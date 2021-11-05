Сегодня утром остановилось сердце ветерана АТО Юрия Досяка: он прошел Иловайский котел и провел в плену наемников РФ 119 дней

Сегодня утром внезапно остановилось сердце одного из первых добровольцев батальона "Донбасс" Юрия Досяка.

Об этом на своей странице в Facebook написал воин НГУ и участник ООС, известный в соцсетях как Харитин Старский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром нас покинул друг "Добрый", Юрий Досяк... Внезапная остановка сердца.

Мы были друзьями с глубоких 2000-х. Творческие порталы "Сумно.ком", "Виделка", потом Майдан, потом война... Юра был одним из первых добровольцев батальона "Донбасс", попал в плен при выходе из Иловайска, 119 дней за решеткой, под допросами боевиков. Стойко прошел это испытание и вернулся домой. Помогал побратимам реабилитироваться после войны... Настоящий воин, любящий отец и муж, надежный друг и побратим. Вечный позитив, светлый и творческий человек с огромным сердцем", - написал он.



Фото: Старский/ Facebook

Также он попросил тех, у кого есть возможность и кто знал Юрия, помочь его супруге: 5363 5423 0801 2773 (Natalka Hnativ, жена).

Читайте на "Цензор.НЕТ": От осложнений после коронавируса в Житомире умер ветеран АТО Сергей Недашковский

Как пишет Zaxid.net, 37-летний Юрий Досяк находился в больнице с обширной двусторонней пневмонией, неделю пролежал в медицинской коме, был под аппаратом ИВЛ. Семья ветерана АТО собирала деньги на его лечение. 5 ноября его сердце остановилось.

Львовянин Юрий Досяк был на Майдане, а когда началась русско-украинская война, пошел добровольцем в батальон "Донбасс". Прошел Иловайский котел и 119 дней плена у российских боевиков в Донецке. После возвращения домой Юрий Досяк основал собственное фермерское хозяйство, чтобы на его основе создать реабилитационный центр для собратьев.

Рассказ ветерана батальона "Донбасс" Юрия Досяка о плене можно прочитать на сайте "Радио Свобода": "Мы могли бы удержать Иловайск, если бы была подмога".