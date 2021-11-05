РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 520 4

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 43 человека, выявили 1 772 новых случая. Среди заболевших 115 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1 772 новых случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 267 167), умерли 43 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели 968 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 689 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 58 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 57 мальчиков от 29 дней до 17 лет.

Зафиксировано 43 летальных исхода от вируса (всего 6421): 24 женщины от 54 до 91 года и 19 мужчин от 47 до 92 лет.

За сутки в Больницы Киева госпитализированы 201 больной коронавирусом и 389 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Вместе с тем сообщается, что 567 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 233 241).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 696 человек, зафиксированы 26 488 новых случаев заражения, 13 281 человек выздоровел

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Святошинском (319), Деснянском (311) и в Дарницком (278).

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 43 человека, выявили 1 772 новых случая. Среди заболевших 115 детей, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25795) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем больше антиваксеров, тем мньше антиваксеров!
показать весь комментарий
05.11.2021 11:38 Ответить
дохера(((
скорые мотаются туда-сюда, блин, я привит, но видеть все это тяжело. Особенно осознавая, как легко было все это предупредить.
Времени было овердофига.
показать весь комментарий
05.11.2021 12:45 Ответить
Зафиксировано 43 летальных исхода от вируса (всего 6421): 24 женщины от 54 до 91 года и 19 мужчин от 47 до 92 лет. - т.е. мрут пенсионеры, а не работоспособное население,
- зачем тогда ограничивают работоспособное население в правах если они и так не умрут вакцинированные или нет?
- где программа правительства о вакцинизации пенсионеров?, ведь на них ограничения не действуют им не надо ездить на работу, и ходить в ресторан.
показать весь комментарий
05.11.2021 13:28 Ответить
 
 