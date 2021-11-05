Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19: Я и моя семья привиты. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вакцинировался от COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в ВР.

Шмыгаль рассказал, что вакцинировался в июне вместе с коллективом Кабмина.

По словам премьера, он сделал две дозы вакцины Pfizer.

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"У меня есть внутренний и внешний COVID-сертификаты", - отметил он.

Глава Кабмина сообщил, что его семья вакцинирована разными вакцинами.

Он также призвал народных депутатов и всех граждан Украины вакцинироваться.