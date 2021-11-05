ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу - он обвиняется в создании организованной преступной группировки
Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы, сообщили в ГБР.
"По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
По информации ГБР, Янукович и другие высокопоставленные чиновники, в частности, подозреваются в совершении террористического акта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжелых последствий, и гибели людей, причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийствах и покушениях на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств, превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам; незаконном препятствовании организации и проведению собрания, митингов.
В ГБР подчеркивают, что вследствие таких действий только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.
"Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины, направлено по последним известным местам жительства экс-президента. Также во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины в целях надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного уведомления о подозрении вручены его защитникам", - отмечают в Бюро.
В ГБР напомнили, что определением следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайства следователя ГБР 2 августа 2021 года предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича. Также, как подчеркивают в Бюро, следственный судья рассматривает ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Досудебное расследование продолжается, собираются доказательства для уведомления о подозрении другим участникам организованной группы во главе с экс-президентом Украины за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах", - информируют в ГБР.
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Сегодня даже Vedana из Канады в Украину приехала.
Что-то ваша ботоферма расслабилась.
Їм видно хто звідки пише.
Здесь уже столько ботвы вычислено... , а реакции - 0.
Та вся ця братія й досі на посадах.
Богатирьова із Єфремовим та Портновим в зоні досяжності прокуратури, ДБР.
Про них та їхні незакриті справи "забули".
Богатірьову навіть з Конча-Заспи не виселили, на чому піарився Зєля.
нафуя нам стільки бестолоково-бЄсполЄзних антікорупціонерів-бюджетників?