІД разом а проукраїнське населення українці переїхали від рашистів в Україну не в росію а тут їх зустріли сепари але вже українські Путляр радіе бачучи такі коментарі
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05.11.2021 11:13 Ответить
Согласно отчёта Верховного комиссара ООН по делам беженцев более половины переселенцев так и не смогли найти работу, имеют серьёзные проблемы с жильём, средний доход семьи переселенцев в два раза ниже чем в принимающих громадах и т.д. и т.п., но у советских чиновников как всегда всё прекрасно.
P.S. Крайне неприятно читать омерзительные ксенофобские комментарии на форуме, вата наоборот, позор и дикость.
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05.11.2021 12:25 Ответить
Как все одна пустая болтовня !!!Вы хоть раз , поговорили сами хоть с одним переселенцем!!! И то мы им должны и это..... !! И чуть , что грозятся уехать в Россиюили вернуться в ОРДЛО!! Скатертью дорожка!! одни уже уезжали в Сибирь и быы...стрго вернулись!!! ЭТИ .., с ОРДЛО стремятся побольше здесь бесплатно нахапать и Быстро всё продать и уехать в свою россию!. Жрут всё украинское , спят с украинками, а морду воротят в сторону нищей РОССИИ , и хвалят Пйула-*****!! Эти псевдо переселенцы думают , что им УКРАИНА Бесплатно должна; и квартиры и машины и работу и садики и школы с институтами! А хрен вам!!..... Идите работайте и зарабатывайте!!!!.. А то, что они всё там, В ОРДЛО, потеряли-так так им и надо !!... Мозги надо иметь хоть немного и свои!!!! Не хрен было ложиться под Украинские БТРы и ТАНКИ!!...... Как-то быстро все украинцы забыли ,и прохождение наших пленных солдат, по площадям Донецка, и Растрелы наших пленных в подвалах,, и всех этих МОТОРОЛЫ, и ЗАХАРЧЕНКО и прочую путинскую шваль!..... Не слушайте ЛЮДИ вы эту зелёную гниду и подлого Зеленского!! Все переселенцы -предатели И вымогатели!!!!....Плосильную помощь им нужно оказавать-но не более!!
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05.11.2021 14:25 Ответить
 
 