Последствия ДТП с участием "слуги народа" Трухина: Глава комитета арбитров УАФ Лучи не сможет продолжать работу из-за травмы

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи не сможет полноценно продолжать работу на занимаемом посту из-за травмы, которую он получил летом в ДТП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну".

Место 72-летнего итальянца займет его соотечественник Никола Риццоли, его должны представить до конца 2021 года.

Журналист Юрий Николов в Facebook отметил: "Там ніхто не загинув" - так Зеленский отмазывал Трухина от тюрьмы за ДТП по пьянке. И формально президент не соврал - трупов не было. Но вот оказалось, что больше не может работать большая зарубежная шишка из Ассоциации футбола, которую влупил Трухин. И шишка на Трухина не заявила. Даже боюсь думать сколько денег стоило замять этот скандал вместе со съемом новостей".

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

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Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.