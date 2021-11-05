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Рада сегодня рассмотрит отстранение от пяти заседаний "слуги народа" Третьяковой и Геращенко из "ЕС", - Мотовиловец

Рада сегодня рассмотрит отстранение от пяти заседаний

Сегодня парламент будет рассматривать отстранение от пяти пленарных заседаний народных депутатов "Слуги народа" Галины Третьяковой и "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко, потому что по ним есть решение регламентного комитета.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Он не смог процитировать слова Ирины Геращенко, из-за которых комитет рекомендует отстранить ее на пять пленарных заседаний.

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Отвечая на вопрос журналистов, как он может голосовать за отстранение Геращенко если даже не помнит причину, Мотовиловец заявил: "Я помню, что это очень обидные слова. Она нас называла по-разному: "зелеными кнопками" и намного грубее. Я сейчас посмотрю видео. Оно должно быть в чате. Она (Геращенко. – Ред.) показывает свое отношение (к "слугам народа". – Ред.) очень давно. Я понимаю, можно критиковать человека, но нельзя обижать".

Нардеп напомнил, что вчера представители "Европейской Солидарности" пришли в сессионный зал с плакатами, поэтому регламентный комитет также должен рассмотреть эту ситуацию.

Первый замглавы фракции "СН" считает, что тех народных депутатов "ЕС", которые были с плакатами, нужно также отстранить на пять заседаний. Однако он не смог назвать фамилии этих коллег.

Напомним, 8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились к председателю Рады и руководителю регламентного комитета с призывом отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.

Автор: 

ВР (29302) Геращенко Ирина (1630) регламент (226) Третьякова Галина (118) Мотовиловец Андрей (41)


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Топ комментарии
+13
Зебіл кінчений, як і вся їх фракція з керівництвом. Хоча, чого можна очікувати від тупорилих, ненажерливих і мстивих нікчем?
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05.11.2021 10:29 Ответить
+12
Вава злякався написів на плакатах.
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05.11.2021 10:25 Ответить
+12
А Лерос Молодец!!!

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05.11.2021 10:27 Ответить
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Не фанат Геращенко . но её то за что? А мерзость тварь Жабу Третьякову только на 5 дней в Отпуск?!
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05.11.2021 10:23 Ответить
Причину эти угашенные клоуны высосали вот эту: "Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за её выступления в 2019 году. " Через два года вдруг вспомнили обиду. Такая видать сильная обида была ...
Эти конченные уроды уже совсем берега потеряли и дождутся что их прямо из парламента будут в мусорные баки упаковывать !
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05.11.2021 10:43 Ответить
Третьякова правильно сказала, что смерть Полякова это минус один враг.
Третьякова правильно сказала, что у родителей, которые получают деньги от государства и дети будут паразитами.
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05.11.2021 10:57 Ответить
Это ты серьезно? Болеешь? Или прикалываешься?
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05.11.2021 11:12 Ответить
Може ти теж береш гроші від держави? Паразитуєш?
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05.11.2021 11:16 Ответить
ты больное. уколы не пропускай.
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05.11.2021 11:27 Ответить
Моє здоров'я - не твоє діло.
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05.11.2021 11:41 Ответить
Правильно? Это ЛЕРОС красавчег!!!
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05.11.2021 11:13 Ответить
Вава злякався написів на плакатах.
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05.11.2021 10:25 Ответить
Не потрібно плакатів у парламенті.
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05.11.2021 10:58 Ответить
твій вскукурік не потрібен
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05.11.2021 11:03 Ответить
Спочатку вивчи українську мову.
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05.11.2021 11:04 Ответить
Товаристч чЛенин когда то рявкнул...: а что до ваших мненьев гопода меньшевики мне насрать...,большевики всегда правы и развалят Ссср...
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05.11.2021 10:26 Ответить
Не ЗЕлёные кнопки, а клавиши с пианино, на котором играет ЗЕписюанист
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05.11.2021 10:26 Ответить
А Лерос Молодец!!!

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05.11.2021 10:27 Ответить
хотелось бы, хоть краем глаза увидеть чпокальника третьяковой
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05.11.2021 10:30 Ответить
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05.11.2021 10:42 Ответить
Ради денег трахаться с вот этим вот чудовищем это просто жесть. У людей нету ни чести, ни достоинства. Я бы таких в газовых камерах бы сжигал...
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05.11.2021 10:45 Ответить
Кто такую свинью шпокает?
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05.11.2021 10:41 Ответить
Кнур.
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05.11.2021 11:12 Ответить
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05.11.2021 10:28 Ответить
"А нас-то за что ?" - заньіли ПЕСьі . А за длинньій язьік и непарламентские вьіражения !
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05.11.2021 10:28 Ответить
Зебіл, приведи приклад непарламентського вираз від ЄС.
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05.11.2021 10:30 Ответить
зелеблевотно рвотное...отрыгнуло в памперс.....Не фанат Порошенко и пес. но Зе ублюдки переплюнули папередников во всем дебилизме и лжи.
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05.11.2021 10:31 Ответить
Всего лишь пять заседаний?ну теперь можно зекрысу заплевать прям в раде -за это наверно восемь заседаний
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05.11.2021 10:33 Ответить
Таких як ти і подібних до тебе, відразу на смітник, не витрачаючи час на пояснення, все одно нічого не зрозуміють.
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05.11.2021 11:01 Ответить
Der ukrainische Präsident Selenskij bestreitet, Geld gewaschen zu haben. Er gibt aber zu, dass er Briefkastenfirmen genutzt hat
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05.11.2021 10:29 Ответить
Es ist nicht illegal.
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05.11.2021 11:02 Ответить
Ein Jude ändert seine Natur nicht.
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05.11.2021 11:13 Ответить
Зебіл кінчений, як і вся їх фракція з керівництвом. Хоча, чого можна очікувати від тупорилих, ненажерливих і мстивих нікчем?
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05.11.2021 10:29 Ответить
зекрыса вернула в сцуки урода Шевченко-значит лукашенке оно пятки ездило лизать ,когда людей на улицах убивали в Беларуси ,с личной подачи зепоца
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05.11.2021 10:30 Ответить
Доктор Борменталь,не читайте с утра Мавзолейные газеты и журналы...

