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Новости Коронавирус и карантин
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Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19: Будут эффективны против будущих штаммов коронавируса

Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19: Будут эффективны против будущих штаммов коронавируса

Молнупиравир – экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Клинические испытания доказали, что он примерно вдвое снижает риск госпитализации и смерти в результате коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Україна".

Британский министр здравоохранения Саджид Джавид назвал этот день "историческим для страны". По его словам, лечение "изменит правила игры" для пациентов с ослабленной иммунной системой.

Как отмечают, таблетки будут давать дважды в день наиболее уязвимым пациентам, у которых недавно диагностировали болезнь.

Молнупиравир - совместная разработка американских фармацевтических компаний Merck Sharp & Dohme и Ridgeback Biotherapeutics. Его будут выпускать в виде таблеток перорального применения, а не вводить внутривенно. Принцип действия препарата заключается в блокировании фермента, который необходим вирусу для воспроизведения своей ДНК.

Читайте: Американская компания решила поделиться лицензией на экспериментальное лекарство от COVID-19

Это должно предотвратить его размножение и снизить риск тяжелого течения болезни.

В Merck утверждают, что таблетки будут так же эффективны против новых штаммов коронавируса, которые могут появиться в будущем.

MHRA рекомендовало молнупиравир пациентам с симптомами средней и легкой тяжести, имеющим сопутствующие болезни, избыточный вес, диабет или проблемы с сердцем, а также больным пожилого возраста.

Великобритания уже заказала 480 тыс. курсов препарата, которые должны получить до конца этого года. Эксперты говорят, что препарат имеет огромный потенциал в борьбе с пандемией. Таблетки обычно легко производить, транспортировать, хранить и применять. Это делает их особенно привлекательным вариантом для стран с низким и средним уровнем прибыли, слабой инфраструктурой и ограниченными поставками вакцин.

Также читайте: Клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса начались в Харькове, - Минздрав

Автор: 

Великобритания (5046) карантин (16729) лекарства (1231) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
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05.11.2021 09:52 Ответить
+5
Побочка від цих пігулок виглядає так.)))
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05.11.2021 09:53 Ответить
+4
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05.11.2021 09:56 Ответить
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фото замечательно особенно с утра тем кто не завтракал не таблетки а сосиски Малыши Малютка ...
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05.11.2021 09:50 Ответить
Может состав этих сосисок не менее эффективен против вируса,чем таблетки Молнупиравир?
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05.11.2021 09:52 Ответить
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05.11.2021 09:56 Ответить
Хорошая новость!
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05.11.2021 09:51 Ответить
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05.11.2021 09:51 Ответить
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05.11.2021 09:52 Ответить
Побочка від цих пігулок виглядає так.)))
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05.11.2021 09:53 Ответить
В Украине давно уже продают:

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05.11.2021 09:54 Ответить
Эксперименты продолжаются, жгите..
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05.11.2021 10:00 Ответить
Скільки коштуватиме одна пігулка у медичних шпекулянтів?
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05.11.2021 10:00 Ответить
бісплатна!!!
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05.11.2021 10:02 Ответить
ваксерам не давать, пусть колются каждую неделю одну дозу, можно в пятницу
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05.11.2021 10:05 Ответить
Интересно что препараты с таким же действием были и до Короновируса,
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05.11.2021 10:09 Ответить
так, схоже на те, шо на івермектин чи хлорохін просто наліпили нову лейбу і підняли цінник
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05.11.2021 10:36 Ответить
Валавір, українського виробництва,антівірусний препарат ,працює за допомогою того що блокує размноження вірусу.
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05.11.2021 11:46 Ответить


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05.11.2021 10:09 Ответить
Путен вакцинирует свою дочь

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05.11.2021 10:10 Ответить
Вот за такую "экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа." формулировку Цензор'уНЕт - респект...

Это уже честно... А не то, когда экспериментальные препараты называют и выдают за "прививки", да еще принудительно.

Всё нужно называть своими именами.
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05.11.2021 10:36 Ответить
Для тех, кто не понял...

Разница как минимум в том :
- при появлении какой либо дополнительной информации о препарате, отрицательных откликов будет меньше, так как он позиционируется как ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ! Даже если информация будет противоречивой...

- в то же время, любой пациент, который знает, что препарат ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ и добровольно соглашается его применять... - принимает на себя частичку риска от такого решения...

И это намного законей и честней, чем ТО, как поступили и поступают с экспериментальными препаратами ( выдаваемыми под видом "вакцин" от ковид-19)
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05.11.2021 10:42 Ответить
О как, они уже знают что будут какие-то штаммы, но уже сделали таблетки против штаммов которых ещё не существует.
Нобеля в студию.
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05.11.2021 11:38 Ответить
Вирусам любых штаммов нужен фермент для воспроизводства.

"...Принцип действия препарата заключается в блокировании фермента, который необходим вирусу для воспроизведения своей ДНК...". Источник:
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05.11.2021 12:34 Ответить
Слишком туманно. Фермент может хорошо работать для одного вируса, и плохо для его штамма. Чтобы делать далекоидущие выводы об эффективности препаратов, нужен полный цикл испытаний.
Вообще, "ковид" - уникальный вирус. Он ещё думал о том: а создавать ли свой штамм "дельта", а файзеровские кудесники уже знали что такой штамм будет, и сваяли "вакцину" которая заведомо эффективна против ещё несуществующего штамма.
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05.11.2021 15:06 Ответить
На то они и кудесники.
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05.11.2021 18:19 Ответить
 
 