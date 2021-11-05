За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 43 человека, выявили 1 772 новых случая. Среди заболевших 115 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1 772 новых случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 267 167), умерли 43 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели 968 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 689 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 58 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 57 мальчиков от 29 дней до 17 лет.

Зафиксировано 43 летальных исхода от вируса (всего 6421): 24 женщины от 54 до 91 года и 19 мужчин от 47 до 92 лет.

За сутки в Больницы Киева госпитализированы 201 больной коронавирусом и 389 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Вместе с тем сообщается, что 567 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 233 241).

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Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Святошинском (319), Деснянском (311) и в Дарницком (278).