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Новости Коронавирус и карантин
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Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием "кислород!!!" набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ФОТОрепортаж

В Николаевской области лишь три больницы обеспечены частично и одна обеспечена всем необходимым для лечения коронавирусной болезни. Пациентов госпитализируют в больницы без кислорода, подготовленного персонала и реанимации. Вместе с тем, местные власти: ОГА и облсовет, отправляют в Киев отчеты о полной обеспеченности региона всем необходимым. Отчаявшиеся родственники штурмом берут Николаевскую областную инфекционную больницу с требованием предоставить кислород их больным родным.

Об этом сообщила главврач больницы Светлана Федорова на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной беспредел сегодня. В 00.15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приёмный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием "кислород!!!". Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию. Дежурный врач, медсестра, санитарочка-девочки. Что они против агрессии отчаявшихся людей?! Оказалось, что следом въехала какая то машина (типа "частная скорая"), не "медпрестиж", без опознавательных знаков, был ли хоть один медик в этой, так называемой "скорой"- не известно. Но там была крайне тяжёлая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной (в таком состоянии вообще нельзя транспортировать- это знают медики, к сожалению, не знают те, кто на волне ковида реши подзаработать, обзывая себя "частной скорой")", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока власть рассказывает, что с кислородом все отлично - кислорода нет: со вчера негде взять за любые деньги, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова. ДОКУМЕНТ

Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием кислород!!! набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова 01
Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием кислород!!! набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова 02
Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием кислород!!! набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова 03
Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием кислород!!! набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова 04

"Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 03.11.21 года, и при полном отсутствии КИСЛОРОДА, умеющего оказывать помощь ПЕРСОНАЛА, РЕАНИМАЦИИ и т.д. ее родственники не стали ждать, пока она умрёт без помощи и начали действовать вот таким путем", - добавила врач.

Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием кислород!!! набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова 05

"См фото- это обновленные нашим ОГА и Управлением Охраны здоровья так называемые "маршруты пациента". Там перечень больниц, за которые в Киев каждый день идут отчеты от ОГА и Облсовета (как собственника), что там есть ВСЁ!!! Кислород, лекарства, реанимация и реаниматологи, инфекционисты, палаты, места полностью с кислородом и т.д.. На сегодня, из всего перечня, только в 3-х больницах есть хоть что –то. И только в одной (нашей) есть всё. Каждый день у меня с раннего утра под кабинетом стоят родственники. Каждый день сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер. "Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтоб вместе с больным привезли кислород свой", "родственница в 1 горбольнице- сатурация 60, не забирают в реанимацию, нет мест", "мы из Снигиревки- нет кислорода и реанимации, заберите нас" и т.д. и т.п.", - пояснила Федорова.

"Власть местная до сих пор не проснулась и кроме красивых отчетов в Киев – полный ноль! Третьи сутки нет обещанной "завтра" какой-то мифичской машины с кислородом (обещает по телефону зам губернатора Ю.И. Гранатуров). Я нашла сама производителя, вышла, нашла людей, которые оплатят кислород доставку 20 тонн. От власти требовалось дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня- НИЧЕГО!!! Им некогда. Они боятся взять на себя ответственность, без вказивки сверху (а туда ж рапортуют, что всё отлично!) – никаких действий. Можно было три дня назад всю область снабдить жидким кислородом. НЕ захотели- черт с вами, я привезу для нужд своей больницы 5 тонн (уже везу), в обход вашей долбанной бюрократии. Ау, полиция, я буду в обход всего спасать больных- сразу начинайте заводить уголовные дела!" - констатировала главврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под лечение пациентов с COVID-19 выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородом, - замглавы Минздрава Комарида

"Теперь о полиции. Я просила (письменно, давно), в связи с социальной напряженностью, дать охрану нашей больнице, хотя бы пост патрульной полиции рядом где-то. НОЛЬ. ИГНОР. Написали - нет возможности! При прошлой власти была возможность. Был круглосуточый пост, хотя не было такого, что творится сейчас. Я обращаюсь к Нацполиции, Депутатам Верхновнй Рады, к Президенту, Офису Президента Украины, ко всем, кто может влиять на ситуацию! СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ и ЗДОРОВЬЕ МЕДИКАМ!!! Защитите нас от отчаянных и разъяренных родственников тех пациентов, которые умирают из-за вашего недоумения, недоправления, недоорганизации, недоумия и полного НЕДО во всем. Дежурная смена умоляла полицию, написала письменно заявление (см фото) с просьбой хотя б до утра оставить пост. Ну что вы! Это ж не обыски по 18 часов ночью проводить 10-12 сотрудниками. На защиту медиков – нет возможности. Развернулись и уехали! Мол, ждите, пока вас убьют: приедем снова", - рассказала Федорова.

