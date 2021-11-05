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ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу - он обвиняется в создании организованной преступной группировки

ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу - он обвиняется в создании организованной преступной группировки

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы, сообщили в ГБР.

"По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014", - сообщили  "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По информации ГБР, Янукович и другие высокопоставленные чиновники, в частности, подозреваются в совершении террористического акта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжелых последствий, и гибели людей, причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийствах и покушениях на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств, превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и  повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам; незаконном препятствовании организации и проведению собрания, митингов.

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В ГБР подчеркивают, что вследствие таких действий только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины, направлено по последним известным местам жительства экс-президента. Также во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины в целях надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного уведомления о подозрении вручены его защитникам", - отмечают в Бюро.

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В ГБР напомнили, что определением следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайства следователя ГБР 2 августа 2021 года предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича. Также, как подчеркивают в Бюро, следственный судья рассматривает ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Досудебное расследование продолжается, собираются доказательства для уведомления о подозрении другим участникам организованной группы во главе с экс-президентом Украины за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах", - информируют в ГБР.

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ОПГ (260) Янукович Виктор (30790) ГБР (3077)


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Топ комментарии
+9
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05.11.2021 11:35 Ответить
+6
Так большая часть этой опг и сейчас в Украине. И шо?...
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05.11.2021 11:35 Ответить
+4
Очередная туфта - или как поднять рейтинг на пустом месте
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05.11.2021 11:47 Ответить
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05.11.2021 11:35 Ответить
Ты уже из Чехии работаешь?
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05.11.2021 11:50 Ответить
с VPNом ты естественно незнаком..
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05.11.2021 11:55 Ответить
Я знаком.
Сегодня даже Vedana из Канады в Украину приехала.
Что-то ваша ботоферма расслабилась.
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05.11.2021 11:58 Ответить
Vedana реально приїздить час від часу в Україну до рідних.
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05.11.2021 12:02 Ответить
На пару часов, пока кофе не выпьет.
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05.11.2021 12:08 Ответить
Брехня, яку бачать адміни.
Їм видно хто звідки пише.
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05.11.2021 12:11 Ответить
Не смеши.
Здесь уже столько ботвы вычислено... , а реакции - 0.
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05.11.2021 12:16 Ответить
Чому ж ноль? Купа деактивів та зірочок.
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05.11.2021 12:18 Ответить
Так большая часть этой опг и сейчас в Украине. И шо?...
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05.11.2021 11:35 Ответить
Да нихера)) Ща ******** и угомоняться)))
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05.11.2021 11:40 Ответить
У нас ОПГ на самом верху и то ничего 😃
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05.11.2021 12:44 Ответить
С отдуплением! А то шили воришке пафосную статью - измена Родине
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05.11.2021 11:36 Ответить
с нетерпением ожидаем аналогичного в отношении маленького зельоного чма))
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05.11.2021 11:36 Ответить
Оно же рядом....
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05.11.2021 11:37 Ответить
Продолжайте ожидание )))
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05.11.2021 18:09 Ответить
ну работнички! 8 лет....злочынная влада отдыхает на Рублеве...А на вас миллиарды тратятся денег налогоплательщиков. бездельники. Что бы такое сделать ну что бы Ничего не делать. а Видимость была.
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05.11.2021 11:37 Ответить
Засерають голову подіями 8 річної давнини. Де розслідування діяльності злочинної зеленої секти?
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05.11.2021 11:42 Ответить
А прокурвори-судді не в цій ОЗУ?
Та вся ця братія й досі на посадах.
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05.11.2021 11:43 Ответить
Так це вже було???
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05.11.2021 11:44 Ответить
По кругу, какая разница!
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05.11.2021 13:11 Ответить
янукович уже все ручки в Ростове переломал.

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05.11.2021 11:46 Ответить
Очередная туфта - или как поднять рейтинг на пустом месте
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05.11.2021 11:47 Ответить
Нет у него 23%.
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05.11.2021 12:11 Ответить
По вашему, я каждый день буду картинку корректировать ? Тут и 23% у подгорело . А нарисуешь 10% - его точно Кондратий хватит
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05.11.2021 14:49 Ответить
Опасаешься за своих и за Виктора Фёдоровича?

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05.11.2021 13:14 Ответить
Ты за свой зад переживай, зебилоид
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05.11.2021 14:41 Ответить
Гопник из голубых?
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05.11.2021 20:42 Ответить
Яник національний герой . КРАПКА
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05.11.2021 11:47 Ответить
Эрефии
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05.11.2021 13:08 Ответить
Все заочно у Бєнядиктових.

Богатирьова із Єфремовим та Портновим в зоні досяжності прокуратури, ДБР.
Про них та їхні незакриті справи "забули".
Богатірьову навіть з Конча-Заспи не виселили, на чому піарився Зєля.
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05.11.2021 12:01 Ответить
А Зеле когда за его ОПГ ?
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05.11.2021 12:10 Ответить
.. вангую - Зєлі та його етнічній банді "доблестноЄ", блдскоЄ ДБР "висуне підозру" вже після її прездобольства, коли Вошьдь зебілів втече у "КНДР" з контейнерами українського бюджету.. але саму підозру висуне очЬень рЄшитєльно і беСкомпромісно...
нафуя нам стільки бестолоково-бЄсполЄзних антікорупціонерів-бюджетників?
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05.11.2021 12:18 Ответить
Янукович получал финансирование от Ахметова и действовал строго в интересах Ахметова но виноват один Янукович
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05.11.2021 12:40 Ответить
Щоби не пришили груповуху 🤣
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05.11.2021 12:46 Ответить
Организованная преступная группировка под названием Офис Президента и ВР.
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05.11.2021 13:02 Ответить
Астанавитесь, витек мотает третий срок в ростове, а впереди четвертый, если гебня не уб ерет свидетеля и соучастника. С ним все ясно, лучше действующим займитесь, не добивайте лежачего
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05.11.2021 13:05 Ответить
 
 