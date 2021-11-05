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После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет, - Кулеба
МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", - говорится в сообщении.
Сегодня корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС в пятницу утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран.
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