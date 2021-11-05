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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Последствия ДТП с участием "слуги народа" Трухина: Глава комитета арбитров УАФ Лучи не сможет продолжать работу из-за травмы

Последствия ДТП с участием

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи не сможет полноценно продолжать работу на занимаемом посту из-за травмы, которую он получил летом в ДТП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

Место 72-летнего итальянца займет его соотечественник Никола Риццоли, его должны представить до конца 2021 года.

Журналист Юрий Николов в Facebook отметил: "Там ніхто не загинув" - так Зеленский отмазывал Трухина от тюрьмы за ДТП по пьянке. И формально президент не соврал - трупов не было. Но вот оказалось, что больше не может работать большая зарубежная шишка из Ассоциации футбола, которую влупил Трухин. И шишка на Трухина не заявила. Даже боюсь думать сколько денег стоило замять этот скандал вместе со съемом новостей".

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

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Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Автор: 

ДТП (7699) цензура (1337) Юрий Николов (97) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+18
3 месяца все тактично умалчивали о Лучи. А вот сбил бы его машину какой то там Арьев или Гончаренко уже сидел бы давно, а украинский народ выучил бы наизусть всю семью Лучи, эпикриз, характер травмы... остальных 5 пострадавших тоже на улице узнавали б.
А пока "так там никого не вбылы ж".
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05.11.2021 11:04 Ответить
+17
Ученик уже превысил учтеля

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05.11.2021 11:01 Ответить
+13
Закон один для всех,да Вова?
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05.11.2021 10:59 Ответить
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Ну так не убил же его Трухин! Пусть бамбук курит этот гад итальянский и не путается у слуг под ногами!
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05.11.2021 10:54 Ответить
не було в українському футболі нечесного суддівства, а тепер почнеться
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05.11.2021 10:57 Ответить
а якби убив би когось - думаєш, йому би щось було б?
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05.11.2021 11:15 Ответить
Зездець.
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05.11.2021 10:56 Ответить
ничего , маланец отслюнявит на лечение...
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05.11.2021 10:57 Ответить
Закон один для всех,да Вова?
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05.11.2021 10:59 Ответить
Трухин подключит Лучи к программе 20-30-50
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05.11.2021 12:15 Ответить
Ученик уже превысил учтеля

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05.11.2021 11:01 Ответить
3 месяца все тактично умалчивали о Лучи. А вот сбил бы его машину какой то там Арьев или Гончаренко уже сидел бы давно, а украинский народ выучил бы наизусть всю семью Лучи, эпикриз, характер травмы... остальных 5 пострадавших тоже на улице узнавали б.
А пока "так там никого не вбылы ж".
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05.11.2021 11:04 Ответить
А давайте Бубочку і Трухіна покалічимо? І нам за це нічого не буде, вони ж не помруть, просто будуть пожиттєво на возиках їздити в манку їсти. Я правильно трактую закони, ************?
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05.11.2021 11:06 Ответить
А труха не при чем, за рулем не был, а пробегал мимо трусцой.
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05.11.2021 11:10 Ответить
Нехер шляться там где летает прастый нарид.
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05.11.2021 11:17 Ответить
Симтоматично, що вчора саму бенедіктову, а також Г+Г, де вона звітувала - Вагнергейт, Укрексімбанк з Мецгером, розграбований бенею Приватбанк, офшорЗе і Pandora Papers не цікавили від слова "абсолютно".

Розібрали там ДТП - і те лише ті ДТП, які обійшлись без Трухіна, Брагара, Юрченка...
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05.11.2021 11:20 Ответить
Одне те , ДЕ!!! вона звітувала говорить про те, на кого вона працює. Бо канал Ахмєтова посадив би там гончаренок з омелянами... Україна 24 просто гасить зелених на своїх шоу- цікаво чим вони підкуплять Ахмєтова за прийнятим антиолігархічним законом , щоб він закрив лавочку по розгрому ЗЕжаб на своєму ТБ
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05.11.2021 12:01 Ответить
сразу подумала почему молчит этот Лучи- Ермак подключил уХйала, чтобы через друга Берлускони замять скандал Трухин, а то он завалит всю ЗЕленую срать? Иначе, сколько бабла и правда надо было заплатить итальянцу?

Вот вам и энергетический договорняковый кризис - А? КАК ТАКАЯ ВЕРСИЯ ? Ну так жертвовать своим рейтингом можно только торгуясь по-большому с ПУ
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05.11.2021 11:24 Ответить
ні, там скоріше посередниками є колишній ударівець і бютівець Павелко та його корефан_на_нині рижа мразь РінАх.
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05.11.2021 12:02 Ответить
Ні при одній владі, включаючи Януковича, такого не замовчували.
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05.11.2021 12:01 Ответить
чувак до 72 лет работал-пенсии не хватало
А тут такая"удача"
трухин отвалил столько,что и внуки могут уже на пенсию идти
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05.11.2021 13:11 Ответить
 
 