"Теперь хочу обратиться к людям! Друзья мои, мы вместе! ПРОШУ ВАС! НЕ поднимайте руку на медиков!!! Уже сегодня вас некому спасать. ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ?! Мы не отгораживаемся, как наши глава ОГА и глава Облсовета от вас турникетами и заслонами полиции, мы не прячемся, мы круглые сутки на работе! За что вы кидаетесь на нас? Не мы допустили коллапс в области с кислородом! При том, что уже соседние и Херсон и Одесса всё наладили давно, наши всё ждут, когда "самопройдет и наладится". Не мы шлём в Киев брехню о наличии мест и кислорода! НЕ мы распиливаем бюджет на театры, плиточку, ломбарды и ушуаи, вместо закупки лекарств. Нас вот-вот не станет. Я говорю о своей больнице. Нас упорно банкротят, и скоро сотрут в порошок. Но до последнего мы на своём посту. Так не убивайте нас ещё вы, люди! Мы такие же! Мы с вами! Нас тоже убивает власть, не уподобляйтесь им, пожалуйста! Здоровья всем", - обратилась главврач к гражданам.

Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием кислород!!! набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова 06
Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием кислород!!! набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова 07
Ночью родственники с тяжелой больной COVID-19 ворвались в больницу и с требованием кислород!!! набросились на персонал, - главврач Николаевской инфекционной облбольницы Федорова 08

Автор: 

карантин (16729) Николаев (2165) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70) Федорова Светлана (5)


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Топ комментарии
+57
Вчора з постерами ходили, а тепер шукають кисень. Логічно. Природній добір у дії...
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05.11.2021 09:57 Ответить
+57
Идиоты... Сначала голосуют за рыгов, потом за квартальщиков, отказываются вакцинировать. А как начинают дохнуть - виноваты медики
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05.11.2021 09:59 Ответить
+42
Пусть везут сразу в ОПу к Зеле. И требуют объяснений почему не только не организовали закупку кислородных концентраторов летом и весной, а и отдали наш запас Индии. Что теперь больных приходится спасать техническим кислородом.
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05.11.2021 09:58 Ответить
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Страница 4 из 4
Антиквак я как про спиногрызов перенаселяющих планету услышал сразу Ницше и Гитлера вспомнил… ты не эту ли философию исповедуешь?
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05.11.2021 15:28 Ответить
Антиквак про перенаселение планеты в будущем - « жаль только то что в то время чудесное жить не придётся ни мне ни тебе!». (Некрасов). Мысль уловил
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05.11.2021 15:31 Ответить
завезли в районную больницу, а там нечем лечить , ну нормально..... хотела бы я занать, как поступили бы другие, видя ка умирает его родной человек, понятно почему у нас такая высокая смертность, и дело не только в вакцинации, а в отсутствии медпомощи, лекарст и того же кислорода (а почему ломали дверь, их что не пускали)
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05.11.2021 12:59 Ответить
Нормальная реакция людей в попытке спасти близкого человека.
Плохо, что главврача райбольницы без кислорода не уволили в травматологию - заработал он, а не николаевские.
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05.11.2021 14:13 Ответить
А нада було важко хворій больній , всього лиш піти і провакцинуватися , коли ще була здорова . І не довелося б виглядати посміховиськом перед людьми . І вся ця комедія б не відбулася. Ну нічо , може хоч родичі навчаться на її помилках і вакцинуються . Немає зле , щоб не вийшло на добре .
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05.11.2021 13:16 Ответить
"...Ну нічо , може хоч родичі навчаться на її помилках і вакцинуються ...."
Це дуже оптимістично. Як показує практика, антиваксер вакцинується через можливість втратити гроші (штрафи, втрата роботи і т.п.). Інше на нього не діє.
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05.11.2021 15:04 Ответить
Написали - нет возможности! При прошлой власти была возможность. Был круглосуточый пост, хотя не было такого, что творится сейчас____________________________добавить нечего
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05.11.2021 13:23 Ответить
За таке її "з'їдять" скоро.
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05.11.2021 15:05 Ответить
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05.11.2021 13:46 Ответить
А при чем тут полиция, прикрывать ваше воровство и вымагательство?
За кого николоевская глав-врач, голосовала в 2019 году? Я даже знаю ответ на перед.
И кто кроме отчаявшихся родственников проконтролирует, есть этот кислород на самом деле, или его нет, или он есть, но не для всех !?
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05.11.2021 13:56 Ответить
Бронь обкома партии никто не отменял!)))
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05.11.2021 14:37 Ответить
Та то порох виноват… да антикваки
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05.11.2021 15:35 Ответить
Идите еще помитингуйте против вакцинации...
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05.11.2021 14:01 Ответить
Я влучно сказав Бабченко: "кожен має право на суїцид".
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05.11.2021 15:07 Ответить
це напевно з тих антивакцинаторів що бунтували разом з московським патріархатом?
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05.11.2021 14:02 Ответить
народ захотел жить "по приколу".... терпите еще 2 года.....
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05.11.2021 14:23 Ответить
Якщо в ЗВІТАХ є кисень, а по факту його НЕМА, то потрібно звільняти нахрін всіх "керовніков", а також підписантів. Їх місце пасти корови. Чому до сих пір наймають тупих та лінивих баранів? Він, що товсту сраку не може підняти та проїздити і подивитись по факту? А зами навіщо? Губки малювати та бородки підстригати? А якщо хтось помре від нестачі кисню, то їм місце вже на зоні. понабирали по блату чабанів
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05.11.2021 14:24 Ответить
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05.11.2021 16:00 Ответить
давно вже треба було ввести страхову медецину. але розумно. звісно для цього потрібен час.
Але зараз треба щось вирішувать. вважаю що потрібно зробити ковідні місця в палатах платними, бо багато людей можуть за себе заплатити, але кисень в роздріб не купиш. А будуть місця платними то знайдуться бізнесмени що будуть його завозити в лікарню оптом. Державі лише треба встановити максимальну можливу націнку , щоб комерси не борзіли і не драли кінські ціни.
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05.11.2021 15:17 Ответить
ну а тих хто не може, не хоче і антиваскерів ставити в кінець черги на кисень
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05.11.2021 15:18 Ответить
А лучше газ им отключать шо б заразу не разносили…
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05.11.2021 15:34 Ответить
Привит 26.07.2001 файзером в райцентре. Это второй укол.
в очереди было 3 человека.

