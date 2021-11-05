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Новости Отопительный сезон
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Если Украина просит аварийной помощи у Беларуси, то нельзя говорить, что мы готовы к отопительному сезону, - нардеп "Голоса" Совсун

Если Украина просит аварийной помощи у Беларуси, то нельзя говорить, что мы готовы к отопительному сезону, - нардеп

Нужно признать, что Украина вошла в отопительный сезон абсолютно не подготовленной.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса", член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун.

"Также как она зашла абсолютно неподготовленной в третью волну COVID-19. Мы видели еще в августе, что на складах ТЭС и ТЭЦ не хватает угля. Сейчас мы уже видим результаты этой нехватки, которой очень удачно воспользовалась Россия. Потому что Россия 1 ноября прекратила импорт угля в Украину. Точно также Россия сейчас заблокировала любой импорт угля из Казахстана, который должен был поставляться в Украину через Россию. Поэтому сейчас мы наблюдаем большую нехватку угля на складах", - отметила нардеп.

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По ее словам, если Украина в начале отопительного сезона "просит аварийной помощи у Беларуси, то нельзя говорить, что мы готовы к отопительному сезону".

"Поэтому в середине власти сейчас идёт очень бурная дискуссия по поводу того, как нам двигаться дальше в этом вопросе. Потому что красивых и простых решений уже нет. Сейчас в правительстве обсуждаются вопросы, что, по большому счету, нам придётся переходить на использование газа, так как угля не хватает. А мы видим, какие сегодня цены на газ. И мы хорошо понимаем, как это повлияет на цены на электроэнергию", - подчеркнула Совсун и добавила, что неподготовленность власти к отопительному сезону дорого обойдётся Украине.

Автор: 

ВР (29302) Газ (10239) Казахстан (783) россия (96455) энергетика (2581) уголь (1001) Совсун Инна (76) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


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Топ комментарии
+11
Неправда. Грабують вони професійно.
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05.11.2021 10:32 Ответить
+7
Какая ,нахрен,аварийная помощь при +10,земарзота?мало того ,зекрыса ещё и Шевченко,что ездил луке пятки лизать,когда людей в Беларуси убивали,в партейку вернул
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05.11.2021 10:40 Ответить
+5
никакой аварийной ситуации нет. она создана исскуственно чтоб повернуть политику, сначала в сторону бацьки а потом и к ввп, обьясняя людям что они хорошие и они помогают. голосовать нужно было за Украинских политиков а не за хрен знает кого. слепци, глупци и бездарность, до сих пор не понимающая какую линию ведет зеля со своим окружением. там куда не плюнь, попадеш в сепара
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05.11.2021 10:39 Ответить
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а зеленые увещевают что все хорошо

походу это всё что они умеют делать хорошо - вешать лапшу на уши и сцать в глаза...
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05.11.2021 10:30 Ответить
подейкують, що на кордоні білорусі ножницями для дротів озброєні не тільки білоруські прикордонники, а вже й електрики...
і серед зими, в час найбільшого енерговикористання вони цими ножницями скористаються
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05.11.2021 10:43 Ответить
Потрібно збільшувати видобуток вугілля на шахтах України. З 2012 року обсяг видобутку вугілля на державних шахтах впав В ТРИ РАЗИ!!!! з 10,5 млн. тон на рік до 3,1 млн. тон на рік! Потрібно терміново відновити рівень видобутку вугілля до обсягів 2012 року і це абсолютно реально!
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05.11.2021 11:13 Ответить
Угу. Особенно оранжевый график наростить
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05.11.2021 13:08 Ответить
Зеленые НИ К ЧЕМУ НЕ ГОТОВЫ
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05.11.2021 10:30 Ответить
Неправда. Грабують вони професійно.
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05.11.2021 10:32 Ответить
Мы всегда готовы оказать помощь.
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05.11.2021 10:32 Ответить
ЗЕчмо докерувалось.
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05.11.2021 10:32 Ответить
Аварии не в сетях-а в головах руководителей...
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05.11.2021 10:33 Ответить
+15 а ******* просят помощи, а когда будет - 15, то попросят у ***** стоя на коленях
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05.11.2021 10:33 Ответить
Так это ещё отопительный сезон не начался. А что будет зимой? Как можно просить помощь у страны, на которую мы наложили санкции?
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05.11.2021 10:35 Ответить
у избирателей Зе.
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05.11.2021 13:09 Ответить
В очередной(третий) раз зелёные заморозят Украину...
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05.11.2021 10:37 Ответить
никакой аварийной ситуации нет. она создана исскуственно чтоб повернуть политику, сначала в сторону бацьки а потом и к ввп, обьясняя людям что они хорошие и они помогают. голосовать нужно было за Украинских политиков а не за хрен знает кого. слепци, глупци и бездарность, до сих пор не понимающая какую линию ведет зеля со своим окружением. там куда не плюнь, попадеш в сепара
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05.11.2021 10:39 Ответить
Какая ,нахрен,аварийная помощь при +10,земарзота?мало того ,зекрыса ещё и Шевченко,что ездил луке пятки лизать,когда людей в Беларуси убивали,в партейку вернул
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05.11.2021 10:40 Ответить
Я верю в ********, они сумеют довести страну до ручки
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05.11.2021 10:51 Ответить
доведуть, потікають і знову путін нападе
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05.11.2021 11:18 Ответить
Поставки казахстанского угля на Украину происходят без каких-либо препятствий. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает ИА «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.
Собеседник агентства уточнил, что украинский Центрэнерго ожидает получить до 14 ноября 2021 года 72 тыс. тонн угля, до 25 ноября - еще 66 тыс. тонн.
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05.11.2021 10:54 Ответить
Совсун, а ты спроси своего спонсора. Почему это вдруг у него поломка за поломкой.
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05.11.2021 11:07 Ответить
А коли "зелена влада" говорила правду? Ми ж чемпіони по боротьбі з ковідом у всьому світі. Чим такого ніхто не говорив?
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05.11.2021 11:14 Ответить
Лібертаріанство у всій красі. Ринок все врегулює?
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05.11.2021 11:36 Ответить
За кого голосували хохлуї таку, температуру в квартирах і матимуть!
Бо це ж треба бути придурками, щоб вибрать до влади жкацапів!
Та воно і правильно, бо наприклад Ірина Фаріон нам не така, бо вона боролася б за українську Україну!
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05.11.2021 11:55 Ответить
шел бы на х со своей прокацапской свободой
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05.11.2021 18:09 Ответить
Кацап?
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06.11.2021 16:36 Ответить
свободовская проститутка?))))
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06.11.2021 18:50 Ответить
выбрали придурка - теперь замерзайте..... а яму - на банковой тепло - за ваш счет....
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05.11.2021 14:26 Ответить
 
 