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Деньги на подготовку к отопительному сезону потратили на "Большую стройку" и заработки подрядчиков, – Аваков

Деньги на подготовку к отопительному сезону потратили на

Правительство потратило 3 млрд долларов от МФВ на "Большую стройку", вместо того чтобы закупить природный газ и уголь для прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

 "Это феноменальный, фундаментальный идиотизм. Снег на голову упал – счастье – $3 млрд от МФВ подарок. Купите уголь, газ, что угодно купите, чтобы пройти пик. А они эти деньги потратили на "Велике будівництво" – хорошее дело, ребята очень важное и нужное, подрядчики зарабатывают, проценты идут – все красиво. Но при этом мы замерзнем зимой, дай бог чтобы нет", - заявил Аваков в эфире телеканала "Украина24".

Он раскритиковал власть за проваленную подготовку к отопительному сезону, из-за чего энергосистема Украины попала в зависимость от России и Беларуси. "Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице – а мы уже просим аварийную помощь у России и Беларуси - дайте нам электроэнергию. А если Владимир Владимирович скажет: "Не дам", а если "Сначала дам, а потом выключу". Мы к этому шли?", - добавил бывший министр.

Напомним, ранее государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь. Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Последние 2 месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) отопительный сезон (530) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+26
Аваков тот еще хрен...но давай мочи Зе плесень, сделай пользу для страны.
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05.11.2021 12:10 Ответить
+22
та все обижены. Хорошо хоть Игорь Валерич довольны
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05.11.2021 12:12 Ответить
+18
Тю, уже все кроме зебилов знают про велике крадивныцтво)))
Даже когда осел будет давать признательные показания в суде, зебилы будут скандировать, что он самый честный президент)))
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05.11.2021 12:12 Ответить
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Ещё один Абиженый!
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05.11.2021 12:09 Ответить
та все обижены. Хорошо хоть Игорь Валерич довольны
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05.11.2021 12:12 Ответить
Вот "обиженные" и похоронят твою зекрысу раньше,чем даже мы думали)
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05.11.2021 12:24 Ответить
Смотри как бы Пацюка твоего не закопали раньше, или он в Кремлёвскую стену метит?
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05.11.2021 14:08 Ответить
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05.11.2021 12:10 Ответить
Аваков тот еще хрен...но давай мочи Зе плесень, сделай пользу для страны.
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05.11.2021 12:10 Ответить
Он кроме вреда стране ничего не сполсбен принести.
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05.11.2021 12:55 Ответить
уничтожение зе-клована спишет АБСОЛЮТНО ВСЕ.

зелупкин много хуже и опасней и ябукевича, и даже пуцькина.
как ни странно, но это так.
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05.11.2021 13:52 Ответить
А не слишком много Авакова у вас за последние дни, пиарите ???
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05.11.2021 12:10 Ответить
Странный пиар. Патриотам хочется его повесить.
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05.11.2021 12:14 Ответить
Нормально)он очень много знает про зекрысу
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05.11.2021 12:25 Ответить
Тю, уже все кроме зебилов знают про велике крадивныцтво)))
Даже когда осел будет давать признательные показания в суде, зебилы будут скандировать, что он самый честный президент)))
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05.11.2021 12:12 Ответить
Похоже ,что авакав льет воду на кацапскую мельницу. Это еще та мразь. Видно же .Любому нормальному.
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05.11.2021 12:12 Ответить
Так він бреше?
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05.11.2021 12:14 Ответить
Неважно ,что оно мелет. Оно мелет ради своей выгоды. Оно и вашего Пороха кинуло. И соплю кинет. Это олигарх- коррупционер. Страшно,что когда такое чмо имеет влияние и деньги. Тогда оно работает на себя. Неважно кому служит.
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05.11.2021 12:18 Ответить
У тебя с логикой похоже того - персонаж из Квартала!
Есть факт - 3 млрд. долларов потрачены на Большую стройку. Или не потрачены?
Так вот, если потрачены, то это факт и не важно кто об этом сказал - да хоть Аваков, да хоть Машка Серуха с Оболони. Факт остается фактом, а Зеленский и его правительство гробят страну.
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05.11.2021 12:34 Ответить
Ты не прав. Важно сказать в нужный момент. Он же ничего не говорил,пока был у власти. А разве тогда было чем то лучше ? Все это - последовательные действия всей команды. Из которой он недавно только ушел. Никто не оправдывает соплю.Иначе бы я не стал его так называть. Просто такие люди как он не имеют права высказываться. Это как если бы привокзальная миньетчица стала учить морали ))
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05.11.2021 13:24 Ответить
А ты знаешь, у привокзальной миньетчицы мораль может быть получше чем у председателя парламентского комитета - она не воровала у народа, а зарабатывала себе на пропитание честно, не воруя у пенсионеров, одиноких матерей и инвалидов.
И еще, мне пофигу, кто мне в тяжелую минуту в бою сунет полный магазин в руку. Я даже не обернусь.
Потому мы и в жопе, что не можем сообща скинуть того, кто сейчас губит страну! Нашу, общую. А мы все ищем у других их затаенные и тайные мотивы. Потому что дураки! Уже 400 лет дураки - не можем создать нормальное общество. Потому что все время делим шкуру еще не убитого медведя! А должности и власть пытаемся делить еще до того, как к эту власть заберем!
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05.11.2021 13:33 Ответить
Скажи мне,кого хочешь ты- и я скажу кто ты ))
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05.11.2021 13:35 Ответить