так что не надо Ляля.
почему кололся - потому как аналитический склад ума с прогнозированием ситуации.

пс. Мир не заканчивается за поребриком возле мокшанских болот. Оказывается люди живут по всему глобусу. И кое-где живут намного лучше. «А они такие тупые» - куйлосос Задорнов.

пс. Для не колотых кислород не включать. Бесполезно с точки зрения генофонд
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05.11.2021 16:47 Ответить
А после 10-го укола аналитический ум не отвалится?
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05.11.2021 17:07 Ответить
"какие ваши доказательства?" (с)
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05.11.2021 17:54 Ответить
26.07.2001?
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05.11.2021 18:15 Ответить
Известно: тяжелые осложнения у людей старше 55 лет и хронических больных.
Если рассмотреть алгоритм действия власти.

1. При бездействии власти не только по вакцинации групп риска, но и по обеспечению оборудованием и зарплатами врачам больниц "внезапно" выросла смертность.

2. Используя ужасную статистику власть загнала в стометровые очереди на вакцинацию всех работающих и впечатлительных молодых так, чтобы пенсионерам и инвалидам не удалось сквозь нее прорваться.

Что нужно власти? Снижение смертности или цифровой концлагерь для молодого и среднего возраста?
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05.11.2021 17:05 Ответить
Тем временем... Зеленский... Подписал закон "об олигархах"
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05.11.2021 17:53 Ответить
ВЫ БЫ начали убивать своих руководителей с оставлениением записки СЛЕДУЮЩАЯ КРЫСА В ОЧЕРЕДИ ПОКА НЕ ЗАВЕЗЁТЕ КИСЛОРОД
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05.11.2021 18:08 Ответить
Леночка, у вас кислородное голодание мозга?
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05.11.2021 20:11 Ответить
поделитесь опытом где Вы носите свой баллон? В рюкзаке за спиной или он прекрасно помещается вместо "0" -го лифчика?
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05.11.2021 20:16 Ответить
А может - следующая крыса ты пока **** не уколешься?
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05.11.2021 20:34 Ответить
мамуля! открой своему сынуле порносайт что бы оно расслабилось и в завершении принесите ему пяток котлеточек... Потом стащите его с дивана и заставьте хорошенько помыться ибо его вонь даже через монитор просачивается
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05.11.2021 20:44 Ответить
Сильнее чем вы антиваксеры воняете не воняет никто. А ты шо порносайты любишь? Нигеров наверное разглядуешь? Ну ну… хотя лучше бы сходила укололась и про кислород сразу попустит…
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05.11.2021 20:48 Ответить
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05.11.2021 21:14 Ответить
Боооже! Яке кончене!
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05.11.2021 20:50 Ответить
мне не жаль єтих крутєликів-антивакцинаторов на частной скорой. Ни на точку от йоти.
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05.11.2021 19:52 Ответить
Все по Дарвину , привился живешь , не привился , тоже , но не долго Какие нахер противопоказания , дичь не несите , я у же тут насмотрелся , на противопоказания , когда ставят перед фактом работы , идут делать прививку
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05.11.2021 21:29 Ответить
З часом перехворіють усі. Без винятку. Ну не може бути винятків! І не буде. Питання лише в тому що у не вакцинованих набагато менше шансів перенести захворювання в домашніх умовах (легка форма) а якщо імунітет з тієї або іншої причини ослаблений то і взагалі вижити. Так що комусь життя а комусь премія Дарвіна і "со святыми упокой".
