Рада сегодня рассмотрит отстранение от пяти заседаний "слуги народа" Третьяковой и Геращенко из "ЕС", - Мотовиловец
Сегодня парламент будет рассматривать отстранение от пяти пленарных заседаний народных депутатов "Слуги народа" Галины Третьяковой и "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко, потому что по ним есть решение регламентного комитета.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.
Он не смог процитировать слова Ирины Геращенко, из-за которых комитет рекомендует отстранить ее на пять пленарных заседаний.
Отвечая на вопрос журналистов, как он может голосовать за отстранение Геращенко если даже не помнит причину, Мотовиловец заявил: "Я помню, что это очень обидные слова. Она нас называла по-разному: "зелеными кнопками" и намного грубее. Я сейчас посмотрю видео. Оно должно быть в чате. Она (Геращенко. – Ред.) показывает свое отношение (к "слугам народа". – Ред.) очень давно. Я понимаю, можно критиковать человека, но нельзя обижать".
Нардеп напомнил, что вчера представители "Европейской Солидарности" пришли в сессионный зал с плакатами, поэтому регламентный комитет также должен рассмотреть эту ситуацию.
Первый замглавы фракции "СН" считает, что тех народных депутатов "ЕС", которые были с плакатами, нужно также отстранить на пять заседаний. Однако он не смог назвать фамилии этих коллег.
Напомним, 8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".
После этого все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.
Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились к председателю Рады и руководителю регламентного комитета с призывом отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.
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Эти конченные уроды уже совсем берега потеряли и дождутся что их прямо из парламента будут в мусорные баки упаковывать !
Третьякова правильно сказала, что у родителей, которые получают деньги от государства и дети будут паразитами.
Помилуйте Филипп Филиппыч,но врагов надо знать...
Нет голубчик,там кроме мымры ********** и круглого дурака Салавьева и дебила Димы Сикелева о радиоактином пепле читат нечего...сплошное дерьмо...В топку их Доктор...
wtf?
зеленские так непалевно пытаются под любым соусом хоть временно делать оппозицию меньше числом перед голосовалкой за 5600
голосуют по указке за бабло за все что скажут, своего мнения либо не имеют либо засовывают его глубоко глубоко в жо... они продали честь и свое депутатское право за небольшой по меркам топ политики гэшефт. А теперь им обидно, абалдеть.... ты сотри какие гордые, небось и бабло в конверте в туалете не пересчитывают из-за своей принципиальной гордой "позиции"))