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Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19: Я и моя семья привиты. ВИДЕО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вакцинировался от COVID-19.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в ВР.
Шмыгаль рассказал, что вакцинировался в июне вместе с коллективом Кабмина.
По словам премьера, он сделал две дозы вакцины Pfizer.
"У меня есть внутренний и внешний COVID-сертификаты", - отметил он.
Глава Кабмина сообщил, что его семья вакцинирована разными вакцинами.
Он также призвал народных депутатов и всех граждан Украины вакцинироваться.
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Sirius Aquila #487786
показать весь комментарий06.11.2021 00:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Паровоз на Соломенке
показать весь комментарий08.11.2021 13:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Если к примеру у меня будут осложнения мне скажут ты подписывал добровольное согласие на прививку, так что ты хочешь? И в лучшем случае положат в коридорчике больнички а вхудшем и на порог не пустят.