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06.11.2021 00:29 Ответить
https://liferead.ru
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06.11.2021 01:45 Ответить
"Тепер хочу звернутися до людей! Друзі мої, ми разом! ПРОШУ ВАС! НЕ піднімайте руку на медиків!!! Вже сьогодні вас нема кому рятувати. ЩО ВИ ТВОРИТЕ?! Ми не відгороджуємося, як наші голова ОДА та голова облради від вас турнікетами та заслонами поліції, ми не ховаємося, ми цілодобово на роботі! За що ви кидаєтеся на нас? Не ми допустили колапс в області з киснем! При тому, що вже сусідні і Херсон та Одеса все налагодили давно, наші всі чекають, коли "самопройде та налагодиться". Не ми шлемо до Києва брехню про наявність місць та кисню! НЕ ми розпилюємо бюджет на театри, плиточку, ломбарди та ушуаї, замість закупівлі ліків. Нас ось-ось не стане. Я говорю про свою лікарню. Нас уперто банкрутують, і скоро зітруть на порошок. Але до останнього ми на своєму посту. Тож не вбивайте нас ще ви, люди! Ми такі самі! Ми з вами! Нас також вбиває владу, не уподібнюйтеся до них, будь ласка! Здоров'я всім", - звернулася головлікарка до громадян. Джерело:
Народ перетворився на бидло. Не розуміє хто винний у їхніх бідах.
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06.11.2021 09:47 Ответить
Нарід нарешті злякався. Тож у пунктах вакцинації натовпи.
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07.11.2021 21:27 Ответить
Чого вони злякались ? Ковіду ? Та ні..
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07.11.2021 21:36 Ответить
В кожного власні страхи.
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07.11.2021 21:44 Ответить
Біжать вакцинуватись, бо їх ніде не пускають.
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07.11.2021 21:51 Ответить
Та не те, щоби не пускали. По місту можна спокійно пересуватися. Ресторани заповнені. В багатьох закладах нічого не перевіряють.
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07.11.2021 22:13 Ответить
А що ви робили в ресторанах?
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07.11.2021 22:18 Ответить
Горілку пив.
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07.11.2021 22:22 Ответить
На вас не схоже. Хоча...може й так.
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07.11.2021 22:23 Ответить
За неготовність установи (лікарні) до надання екстренної і невідкладної медичної допомоги несе безпосередню відповідальність головний лікар (тепер - генеральний(!) директор). Все написане вище - то "жування шмарків", у випадку суду - Генеральна лікарка буде наказана за неготовність установи = ненадання медичної допомоги. Цей вереск треба було піднімати до масових поступлень пацієнтів, видно її влаштовує отримувати по 100 тис. зарплатні, надбавки і нічого не робити, "перевівши стрілки" на владу.
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07.11.2021 13:08 Ответить
Нових лікарень не будували. Існуючі без лікарів, обладнання, ліків. Влада залякує цифрами і більш ніяк не реагує. Лікарям не позаздриш, зараз штурмають родичи вмираючих ковідників, потім будуть штурмувати родичі вмираючих побічників вакцинації. Що робити лікарям, якщо їм можновладці зробили такі умови праці?
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09.11.2021 22:17 Ответить
ты глянь мрази белохалатные как запели.... страшно? ну да вы ж как и мусора привыкли чувствовать себя богами, ломать или вершить чужие жизни, пытать и калечить причем безнаказанно ...
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11.11.2021 14:58 Ответить
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