Наемники РФ открывали огонь возле Причепиловки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 152-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС