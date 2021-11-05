В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение, - "Киевпастранс"

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта, из-за чего задерживается движение ряда автобусов и троллейбусов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.

Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к

Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского-бул. Перова- пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

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