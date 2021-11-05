Предвзятое отношение к переселенцам еще есть, но все меняется в лучшую сторону, - замглавы Минреинтеграции Драганчук

Отношение к внутренне перемещенным лицам изменилось в лучшую сторону с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук.

"Мне кажется, что оно изменилось к лучшему в силу того, что большинство переселенцев, приезжавших в 2014 году с мнением о том, что это будет продолжаться недолго и они вернутся, поняли, что это не так. Большинство из них уже интегрировались или интегрируются в принимающие громады с осознанием, что они будут дальше продолжать здесь жить. То есть тотальная сплошная боль и требование защиты абсолютно объективных потребностей закончились и большинство людей смогли интегрироваться, а громады уже почувствовали насколько эти люди достойные и сознательные украинцы", - отметил он.

По словам Драганчук, предвзятое отношение к переселенцам еще есть. Оно началось в 2014 году из-за одиночных негативных ситуаций.

"Нужно было прилагать больше усилий, чтобы рассказать обо всех других ответственных "донецких". В те громады, куда переместились наши университеты, ведомства и учреждения с оккупированных территорий, туда переехали наши врачи, преподаватели, полицейские, к которым по определению не могло быть предвзятого отношения, потому что они помогали своей деятельностью громадам", - подчеркнула она.

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