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Новости Коронавирус и карантин
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51,5 тыс. коек с кислородом в настоящее время заняты пациентами с COVID-19, - Ляшко

51,5 тыс. коек с кислородом в настоящее время заняты пациентами с COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины в течение недели добавило для пациентов с COVID-19 еще 857 коек в пяти больницах, на минувшей неделе "ковидный фонд" был увеличен на 4 755 коек в 41 больнице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учитывая большие цифры количества случаев COVID-19, на протяжении последней календарной недели для лечения COVID-19 выделено еще 857 коек в пяти больницах. На прошлой неделе мы добавили 4 755 коек в 41 больнице", - сказал он на брифинге в пятницу.

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Ляшко сообщил, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 уже составляет более 70 тыс. коек с кислородом.

По словам Ляшко, 51,598 тыс. коек с кислородом (69%) в настоящее время заняты пациентами, однако реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 57%.

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"Ситуация неравномерная: в 48-ми из 520 ковидных больниц (около 9%) койки заняты на 100%, а у 233 (около 45% ковидных больниц) койки с кислородом заняты более чем на 75%. Остальные 55% заведений остаются без критической нагрузки", - сказал он.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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05.11.2021 10:28 Ответить
И кому мне верить:
Министру, который с экранов ТВ вещает о "кораблях бороздящих просторы Большого Театра",
или мед-брату в реанимации, который просто говорит: "кислород - ВСЁ..."
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05.11.2021 10:52 Ответить
судя по сообщениям завбольницы из Николаева и тамошним событиям - не все так однозначно...
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05.11.2021 11:19 Ответить
 
 