Деньги на подготовку к отопительному сезону потратили на "Большую стройку" и заработки подрядчиков, – Аваков
Правительство потратило 3 млрд долларов от МФВ на "Большую стройку", вместо того чтобы закупить природный газ и уголь для прохождения отопительного сезона.
Об этом заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Это феноменальный, фундаментальный идиотизм. Снег на голову упал – счастье – $3 млрд от МФВ подарок. Купите уголь, газ, что угодно купите, чтобы пройти пик. А они эти деньги потратили на "Велике будівництво" – хорошее дело, ребята очень важное и нужное, подрядчики зарабатывают, проценты идут – все красиво. Но при этом мы замерзнем зимой, дай бог чтобы нет", - заявил Аваков в эфире телеканала "Украина24".
Он раскритиковал власть за проваленную подготовку к отопительному сезону, из-за чего энергосистема Украины попала в зависимость от России и Беларуси. "Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице – а мы уже просим аварийную помощь у России и Беларуси - дайте нам электроэнергию. А если Владимир Владимирович скажет: "Не дам", а если "Сначала дам, а потом выключу". Мы к этому шли?", - добавил бывший министр.
Напомним, ранее государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь. Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Последние 2 месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.
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зелупкин много хуже и опасней и ябукевича, и даже пуцькина.
как ни странно, но это так.
Даже когда осел будет давать признательные показания в суде, зебилы будут скандировать, что он самый честный президент)))
Есть факт - 3 млрд. долларов потрачены на Большую стройку. Или не потрачены?
Так вот, если потрачены, то это факт и не важно кто об этом сказал - да хоть Аваков, да хоть Машка Серуха с Оболони. Факт остается фактом, а Зеленский и его правительство гробят страну.
И еще, мне пофигу, кто мне в тяжелую минуту в бою сунет полный магазин в руку. Я даже не обернусь.
Потому мы и в жопе, что не можем сообща скинуть того, кто сейчас губит страну! Нашу, общую. А мы все ищем у других их затаенные и тайные мотивы. Потому что дураки! Уже 400 лет дураки - не можем создать нормальное общество. Потому что все время делим шкуру еще не убитого медведя! А должности и власть пытаемся делить еще до того, как к эту власть заберем!
Пока где-то так в нашем обезъяннике...
Мы не Авакова выбираем, а обсуждаем то, о чем он сказал в открытую.
О чем смолчала заслуженная народная заступница баба Юля, смолчал Ляшко Скотыняка и Порошенко вроде сопит жуя Рошенку...
Хочет Аваков скинуть Зеленского? Я с радостью буду помогать! Или он мне будет помогать. Какая разница - важен результат. А что будет потом? А ты не думай - президента выбирем на спичках. Кто длинную вытянет... Ты сначала Зеленского переживи - они хоть и дураки, но весь репрессивный аппарат у него в одних руках Ермака, и за свои наворованные уже и еще они будут драться как панфиловцы за Москву и гвардейские 150...
Например, ШБУ-77, которое в прошлом и этом году в Закарпатье много дорог делало . . . Причём, по интересным ценам, мягко говоря . . .
Так что "чия би корова мичала . . ."
Причому спільний із папірєдніком.
P. S. Як на мене, то краще би вона вже пішла нах...
ПРОДОВЖУЮ СПОСТЕРІГАТИ ЗА КАНАЛАМИ ОЛІГАРХІВ.
Пінчук посилає свого МІлованова рятувати ЗЕжиб на каналах Ахмєтки, Венедіктова робить свій звіт на каналі БЄНІ без гострих справ про владу та гострих запитань...
Спостерігаємо...
А як морози лупнуть, то і стане видно, яка ціна отій "подготовке к отопітєльному".
Какая вам блин разница, кто вам сказал, что у вас спина в побелке. Она ведь в побелке действительно! А страна с этим клоуном в жопе! И какая разница, кто об этом говорит!
Этак мы еще поделим таблицу умножения на москальскую, ОПЗЖшную и правильную.
Блин, похоже писать научились уже, а думать - еще нет!
Наприклад, якщо повідомляють про "білу спину" Семенченко, Парасюк, Шабунін, Соболєв, то гавкають і плюють на них лайном усією зграєю.
Похоже дорожная мафия положила на лопатки мелких воришек из министерств энергетики, здравоохранения, обороны и социальной политики вместе взятых. Откаты видать на порядок больше!
А раніше такого не було?
- Сколько при Авакове (по его инициативе) было закрыто: нелегальных пунктов металлоприёмки, казино, подзаборных АЗС, наркотрафиков и т.п. ???
Отож.......
На мєра в Харкові не балотувався, чи можє хоче зразу в президенти?
Мабуть гадає шо за півроку люди забули ким воно було і ким воно є, і став білим та пухнастим?
Деньги на подготовку к отопительному сезону потратили на "Большую стройку" и заработки подрядчиков, - Аваков..."
А де ж це ти, падло, раніше був?