Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19: Будут эффективны против будущих штаммов коронавируса

Молнупиравир – экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Клинические испытания доказали, что он примерно вдвое снижает риск госпитализации и смерти в результате коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Україна".

Британский министр здравоохранения Саджид Джавид назвал этот день "историческим для страны". По его словам, лечение "изменит правила игры" для пациентов с ослабленной иммунной системой.

Как отмечают, таблетки будут давать дважды в день наиболее уязвимым пациентам, у которых недавно диагностировали болезнь.

Молнупиравир - совместная разработка американских фармацевтических компаний Merck Sharp & Dohme и Ridgeback Biotherapeutics. Его будут выпускать в виде таблеток перорального применения, а не вводить внутривенно. Принцип действия препарата заключается в блокировании фермента, который необходим вирусу для воспроизведения своей ДНК.

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Это должно предотвратить его размножение и снизить риск тяжелого течения болезни.

В Merck утверждают, что таблетки будут так же эффективны против новых штаммов коронавируса, которые могут появиться в будущем.

MHRA рекомендовало молнупиравир пациентам с симптомами средней и легкой тяжести, имеющим сопутствующие болезни, избыточный вес, диабет или проблемы с сердцем, а также больным пожилого возраста.

Великобритания уже заказала 480 тыс. курсов препарата, которые должны получить до конца этого года. Эксперты говорят, что препарат имеет огромный потенциал в борьбе с пандемией. Таблетки обычно легко производить, транспортировать, хранить и применять. Это делает их особенно привлекательным вариантом для стран с низким и средним уровнем прибыли, слабой инфраструктурой и ограниченными поставками вакцин.

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