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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19: Я и моя семья привиты. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вакцинировался от COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в ВР.

Шмыгаль рассказал, что вакцинировался в июне вместе с коллективом Кабмина.

По словам премьера, он сделал две дозы вакцины Pfizer.

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"У меня есть внутренний и внешний COVID-сертификаты", - отметил он.

Глава Кабмина сообщил, что его семья вакцинирована разными вакцинами.

Он также призвал народных депутатов и всех граждан Украины вакцинироваться.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Рівень вакцинації на рівні відсталих африканських країн. Країна ідіотів.
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05.11.2021 11:07 Ответить
+7
Верю, акакже, каждому слову!
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05.11.2021 11:13 Ответить
+7
Что хочеться сказать Шмигалю: "В случае осложнения тебя Шмигаль будут лечить лучшие врачи, если что отправят тебя в Шарите."
Если к примеру у меня будут осложнения мне скажут ты подписывал добровольное согласие на прививку, так что ты хочешь? И в лучшем случае положат в коридорчике больнички а вхудшем и на порог не пустят.
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05.11.2021 11:35 Ответить
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Та кому ти потрібен, Шьміґальовічь? Кому ти цікавий? Ти - ніхто, на побігеньках у Блазня, слуги Каломойши. Аватар ублюдочного Бєні, можеш вакцинуватись хоч всіма існуючими вакцинами одночасно, "СпутнікомЪ Въ" в тому числі. Керуючій руці в твоєму анусі від цього не холодно, не жарко
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06.11.2021 00:08 Ответить
Шмыга ! Шмыга! Шмыга! Гадюка !
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08.11.2021 13:26 Ответить
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