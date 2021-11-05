В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение, - "Киевпастранс"
В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта, из-за чего задерживается движение ряда автобусов и троллейбусов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса" в Telegram.
Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к
Задерживается движение автобусов №21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского-бул. Перова- пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.
Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
Топ комментарии
+11 Виктор Паплинский
показать весь комментарий05.11.2021 09:40 Ответить Ссылка
+7 Евгений Новиков #476273
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+7 Zemer
показать весь комментарий05.11.2021 10:06 Ответить Ссылка
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Парковки, Віталя, до речі, побудував-таки, але дуже і дуже мало:
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3072456-borotba-iz-zatorami-u-kievi-bila-metro-vtanovluut-perehopluuci-parkingi.html
Бо троли, которых даже на экскурсию не вовили в Киев в школьные годы, вешают всем лапшу на уши.
При Омелі відкрили розв'язки на Дорогожичах, на Севастопольській, Ленінградку реконструювали, почали Деміївку будувати.
При ньому відкрили найбільше станцій метро, ніж при будь-кому з мерів! Лук'янівка, Дорогожичі, Сирець, Житомирська, Академка, Печерська, Бориспільська, Вирлиця...
Де бачите зелену зону, промзону - туди й проведуть метро. А вести в існуючі забудови - фінансово неперспективно. Правда життя.
Деміївську і Сирець будували з розрахунку на неокучену перспективну прилеглу територію. Під ударом парк "Нивки". Навіть не треба Нострадамуса. Справа часу і пасивності киян.
Ще й Деміївка - продовження гілки метро на Теремки. А там є де розгорнутись. Перепрофілювати і забудувати. Чи довго протягне Голосіївський парк?
Дуже хочу щоб були праві Ви, а не я.
Але думаю швидко вийде на перше місце
Кацапы, живущие в районе МКАДа, обычно знают больше.
Так що там з дачами?
А Транспортынй коллапс, по моим личным наблюдениям, обычно вызван оленями, которые едут на желтый сигнал, надеясь успеть проскочить, естественно не успевают и перегораживают движение.
Кияни задоволені своїм мером , а ви зелені потвори ідіть лісом 😡
Он давно предал пороха, отказался создавать блок на выборах и всячески просится примкнуть к слуге урода.
Это так, для общего развития лахты.
Розширювати дороги? Та на кожному клаптику землі над дорогами вже нависають свічки. Немає куди розширювати. Вже і виробництва в центрі Києва немає - а пробки все одно є.
Київ перетворюється на "воронью слободку" або, як колись казали "ворстрой" - що де вкрав, з того і збудував.
Від мера вже майже нічого не залежить. Це вже метастази. Тільки непопулярне обмеження прав київських автомобілістів може щось покращити. Але хто сам себе буде обмежувати.
І ще "п'ять копійок". Київ дуже мало пристосований для пішоходів. Практично немає лавок. Залишились лише ті, що не встигли вкрасти/прибрати. Сховатися від дощу можна тільки на зупинках, де і самі лавки - так - для профанації.
Задачка - знайдіть де туристу присісти на Майдані Незалежності біля фонтанів. А немає! Хіба що на камені білому біля козака Мамая. Якась дивна вбогість.
Автомобілісти - то наслідок, причина - безконтрольна забудова хмарочосами непригодними для життя нормальних людей
Колись англійські вболівальники ночували в парку Шевченка. Їм там було ЗРУЧНІШЕ! І приємніше. Це такий наш сервіс.
Розумію, що велюровий бізнес живе на іншій планеті, в іншому вимірі.
Але існують ще й пішоходи, які хочуть відпочити на природі, а не тільки виключно в кафешках/рестораціях.
Но это все не выгодно производителям легковых автомобилей. Как говориться - ничего личного, только бизнес. Им пофиг на пробки и загазованность.