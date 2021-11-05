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После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет, - Кулеба

После исключения Украины из

МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", - говорится в сообщении.

Сегодня корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС в пятницу утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран.

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Автор: 

Европа (1942) карантин (16729) МИД (7033) Кулеба Дмитрий (2880) Йозвяк Рикард (136) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Чергова пабєда найвеличнішого лідора.
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05.11.2021 12:06 Ответить
+4
Антиваксеры есть во всех странах, но кучкуются они по какой-то причине в Украине:

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05.11.2021 12:21 Ответить
+2
Україну з зеленою владою з зеленого списку нафіг.
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05.11.2021 12:01 Ответить
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Канєшна не буде, їх нам закриють, не всім.
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05.11.2021 11:58 Ответить
Давайте активне! Надо развозить ковид пошире и побольше!
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05.11.2021 12:00 Ответить
Україну з зеленою владою з зеленого списку нафіг.
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05.11.2021 12:01 Ответить
Чергова пабєда найвеличнішого лідора.
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05.11.2021 12:06 Ответить
В данном случае скорее тупорылых антиваксеров.
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05.11.2021 12:07 Ответить
Повторяю, антиваксеры есть во всех странах. Но первые места по смертности у Украины и виновата в єтом только власть.
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05.11.2021 12:20 Ответить
Антиваксеры есть во всех странах, но кучкуются они по какой-то причине в Украине:

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05.11.2021 12:21 Ответить
У нас кучкується "велике крадівництво", а ті цифри вже похідна.
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05.11.2021 12:24 Ответить
Как раз с вакцинацией в Украине с ИЮНЯ всё было норм - любой мог вакцинироваться без очередей лучшими вакцинами, какие только есть в мире. https://24tv.ua/ru/prichastnost-rossii-posolstvo-ssha-sdelalo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1786811 Но олени висят на крючке кацапской пропаганды .
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05.11.2021 12:37 Ответить
Обязательно закроют, чуть позже... обязательно.
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05.11.2021 12:51 Ответить
Угу. Буде часткове, чи то пак вибіркове - як мобілізація, вакцинація і загалом вся та наша євроінтеграція...
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05.11.2021 13:01 Ответить
Просто будут впускать только тех, у кого в ЕС есть вид на жительство.
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05.11.2021 13:38 Ответить
У зелоха паническая ненависть к достижениям пороха: безвиз, растущая экономика, восстановленная армия.. куда не глянь, он все похерил. И армию, и экономику, и энергетическую независимость, а теперь похерен безвиз. Зато смешно, правда зебилы?!
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05.11.2021 14:05 Ответить
просто украинцам пора уже "закрыть" зеленых придурков во главе с блазнем....
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05.11.2021 14:33 Ответить
 
 