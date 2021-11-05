Ляшко уверен, что Зеленский как можно быстрее подпишет закон о кислородных станциях

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет законопроект №5460 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

"Думаю, как можно быстрее (президент подпишет законопроект о кислородных станциях. - Ред.)", - сказал Ляшко.

По словам министра, этим законом выделяются дополнительные средства на покупку станций.

"У правительства уже есть отдельная бюджетная программа, которая формируется по спецфонду. Она была принята еще в июне. Из неё уже было выделено 400 миллионов гривен для обеспечения всех областей кислородными станциями и криоцилиндрами. Плюс, дополнительно было выделено 107 миллионов для шести областей по этой же программе. Там у нас ещё остаётся около 800 миллионов гривен. Плюс, то, что вчера было проголосовано, даёт нам возможность дополнительно закупить где-то 130 станций - в зависимости от стоимости", - отметил Ляшко.

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Напомним, по данным Минздрава, в настоящее время 35 предприятий в Украине выпускают до 400 тонн жидкого кислорода в сутки. Правительство выделило почти 400 млн грн субвенции на обеспечение кислородоснабжения. Всего в 2021 году на кислородоснабжение выделено 1 млрд 148 млн грн.