Помилуйте Филипп Филиппыч,но врагов надо знать...

Нет голубчик,там кроме мымры ********** и круглого дурака Салавьева и дебила Димы Сикелева о радиоактином пепле читат нечего...сплошное дерьмо...В топку их Доктор...
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05.11.2021 10:32 Ответить
Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за её выступления в 2019 году. Источник:
wtf?
зеленские так непалевно пытаются под любым соусом хоть временно делать оппозицию меньше числом перед голосовалкой за 5600
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05.11.2021 10:33 Ответить
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05.11.2021 10:35 Ответить
Я Зеленського взагалі вважаю упоротим, закомплексованим і мстивим дебілом. Позбавте мене права голосу, давайте, я знаю, що вам законами сраки підтирати вже звично.
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05.11.2021 10:36 Ответить
и что такого обидного в том что их называют зелеными кнопками?
голосуют по указке за бабло за все что скажут, своего мнения либо не имеют либо засовывают его глубоко глубоко в жо... они продали честь и свое депутатское право за небольшой по меркам топ политики гэшефт. А теперь им обидно, абалдеть.... ты сотри какие гордые, небось и бабло в конверте в туалете не пересчитывают из-за своей принципиальной гордой "позиции"))
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05.11.2021 10:40 Ответить
Вуди Ален про Зелемойских
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05.11.2021 10:40 Ответить
А может лучше рассмотрите вопрос где уголь купить и как людям зарплаты и пенсии поднять а цены на проДУКТЫ И БЕНЗИН СНИЗИТь??? Что вы куйней занимаетесь? Вот выбрали дятлов на свою голову!!!
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05.11.2021 10:52 Ответить
Парламент не споживає вугілля. Ціни регулює ринок. У нас вільна економіка.
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05.11.2021 11:07 Ответить
Який тобі дурень розповів, що в нас вільна економіка, яка за існуючою олігархічною моделлю, не може бути такою за визначенням.
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05.11.2021 11:49 Ответить
Мені не потрібно розповідати. Я свій товар продаю по такій ціні по якій хочу.
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05.11.2021 11:58 Ответить
Твій товар, це зелені фейки на Цензорі та ціна їм, як казав персонаж твору Ярослава Гашека - лайно.
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05.11.2021 12:07 Ответить
Брешеш.
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05.11.2021 12:15 Ответить
А щось розумніше, ніж "брешеш", від зеленої мухи, яка тільки сере на сайті, можна було очікувати.
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05.11.2021 14:12 Ответить
Зелемойских не тошнит....Даже Трускавец не помог...,не поможет даже Кембридж...
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05.11.2021 10:53 Ответить
Разочарование в ЗЕ команде полное!!! У Пороршенко меньше было косяков.. хотя и он не святой, но тот был патриотом Украины а ЗЕ его переплюнул его в дебилизме... 100% Зе не пройдет следующие выборы... народ разочарован.. а какой был у него шанс?!!!!!!
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05.11.2021 11:05 Ответить
Зеленський переможе на наступних виборах.
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05.11.2021 11:08 Ответить
Слуги народу перемогли на виборах у Черкаській і Херсонській областях.
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05.11.2021 11:26 Ответить
Це плід адмінресурсу, але не волевиявлення виборців. На згадку приходить правління Януковича із сумним для нього фіналом.
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05.11.2021 11:33 Ответить
Хіба на наступних виборах адмінресурс зникне?
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05.11.2021 11:42 Ответить
не буде вирішальним, оскільки явка перевищить 50%, а не буде 20%
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05.11.2021 11:46 Ответить
Вища явка означає що на вибори прийшли ті хто не цікавиться політикою. На них якраз адмінресурс найбільше впливає.
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05.11.2021 12:00 Ответить
Я недарма, згадав Януковича. Крім цього, терпіння армії не безмежне.
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05.11.2021 11:54 Ответить
Зелений щур, ти видалив мій коментар, але це не вплине на неминучий крах містечкового хаму.
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05.11.2021 11:41 Ответить
До дебілізму Порошенко жодного стосунку не має. Хто стверджує протилежне, сам не товаришує з головою.
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05.11.2021 11:26 Ответить
ЕС, ОПЗЖ последнее время голосуют в унисон. Братишки.
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05.11.2021 11:06 Ответить
Давно уже,а не в последнее время.Ноги из одной жопы растут
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05.11.2021 11:26 Ответить
пистите, зебіли. Якщо вас всіх підряд вже пистять, один зправа, другий зліва - то це "в унісон"?
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05.11.2021 11:50 Ответить
Третьякову відсторонили, а Геращенко - ні. Лише 190 "за", із них 186 уродів плюс двоє в президії.
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05.11.2021 11:44 Ответить
 
 