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"Слуга народа" Гетманцев об отказе уволить Третьякову с должности главы комитета: "Она точно имеет право на свободу слова"

"Слуги народа" будут в зале определяться, голосовать ли за отстранение на пять пленарных заседаний нардепов Галины Третьяковой ("СН") и Ирины Геращенко ("ЕС").

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Он признался, что в обоих случаях проголосует "за".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит отстранение от пяти заседаний "слуги народа" Третьяковой и Геращенко из "ЕС", - Мотовиловец

Гетманцев не захотел повторять слова, которые говорила Геращенко в адрес "слуг народа", за которые ее и хотят отстранить: "Эти слова касаются меня, моей фракции. Почему я должен их повторять?! Если человек сказал глупость, проявил хамство, сделал не этический поступок, почему я должен это повторять?!".

Говоря о том, почему не хотят снять Третьякову с должности главы социального комитета, о чем так же поднимался вопрос, политик отметил: "Мы не во всех вопросах с ней соглашаемся. Я лично осуждаю некоторые ее высказывания и говорю прямо, что это глупость. Но она точно имеет право на свободу слова".

Напомним, 8 октября руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились к председателю Рады и руководителю регламентного комитета с призывом отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Ирину Геращенко рекомендуют лишить права участия в пяти заседаниях из-за ее выступления в 2019 году. Тогда она сравнила народных депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.

Автор: 

ВР (29302) Геращенко Ирина (1630) регламент (226) Гетманцев Даниил (410) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+32
...
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...
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05.11.2021 10:55 Ответить
+29
А чего вчера Лерос не имел право на свободу слова?? чего ему жирный свин выключил микрафон??

Ну правда он жестом показал, что хотел сказать)))
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05.11.2021 10:53 Ответить
+21
моральные уроды
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05.11.2021 10:53 Ответить
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моральные уроды
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05.11.2021 10:53 Ответить
Хоча, якщо чесно, вони більше нагадують аморальних.
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05.11.2021 11:09 Ответить
слова класика, тут будуть доречні: - А давайте играть в Шефира, - предложила депутат Третьякова. - Только не по ногам стрелять, конечно, а сразу в голову. Клянусь, буду плакать за каждым "слугой народа", такова уж моя гуманитарная сущность. Джерело:

Ніхто цю жирну корову чіпати не буде, оскільки- вона і є типовою жеждівкою (нехай вовки таку трахають, чим такий козак як я)...
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05.11.2021 11:21 Ответить
Інвалідство футбольного боса оплатили за Трухіна - чи Трухін??? Він мабуть початльон з конвертами для ЗЕжаб, а що такого знає оця НАДЛЮДИНА яка виросла в отаку жабищу з повноцінної дитини ?
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05.11.2021 11:32 Ответить
что то видать знает такого, о чем не надо знать широкой общественности)
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05.11.2021 11:36 Ответить
Мені іноді задється, що вони працюють на одне з двох- або на рейтинг Пороха , або на більш швидкий бунт народу проти ЗЕжаб для скорішого бардаку в Україні на вигоду ПУ
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05.11.2021 11:37 Ответить
А чего вчера Лерос не имел право на свободу слова?? чего ему жирный свин выключил микрафон??

Ну правда он жестом показал, что хотел сказать)))
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05.11.2021 10:53 Ответить
Лероса тоже нужно наказать. Он был неправ. Пару заседаний пусть пропустит и штраф.
Но такие жесты - это скорее жест отчаяния и слабости, а не силы.
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05.11.2021 10:55 Ответить
Где слабость, валянок? Герос сделал то, о чем мечтает большинство украинцев
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05.11.2021 11:02 Ответить
моральные еврейские ублюдки вас тварей даже закон о национал евреях не спасет и о титульной наглой расе стадо таборе... как вас называли и презирали так вас и будут называть и презирать...... а сможет начнут и бить и ногами и по голове вонючие шавки из Синагоги вали ли бы вы с Вовой своим придурковатым пока есть возможность из Украины.... а то вас потом просто по программе велике исправление ошибок просто бетоном в дороги закатают...
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05.11.2021 11:03 Ответить
От слабости?да он целенаправленно опустил зекрысу ниже плинтуса для всех -Лерос только вернулся из США и прекрасно знает ,что делает)
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05.11.2021 11:49 Ответить
С языка сняли. Заколебали слуги урода.
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05.11.2021 11:24 Ответить
Образцы морали, чести и достойного поведения, дада..
Правда, эти слова для них - из лексикона королей и лохов.
Что тогда требовать от простых людей.. если у нас ТАКИЕ образцы для подражания.
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05.11.2021 10:54 Ответить
...
СВОБОДА СЛОВА:
...
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05.11.2021 10:55 Ответить
да, свобода слова есть. Но только за свои слова и жесты нужно уметь отвечать - все имеет свою цену.
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05.11.2021 10:56 Ответить
Леросу відмовили у його праві на свободу слова, Стефанчук-свинарчук вимкнув мікрофон Леросу під час його виступу.
Той був вимушений завершити свій виступ в іншій формі, жестами.
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05.11.2021 10:58 Ответить
достал уже своей праведностью...
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05.11.2021 10:58 Ответить
Існує ж мова жестів ...
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05.11.2021 10:59 Ответить
да, і там російською дуже красноречно можна сказати "путін *****". нажаль Луганський не робить нарізку своїх стрімів. тому знайти ролік ніяк.
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05.11.2021 12:47 Ответить
чего же Третьякова НЕ ХОЧЕТ ОТВЕТИТЬ?
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05.11.2021 11:00 Ответить
вот вам свобода слова, но за нее мы вас накажем - свинособака как она есть
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05.11.2021 11:03 Ответить
Ага, про отвечать, ты киве напой!!!
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05.11.2021 11:04 Ответить
Хочу відповісти Вам мовою класика.
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05.11.2021 11:07 Ответить
це не класик, це старійшина
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05.11.2021 12:48 Ответить
Це комуняцьке падло , яке розпочало знищення України, здавши ядерну зброю.
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05.11.2021 16:51 Ответить
Как чедолвек да.

