"Слуга народа" Гетманцев об отказе уволить Третьякову с должности главы комитета: "Она точно имеет право на свободу слова"
"Слуги народа" будут в зале определяться, голосовать ли за отстранение на пять пленарных заседаний нардепов Галины Третьяковой ("СН") и Ирины Геращенко ("ЕС").
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Он признался, что в обоих случаях проголосует "за".
Гетманцев не захотел повторять слова, которые говорила Геращенко в адрес "слуг народа", за которые ее и хотят отстранить: "Эти слова касаются меня, моей фракции. Почему я должен их повторять?! Если человек сказал глупость, проявил хамство, сделал не этический поступок, почему я должен это повторять?!".
Говоря о том, почему не хотят снять Третьякову с должности главы социального комитета, о чем так же поднимался вопрос, политик отметил: "Мы не во всех вопросах с ней соглашаемся. Я лично осуждаю некоторые ее высказывания и говорю прямо, что это глупость. Но она точно имеет право на свободу слова".
Напомним, 8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".
После этого все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.
Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились к председателю Рады и руководителю регламентного комитета с призывом отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.
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Ніхто цю жирну корову чіпати не буде, оскільки- вона і є типовою жеждівкою (нехай вовки таку трахають, чим такий козак як я)...
Ну правда он жестом показал, что хотел сказать)))
Но такие жесты - это скорее жест отчаяния и слабости, а не силы.
Правда, эти слова для них - из лексикона королей и лохов.
Что тогда требовать от простых людей.. если у нас ТАКИЕ образцы для подражания.
СВОБОДА СЛОВА:
...
Той був вимушений завершити свій виступ в іншій формі, жестами.
Как глава комитета социальной политики и защиты ветеранов со своими высказываниями про "неправильных детей" и смерть Полякова Третьякова просто не соответствует занимаемой должности.
Если бы Третьякова возглавляла комитет принудительной эвтаназии, то все было бы норм.
"Это очень интересная тема": Третьякова написала законопроект об эвтаназии"
- Какая все-таки сочувственная баба эта Третьякова, - заметил Зеленский, - рано еще ее с комитета снимать все-таки. Джерело:
у них нет права на свободу слова, да?
Пропоную підвісити Гетманцева за яйця, а Третьякову - за "неповноцінний" язик десь "на 5 засідань Ради".
Душа её играет, переливается всеми красками квадрата Малевича.