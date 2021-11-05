Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием "кислород!!!" набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ФОТОрепортаж

В Николаевской области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни. Пациентов госпитализируют в больницы без кислорода, подготовленного персонала и реанимации. Вместе с тем, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым. Отчаявшиеся родственники штурмом берут Николаевскую областную инфекционную больницу с требованием предоставить кислород их больным родным.

Об этом сообщила главврач больницы Светлана Федорова на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной беспредел сегодня. В 00.15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приёмный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием "кислород!!!". Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию. Дежурный врач, медсестра, санитарочка-девочки. Что они против агрессии отчаявшихся людей?! Оказалось, что следом въехала какая то машина (типа "частная скорая"), не "медпрестиж", без опознавательных знаков, был ли хоть один медик в этой, так называемой "скорой"- не известно. Но там была крайне тяжёлая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной (в таком состоянии вообще нельзя транспортировать- это знают медики, к сожалению, не знают те, кто на волне ковида реши подзаработать, обзывая себя "частной скорой")", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока власть рассказывает, что с кислородом все отлично - кислорода нет: со вчера негде взять за любые деньги, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ДОКУМЕНТ









"Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 03.11.21 года, и при полном отсутствии КИСЛОРОДА, умеющего оказывать помощь ПЕРСОНАЛА, РЕАНИМАЦИИ и т.д. ее родственники не стали ждать, пока она умрёт без помощи и начали действовать вот таким путем", - добавила врач.

"См фото- это обновленные нашим ОГА и Управлением Охраны здоровья так называемые "маршруты пациента". Там перечень больниц, за которые в Киев каждый день идут отчеты от ОГА и Облсовета (как собственника), что там есть ВСЁ!!! Кислород, лекарства, реанимация и реаниматологи, инфекционисты, палаты, места полностью с кислородом и т.д.. На сегодня, из всего перечня, только в 3-х больницах есть хоть что –то. И только в одной (нашей) есть всё. Каждый день у меня с раннего утра под кабинетом стоят родственники. Каждый день сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер. "Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтоб вместе с больным привезли кислород свой", "родственница в 1 горбольнице- сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", "мы из Снигиревки- нет кислорода и реанимации, заберите нас" и т.д. и т.п.", - пояснила Федорова.

"Власть местная до сих пор не проснулась и кроме красивых отчетов в Киев – полный ноль! Третьи сутки нет обещанной "завтра" какой-то мифичской машины с кислородом (обещает по телефону зам губернатора Ю.И. Гранатуров). Я нашла сама производителя, вышла, нашла людей, которые оплатят кислород доставку 20 тонн. От власти требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня- НИЧЕГО!!! Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без вказивки сверху (а туда ж рапортуют, что всё отлично!) – никаких действий. Можно было три дня назад всю область снабдить жидким кислородом. НЕ захотели- черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбанной бюрократии. Ау, полиция, я буду в обход всего спасать больных- сразу начинайте заводить уголовные дела!" - констатировала главврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под лечение пациентов с COVID-19 выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородом, - замглавы Минздрава Комарида

"Теперь о полиции. Я просила (письменно, давно), в связи с социальной напряженностью, дать охрану нашей больнице, хотя бы пост патрульной полиции рядом где-то. НОЛЬ. ИГНОР. Написали - нет возможности! При прошлой власти была возможность. Был круглосуточый пост, хотя не было такого, что творится сейчас. Я обращаюсь к Нацполиции, Депутатам Верхновнй Рады, к Президенту, Офису Президента Украины, ко всем, кто может влиять на ситуацию! СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ МЕДИКАМ!!! Защитите нас от отчаянных и разъяренных родственников тех пациентов, которые умирают из-за вашего недоумения, недоправления, недоорганизации, недоумия и полного НЕДО во всем. Дежурная смена умоляла полицию, написала письменно заявление (см фото) с просьбой хотя б до утра оставить пост. Ну что вы! Это ж не обыски по 18 часов ночью проводить 10-12 сотрудниками. На защиту медиков – нет возможности. Развернулись и уехали! Мол, ждите, пока вас убьют: приедем снова", - рассказала Федорова.

"Теперь хочу обратиться к людям! Друзья мои, мы вместе! ПРОШУ ВАС! НЕ поднимайте руку на медиков!!! Уже сегодня вас некому спасать. ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ?! Мы не отгораживаемся, как наши глава ОГА и глава Облсовета от вас турникетами и заслонами полиции, мы не прячемся, мы круглые сутки на работе! За что вы кидаетесь на нас? Не мы допустили коллапс в области с кислородом! При том, что уже соседние и Херсон и Одесса всё наладили давно, наши всё ждут, когда "самопройдет и наладится". Не мы шлём в Киев брехню о наличии мест и кислорода! НЕ мы распиливаем бюджет на театры, плиточку, ломбарды и ушуаи, вместо закупки лекарств. Нас вот-вот не станет. Я говорю о своей больнице. Нас упорно банкротят, и скоро сотрут в порошок. Но до последнего мы на своём посту. Так не убивайте нас ещё вы, люди! Мы такие же! Мы с вами! Нас тоже убивает власть, не уподобляйтесь им, пожалуйста! Здоровья всем", - обратилась главврач к гражданам.