Как глава комитета социальной политики и защиты ветеранов со своими высказываниями про "неправильных детей" и смерть Полякова Третьякова просто не соответствует занимаемой должности.

Если бы Третьякова возглавляла комитет принудительной эвтаназии, то все было бы норм.
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05.11.2021 10:55 Ответить
Цей "понаєхавший"лантух лайна, вже подбав і про цей бік пліснявого покращення для "мудрого" наріду.


"Это очень интересная тема": Третьякова написала законопроект об эвтаназии"
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05.11.2021 11:16 Ответить
- Ой, горе-то какое! - зарыдала Третьякова. - Убили! Порохоботы проклятые "Слугу народа" убииили! Минус один друг, засим все плооохо!

- Какая все-таки сочувственная баба эта Третьякова, - заметил Зеленский, - рано еще ее с комитета снимать все-таки. Джерело:
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05.11.2021 11:26 Ответить
Убили Полякова, открыто радуются... Горите а аду твари.
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05.11.2021 10:56 Ответить
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05.11.2021 10:57 Ответить
З дитсадка фоточки скинете?
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05.11.2021 11:17 Ответить
Зенелохи они особые, они ставят себя выше закона, им все можно
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05.11.2021 10:59 Ответить
Ваше право розмахувати кулаками закінчується там, де починається ніс іншої людини. Ваше право на свободу слова закінчується там, де починається гідність іншої людини. Цьому вчать не те що студентів юрфаку, це - матеріал правознавства у 9 класі. Тому, користуючись правом на свободу слова у вашому розумінні, я можу вільно заявити: слуги, ви - моральні уроди та дегенерати.
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05.11.2021 11:01 Ответить
Мораль і честь - то не риси базарників. От гроші в конветрах, за "правильне" голосування, це те, ради чого вони йшли в "народні"
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05.11.2021 11:04 Ответить
У мене нема слів коментувати цього чорта, тому:
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05.11.2021 11:04 Ответить
Свобода слова только для приближенной свиты в облике моральных уродов
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05.11.2021 11:10 Ответить
Третьякова- "зеленый фейс " слуг
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05.11.2021 11:11 Ответить
Право на свободу слова не предусматривает право на свободу человеконенавистнического бреда, граничащего с призывами уничтожения инакомыслящих!!! Да, безмозглые тупицы! Вы сами себе роете яму! Ждите выборы и вы будете поражены!!!
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05.11.2021 11:11 Ответить
Сборище некчемных тварей вместе с презедентом
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05.11.2021 11:12 Ответить
Гєтьманцєв має якийсь моральний авторитет щоб повчати?
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05.11.2021 11:15 Ответить
У главы комитета ВР нет свободы слова, а есть ответственность перед законом, регламентом, перед народом Украины, перед своей совестью, если она у него есть. И моральный аспект, который полностью игнорируется "слугами уродов": нельзя депутату, да еще главе комитета радоваться смерти другого человека, депутата ВР, это уже за пределами человеческого.
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05.11.2021 11:20 Ответить
Дурню...А свобода слова не передбачає певні МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ?! Дебілота!!!
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05.11.2021 11:23 Ответить
СН і їх господарі ведуть себе, як зграя скажених псів. А що роблять зі скаженими псами?
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05.11.2021 11:25 Ответить
А Лерос? а Геращенко со своими безобидными "вы зеленые кнопочки"?
у них нет права на свободу слова, да?
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05.11.2021 11:37 Ответить
Я теж маю свободу слова.
Пропоную підвісити Гетманцева за яйця, а Третьякову - за "неповноцінний" язик десь "на 5 засідань Ради".
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05.11.2021 11:58 Ответить
Самое примечательное, что Третьякова говорила "от души"...
Душа её играет, переливается всеми красками квадрата Малевича.
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05.11.2021 12:18 Ответить
І Геббельс мав право на свободу слова і що з ним зробили? Чи в нас уже зелені закінчили війну? А чи перший раз ця тьотя принижувала українців?
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05.11.2021 12:39 Ответить
Этот липовый недопрофессор Гетманцев, поддерживает такое же гавно третьякову, как и он сам!!!
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05.11.2021 13:44 Ответить
Так ей рот никто не затыкет,ты не хитри,пусть валит из комитета,из верховной рады и орально самовыражается сколько пожелает,тоже самое касается тебя,фанат лукашенки в законодательном органе Украины - тело чужеродное,давай досвиданья.
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05.11.2021 13:51 Ответить
любым путем - эту долбаную партию надо гнать - сцаными тряпками.....
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05.11.2021 14:27 Ответить
Чтоб ты сдох и вся твоя семья вместе с этой тварью на 8 марта.
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05.11.2021 16:46 Ответить
Гнидократія.
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05.11.2021 22:28 Ответить
 
 