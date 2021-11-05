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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наемники РФ открывали огонь возле Причепиловки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ открывали огонь возле Причепиловки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи Причепиловки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки войска РФ 9 раз открывали огонь на Донбассе, применяя 152-мм артиллерию и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

Минобороны (9455) обстрел (28274) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Скот авакав предлагает с ними подружиться. По сути он насрал на погибших. Калек.И всю страну,которая мучается уже восьмой год...Этот ублюдок просто свои интересы пропихивает. Возможно его ртом расия пытается это нам внушить. Продажная тварь.И Порошенко он продал. Все продаст ради выгоды.
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05.11.2021 12:09 Ответить
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05.11.2021 12:11 Ответить
Народное проклятие: *чтоб тебя путин спас*
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05.11.2021 12:28 Ответить
 
 