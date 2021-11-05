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Новости
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Ляшко уверен, что Зеленский как можно быстрее подпишет закон о кислородных станциях

Ляшко уверен, что Зеленский как можно быстрее подпишет закон о кислородных станциях

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет законопроект №5460 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Думаю, как можно быстрее (президент подпишет законопроект о кислородных станциях. - Ред.)", - сказал Ляшко.

По словам министра, этим законом выделяются дополнительные средства на покупку станций.

"У правительства уже есть отдельная бюджетная программа, которая формируется по спецфонду. Она была принята еще в июне. Из неё уже было выделено 400 миллионов гривен для обеспечения всех областей кислородными станциями и криоцилиндрами. Плюс, дополнительно было выделено 107 миллионов для шести областей по этой же программе. Там у нас ещё остаётся около 800 миллионов гривен. Плюс, то, что вчера было проголосовано, даёт нам возможность дополнительно закупить где-то 130 станций - в зависимости от стоимости", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под лечение пациентов с COVID-19 выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородом, - замглавы Минздрава Комарида

Напомним, по данным Минздрава, в настоящее время 35 предприятий в Украине выпускают до 400 тонн жидкого кислорода в сутки. Правительство выделило почти 400 млн грн субвенции на обеспечение кислородоснабжения. Всего в 2021 году на кислородоснабжение выделено 1 млрд 148 млн грн.

закон (3179) Зеленский Владимир (21090) Ляшко Виктор (1366) кислород (70)


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Топ комментарии
+6
Идиотическая система здравоохраниение - для закупки оборудования нужен закон! Умом рехнуться, дореформировалось зелёное болото. Что дальше, закон о туалетной бумаге?
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05.11.2021 12:14 Ответить
+4
О,Велике кислородство...
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05.11.2021 11:55 Ответить
+3
щас...они на Банковой себя в схемах увидят и...подпишут.
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05.11.2021 11:56 Ответить
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05.11.2021 11:54 Ответить
О,Велике кислородство...
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05.11.2021 11:55 Ответить
Для кисневих станцій потрібні опалювальні приміщення, інакше взимку там все позамерзає.
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05.11.2021 11:56 Ответить
щас...они на Банковой себя в схемах увидят и...подпишут.
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05.11.2021 11:56 Ответить
а как без отката можно подпись поставить?проще себе руку отрубить!
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05.11.2021 12:18 Ответить
Повернеться з нірвани, прокапається і обов"язково підпише. Не треба так форсувати.
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05.11.2021 12:01 Ответить
очень своевременный закон. Уже имея 700 погибших в день озаботится кислородом
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05.11.2021 12:10 Ответить
при этом, не прошло и двух лет с начала эпидемии
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05.11.2021 12:47 Ответить
Идиотическая система здравоохраниение - для закупки оборудования нужен закон! Умом рехнуться, дореформировалось зелёное болото. Что дальше, закон о туалетной бумаге?
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05.11.2021 12:14 Ответить
а как иначе систему откатов строить?без законов и запретов никак...
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05.11.2021 12:20 Ответить
 
 