Пока где-то так в нашем обезъяннике...
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05.11.2021 13:47 Ответить
То Іхор бреше, як сивий мерин.
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05.11.2021 12:20 Ответить
Не на кацапскую,а уже на западную -Лерос вот с США только вернулся и сразу фак зекрысе сунул...задолбала зекрыса всех и вся
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05.11.2021 12:28 Ответить
Как понять,что авакав не против,чтобы донецкие сепары пришли к власти ? Это получается,что все наши жертвы напрасны. Точнее эти жертвы он нахер послал. Разве нет ? Если вспомнить каламойского,то тот тоже под патриота маскировался. А в конце сказал,что с кацапами нужно помириться. Вы не находите сходства у этих двух прихлебателей ?
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05.11.2021 13:19 Ответить
Да пофиг как тот Авакян лохторат себе собирает -главное,что теперь зекрыску мочат буквально все -и с Запада,и куча его "друзей" внутри страны -реально,оно всем уже настофиздило
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05.11.2021 13:26 Ответить
Да никому он не нужен. Этот авякан. Он тупой ,если присмотреться.Сопля тоже обосрался. Но и вы хотите олигарха протащить.
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05.11.2021 13:29 Ответить
Порошенко сидит на нефти или газе?поинтересуйтесь значением слова олигарх,для начала
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05.11.2021 13:31 Ответить
В нашей стране очень опасно иметь людей с очень большими деньгами. К тому же с таким опытом изворотливости. - Он во всех властях побывал на высоких должностях.Это значит ,ему похер с кем. Лишь бы деньги.
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05.11.2021 13:33 Ответить
Неужели?сделал антипуйловскую коалицию по крупицам -когда на западе совсем не хотели сраться с пуйлом,пробил безвиз,поднял Армию,дал Украине свою церковь -вообще ничего
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05.11.2021 13:36 Ответить
Все сказанное под большим сомнением. Ведь и Украина была вроде бы независимой раньше на словах. Но по факту мы были вассалами кацапов. Точно так же и сейчас.Ничего не изменилось. Единственное Томос. Но он еще Ющенко обговаривался.И если бы того не отравили,после чего он обосрался - то было бы и при нем. Так,что это просто формальность. Подал заявление - получи без проблем. Как обонемент выписать.
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05.11.2021 13:42 Ответить
Что под сомнением?антипуйловская коалиция или безвиз,а может обустройство Армии,бойцы которой больше с убитых кацапов берцы не снимают?и Томос получен при Порошенко -факт,да так что свинособаки даже охренеть не успели...так что вам осталось только бредить по методичке -нужен бедный президент)уже один сидит сорока трехлетний маЛчик из народа ,с криминальным офшором в 40млн баксов
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05.11.2021 13:54 Ответить
Зачем оскорблять методичками ? Это же намек на то,что я бот. А разве я хвалил Соплю ? Или Порошенко ? Или кацапов ? Я вижу лишь .что ничего не поменялось. Ни в судах. Ни в армии. Ни с олигархами. При Порошенко волонтеров задалбывали помощью для военных. Еда- постоянно жалобы. Авакав воровал деньги с рюкзаков. Всякие свинарчуки.Роттердамы. Сейчас тоже самое. Хотя если взять фото теперешних наших бойцов,то сейчас они выглядят как натовцы.И с одеждой. И оборудованием.- Но это не решает проблему в целом. Нет ни понимания стратегии. Ни желания поступиться удовольствиями ради страны.
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05.11.2021 14:05 Ответить
Ты точно не персонаж из Квартала, плиточник с полоныны?
Мы не Авакова выбираем, а обсуждаем то, о чем он сказал в открытую.
О чем смолчала заслуженная народная заступница баба Юля, смолчал Ляшко Скотыняка и Порошенко вроде сопит жуя Рошенку...
Хочет Аваков скинуть Зеленского? Я с радостью буду помогать! Или он мне будет помогать. Какая разница - важен результат. А что будет потом? А ты не думай - президента выбирем на спичках. Кто длинную вытянет... Ты сначала Зеленского переживи - они хоть и дураки, но весь репрессивный аппарат у него в одних руках Ермака, и за свои наворованные уже и еще они будут драться как панфиловцы за Москву и гвардейские 150...
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05.11.2021 13:42 Ответить
Так и не понял,кто у тебя фаворит. Если честно,даже затрудняюсь это определить.
