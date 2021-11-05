Если Украина просит аварийной помощи у Беларуси, то нельзя говорить, что мы готовы к отопительному сезону, - нардеп "Голоса" Совсун
Нужно признать, что Украина вошла в отопительный сезон абсолютно не подготовленной.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Голоса", член комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Инна Совсун.
"Также как она зашла абсолютно неподготовленной в третью волну COVID-19. Мы видели еще в августе, что на складах ТЭС и ТЭЦ не хватает угля. Сейчас мы уже видим результаты этой нехватки, которой очень удачно воспользовалась Россия. Потому что Россия 1 ноября прекратила импорт угля в Украину. Точно также Россия сейчас заблокировала любой импорт угля из Казахстана, который должен был поставляться в Украину через Россию. Поэтому сейчас мы наблюдаем большую нехватку угля на складах", - отметила нардеп.
По ее словам, если Украина в начале отопительного сезона "просит аварийной помощи у Беларуси, то нельзя говорить, что мы готовы к отопительному сезону".
"Поэтому в середине власти сейчас идёт очень бурная дискуссия по поводу того, как нам двигаться дальше в этом вопросе. Потому что красивых и простых решений уже нет. Сейчас в правительстве обсуждаются вопросы, что, по большому счету, нам придётся переходить на использование газа, так как угля не хватает. А мы видим, какие сегодня цены на газ. И мы хорошо понимаем, как это повлияет на цены на электроэнергию", - подчеркнула Совсун и добавила, что неподготовленность власти к отопительному сезону дорого обойдётся Украине.
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походу это всё что они умеют делать хорошо - вешать лапшу на уши и сцать в глаза...
і серед зими, в час найбільшого енерговикористання вони цими ножницями скористаються
Собеседник агентства уточнил, что украинский Центрэнерго ожидает получить до 14 ноября 2021 года 72 тыс. тонн угля, до 25 ноября - еще 66 тыс. тонн.
Бо це ж треба бути придурками, щоб вибрать до влади жкацапів!
Та воно і правильно, бо наприклад Ірина Фаріон нам не така, бо вона боролася б за українську Україну!