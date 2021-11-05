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Новости Умер нардеп Поляков
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"Слугу народа" Третьякову отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной Рады за высказывания о смерти Полякова. ВИДЕО

Верховная Рада 5 ноября отстранила главу парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову (фракция "Слуга народа") от участия в пяти пленарных заседаниях.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 234 нардепа.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

ВР (29302) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+10
А Ирину Геращенко -нет)фак вам ,зебилоиды
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05.11.2021 11:55 Ответить
+7
за відсторонення цієї лярви проголосувало 144 слуг уродів (більше 50% складу).
Але Агрохімія блокує створення ТСК з розслідування факту вбивства Полякова.
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05.11.2021 11:55 Ответить
+6
Ура!!! В отпуск! Жаба Третьякова как лицо. пардон Жопа партии Слуги Уроды.
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05.11.2021 11:55 Ответить
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премировали выходными...
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05.11.2021 11:53 Ответить
без збереження з/п. Хоч так.
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05.11.2021 11:56 Ответить
В конверта? Еще и Премия будет за "аморальный ущерб" сцуки ублюдочной.
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05.11.2021 11:58 Ответить
Та їй та зарплата, як нам 5 копійок, знайдених на дорозі.
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05.11.2021 12:52 Ответить
Точно - успеет на Мальдивах свою ж..пу погреть!
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05.11.2021 12:25 Ответить
там есть что погреть вопрос в купальнике...
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05.11.2021 12:51 Ответить
Отето наказание, а в угол на гречку?
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05.11.2021 11:53 Ответить
Ура!!! В отпуск! Жаба Третьякова как лицо. пардон Жопа партии Слуги Уроды.
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05.11.2021 11:55 Ответить
Коректно було сказати дупа-рило, так як особливої відмінності там немає. Те саме можна сказати і про спікера Ради.
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05.11.2021 12:02 Ответить
То так. Різниці ніякої...
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05.11.2021 12:45 Ответить
за відсторонення цієї лярви проголосувало 144 слуг уродів (більше 50% складу).
Але Агрохімія блокує створення ТСК з розслідування факту вбивства Полякова.
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05.11.2021 11:55 Ответить
А Ирину Геращенко -нет)фак вам ,зебилоиды
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05.11.2021 11:55 Ответить
В неї мудачукова криша.
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05.11.2021 17:03 Ответить
Горе то для нее какое!
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05.11.2021 11:56 Ответить
беня додатковим конвертом втішить
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05.11.2021 11:57 Ответить
...тільки після аналу
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05.11.2021 12:02 Ответить
Наконец-то займётся ... личной жизнью.

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05.11.2021 12:00 Ответить
только с фалоимитатором...или в каком же это надо быть забухе мужику!
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05.11.2021 12:01 Ответить
У неё есть ухожёр.

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05.11.2021 12:06 Ответить
Коля Жопа и Эта Срака!
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05.11.2021 12:09 Ответить
Невже "чемпіон" по вживанню спиртного?
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05.11.2021 13:12 Ответить
Лантух із зеленим лайном, від Миколи уркагана, як духовний делікатес для СН, у ресторані "Віллюр".
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05.11.2021 14:03 Ответить
эта та, которая писала, что будет трахаться на новой кровати? так она и накрашенная страшная и не накрашенная...
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05.11.2021 12:21 Ответить
от кислорода ее на 6 мин. устранить пленкой целофановой
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05.11.2021 14:12 Ответить
как вы сурово обходитесь с проститутками!!!!!!
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05.11.2021 14:32 Ответить
Верещавую Галину строго наказали ! Целых пять дней ей велено помалкивать.Это же какой плюс для голого бородько !?! Хорошо хоть зряплату не урезали ,а то сосем бы был беспредел.
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05.11.2021 14:45 Ответить
 
 