Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием "кислород!!!" набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ФОТОрепортаж
В Николаевской области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни. Пациентов госпитализируют в больницы без кислорода, подготовленного персонала и реанимации. Вместе с тем, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым. Отчаявшиеся родственники штурмом берут Николаевскую областную инфекционную больницу с требованием предоставить кислород их больным родным.
Об этом сообщила главврач больницы Светлана Федорова на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Ночной беспредел сегодня. В 00.15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приёмный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием "кислород!!!". Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию. Дежурный врач, медсестра, санитарочка-девочки. Что они против агрессии отчаявшихся людей?! Оказалось, что следом въехала какая то машина (типа "частная скорая"), не "медпрестиж", без опознавательных знаков, был ли хоть один медик в этой, так называемой "скорой"- не известно. Но там была крайне тяжёлая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной (в таком состоянии вообще нельзя транспортировать- это знают медики, к сожалению, не знают те, кто на волне ковида реши подзаработать, обзывая себя "частной скорой")", - рассказала она.
"Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 03.11.21 года, и при полном отсутствии КИСЛОРОДА, умеющего оказывать помощь ПЕРСОНАЛА, РЕАНИМАЦИИ и т.д. ее родственники не стали ждать, пока она умрёт без помощи и начали действовать вот таким путем", - добавила врач.
"См фото- это обновленные нашим ОГА и Управлением Охраны здоровья так называемые "маршруты пациента". Там перечень больниц, за которые в Киев каждый день идут отчеты от ОГА и Облсовета (как собственника), что там есть ВСЁ!!! Кислород, лекарства, реанимация и реаниматологи, инфекционисты, палаты, места полностью с кислородом и т.д.. На сегодня, из всего перечня, только в 3-х больницах есть хоть что –то. И только в одной (нашей) есть всё. Каждый день у меня с раннего утра под кабинетом стоят родственники. Каждый день сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер. "Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтоб вместе с больным привезли кислород свой", "родственница в 1 горбольнице- сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", "мы из Снигиревки- нет кислорода и реанимации, заберите нас" и т.д. и т.п.", - пояснила Федорова.
"Власть местная до сих пор не проснулась и кроме красивых отчетов в Киев – полный ноль! Третьи сутки нет обещанной "завтра" какой-то мифичской машины с кислородом (обещает по телефону зам губернатора Ю.И. Гранатуров). Я нашла сама производителя, вышла, нашла людей, которые оплатят кислород доставку 20 тонн. От власти требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня- НИЧЕГО!!! Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без вказивки сверху (а туда ж рапортуют, что всё отлично!) – никаких действий. Можно было три дня назад всю область снабдить жидким кислородом. НЕ захотели- черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбанной бюрократии. Ау, полиция, я буду в обход всего спасать больных- сразу начинайте заводить уголовные дела!" - констатировала главврач.
"Теперь о полиции. Я просила (письменно, давно), в связи с социальной напряженностью, дать охрану нашей больнице, хотя бы пост патрульной полиции рядом где-то. НОЛЬ. ИГНОР. Написали - нет возможности! При прошлой власти была возможность. Был круглосуточый пост, хотя не было такого, что творится сейчас. Я обращаюсь к Нацполиции, Депутатам Верхновнй Рады, к Президенту, Офису Президента Украины, ко всем, кто может влиять на ситуацию! СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ МЕДИКАМ!!! Защитите нас от отчаянных и разъяренных родственников тех пациентов, которые умирают из-за вашего недоумения, недоправления, недоорганизации, недоумия и полного НЕДО во всем. Дежурная смена умоляла полицию, написала письменно заявление (см фото) с просьбой хотя б до утра оставить пост. Ну что вы! Это ж не обыски по 18 часов ночью проводить 10-12 сотрудниками. На защиту медиков – нет возможности. Развернулись и уехали! Мол, ждите, пока вас убьют: приедем снова", - рассказала Федорова.
"Теперь хочу обратиться к людям! Друзья мои, мы вместе! ПРОШУ ВАС! НЕ поднимайте руку на медиков!!! Уже сегодня вас некому спасать. ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ?! Мы не отгораживаемся, как наши глава ОГА и глава Облсовета от вас турникетами и заслонами полиции, мы не прячемся, мы круглые сутки на работе! За что вы кидаетесь на нас? Не мы допустили коллапс в области с кислородом! При том, что уже соседние и Херсон и Одесса всё наладили давно, наши всё ждут, когда "самопройдет и наладится". Не мы шлём в Киев брехню о наличии мест и кислорода! НЕ мы распиливаем бюджет на театры, плиточку, ломбарды и ушуаи, вместо закупки лекарств. Нас вот-вот не станет. Я говорю о своей больнице. Нас упорно банкротят, и скоро сотрут в порошок. Но до последнего мы на своём посту. Так не убивайте нас ещё вы, люди! Мы такие же! Мы с вами! Нас тоже убивает власть, не уподобляйтесь им, пожалуйста! Здоровья всем", - обратилась главврач к гражданам.
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Плохо, что главврача райбольницы без кислорода не уволили в травматологию - заработал он, а не николаевские.
Це дуже оптимістично. Як показує практика, антиваксер вакцинується через можливість втратити гроші (штрафи, втрата роботи і т.п.). Інше на нього не діє.
За кого николоевская глав-врач, голосовала в 2019 году? Я даже знаю ответ на перед.
И кто кроме отчаявшихся родственников проконтролирует, есть этот кислород на самом деле, или его нет, или он есть, но не для всех !?
Але зараз треба щось вирішувать. вважаю що потрібно зробити ковідні місця в палатах платними, бо багато людей можуть за себе заплатити, але кисень в роздріб не купиш. А будуть місця платними то знайдуться бізнесмени що будуть його завозити в лікарню оптом. Державі лише треба встановити максимальну можливу націнку , щоб комерси не борзіли і не драли кінські ціни.
в очереди было 3 человека.
так что не надо Ляля.
почему кололся - потому как аналитический склад ума с прогнозированием ситуации.
пс. Мир не заканчивается за поребриком возле мокшанских болот. Оказывается люди живут по всему глобусу. И кое-где живут намного лучше. «А они такие тупые» - куйлосос Задорнов.
пс. Для не колотых кислород не включать. Бесполезно с точки зрения генофонд
Если рассмотреть алгоритм действия власти.
1. При бездействии власти не только по вакцинации групп риска, но и по обеспечению оборудованием и зарплатами врачам больниц "внезапно" выросла смертность.
2. Используя ужасную статистику власть загнала в стометровые очереди на вакцинацию всех работающих и впечатлительных молодых так, чтобы пенсионерам и инвалидам не удалось сквозь нее прорваться.
Что нужно власти? Снижение смертности или цифровой концлагерь для молодого и среднего возраста?
Народ перетворився на бидло. Не розуміє хто винний у їхніх бідах.