Если Украина просит аварийной помощи у Беларуси, то нельзя говорить, что мы готовы к отопительному сезону, - нардеп "Голоса" Совсун

Нужно признать, что Украина вошла в отопительный сезон абсолютно не подготовленной.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса", член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун.

"Также как она зашла абсолютно неподготовленной в третью волну COVID-19. Мы видели еще в августе, что на складах ТЭС и ТЭЦ не хватает угля. Сейчас мы уже видим результаты этой нехватки, которой очень удачно воспользовалась Россия. Потому что Россия 1 ноября прекратила импорт угля в Украину. Точно также Россия сейчас заблокировала любой импорт угля из Казахстана, который должен был поставляться в Украину через Россию. Поэтому сейчас мы наблюдаем большую нехватку угля на складах", - отметила нардеп.

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По ее словам, если Украина в начале отопительного сезона "просит аварийной помощи у Беларуси, то нельзя говорить, что мы готовы к отопительному сезону".

"Поэтому в середине власти сейчас идёт очень бурная дискуссия по поводу того, как нам двигаться дальше в этом вопросе. Потому что красивых и простых решений уже нет. Сейчас в правительстве обсуждаются вопросы, что, по большому счету, нам придётся переходить на использование газа, так как угля не хватает. А мы видим, какие сегодня цены на газ. И мы хорошо понимаем, как это повлияет на цены на электроэнергию", - подчеркнула Совсун и добавила, что неподготовленность власти к отопительному сезону дорого обойдётся Украине.