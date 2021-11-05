Рада сегодня рассмотрит отстранение от пяти заседаний "слуги народа" Третьяковой и Геращенко из "ЕС", - Мотовиловец

Сегодня парламент будет рассматривать отстранение от пяти пленарных заседаний народных депутатов "Слуги народа" Галины Третьяковой и "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко, потому что по ним есть решение регламентного комитета.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Он не смог процитировать слова Ирины Геращенко, из-за которых комитет рекомендует отстранить ее на пять пленарных заседаний.

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Отвечая на вопрос журналистов, как он может голосовать за отстранение Геращенко если даже не помнит причину, Мотовиловец заявил: "Я помню, что это очень обидные слова. Она нас называла по-разному: "зелеными кнопками" и намного грубее. Я сейчас посмотрю видео. Оно должно быть в чате. Она (Геращенко. – Ред.) показывает свое отношение (к "слугам народа". – Ред.) очень давно. Я понимаю, можно критиковать человека, но нельзя обижать".

Нардеп напомнил, что вчера представители "Европейской Солидарности" пришли в сессионный зал с плакатами, поэтому регламентный комитет также должен рассмотреть эту ситуацию.

Первый замглавы фракции "СН" считает, что тех народных депутатов "ЕС", которые были с плакатами, нужно также отстранить на пять заседаний. Однако он не смог назвать фамилии этих коллег.

Напомним, 8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились к председателю Рады и руководителю регламентного комитета с призывом отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.