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05.11.2021 13:45 Ответить
Нету у меня фаворита! И в этом вся печаль. Эта гнилая элита вытоптала все вокруг себя в двух поколениях. Порядочней всех из тех, кого знает вся Украина выглядит как ни странно Виталик Кличко. Для гаранта. А премьером можно даже и Гройсмана - сумел же в Виннице порядок навести еще по малолетке. И Еханурова можно вернуть - порядочнее многих и не политик. И не фиг бояться - у Виталика кулак все равно больше.
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05.11.2021 14:01 Ответить
Один вор. Другой дурак. Третий сразу с двумя этими пороками ))
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05.11.2021 14:08 Ответить
Нам, дебилам, Бог лучших не пошлет!
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05.11.2021 14:16 Ответить
А ты меня в свою компанию не бери ))
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05.11.2021 14:17 Ответить
А я и не беру!
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05.11.2021 15:38 Ответить
Кстати ,Авакян от ахметки,который ставит на разумкова -зря зебоба повелся и его выгнал....теперь зелю уже ничего не спасет.
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05.11.2021 13:28 Ответить
Какое дело украинцам до ахметок,авяканам ? Это же мусор. Который нужно вычистить.
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05.11.2021 13:31 Ответить
Большое)поэтому на Банковой,с совсем недавнего времени,не про второй срок думают,а как усидеть до конца без Майдана
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05.11.2021 13:34 Ответить
ну там не только на угль не тратили. там и на медицину и на армию и на социалку не пошло ни шиша. Уже все открыто говорят что стройка банальный дерибан. Тот же Аваков тоже ведь сказал "подрядчики зарабатывают, проценты идут". Феноменальная тупость и жадность. Не даром Вова в квартале отлично играл разного рода дыбилов и тупых жидов. Может он и не играл вовсе а это от природы?)
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05.11.2021 12:13 Ответить
Похоже дорожная мафия положила на лопатки мелких воришек из министерств энергетики, здравоохранения, обороны и социальной политики вместе взятых. Откаты видать на порядок больше!
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05.11.2021 14:02 Ответить
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05.11.2021 12:13 Ответить
"Какая разница, что за температура у вас в квартире - главное, что дорога в морг хорошо освещена и заасфальтирована"
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05.11.2021 12:14 Ответить
зеленый гадюшник, совместно устроивший жопу, разделился на фракции - разумковых, аваковых и проч. белых пальтишек)
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05.11.2021 12:14 Ответить
Арсенушка, так в этой "Большой стройке" и твои фирмы есть. Ну как, твои, на других людей оформлены, понятное дело.
Например, ШБУ-77, которое в прошлом и этом году в Закарпатье много дорог делало . . . Причём, по интересным ценам, мягко говоря . . .
Так что "чия би корова мичала . . ."
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05.11.2021 12:16 Ответить
Согласна с вами,но хай корова мычит -это началось "Большое мочилово зекрыс"
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05.11.2021 12:50 Ответить
У нього і в чорному гральному бізнесі гешефт.
Причому спільний із папірєдніком.
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05.11.2021 12:51 Ответить
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05.11.2021 12:18 Ответить
Кто нэ ріскуєт-тот нє пьйот шампансково- подумала зелена команда і пішла ва-банк. Весна покаже, чи дасть їм цей фінт ушами якісь бонуси до рейтингу...
P. S. Як на мене, то краще би вона вже пішла нах...
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05.11.2021 12:21 Ответить
Проснулись, господин Аваков? Вы же предали Порошенко и поддерживали эту власть! Вы же грубо сляпали дело против трёх очевидно невиновных людей и на нём пиарили Зеленского. Никакого доверия к предателям и подлецам! Только презрение.
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05.11.2021 12:21 Ответить
Так з тієї енергії ніякого навару. А хлопцям треба грощей. Веселе крадівництво
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05.11.2021 12:22 Ответить
Цікаво чим куплять ЗЕжаби Ахмєтова , щоб він їх перестав мочити своїми влащенками з співаковими на своєму ТБ. Бо рейтинги ЗЕжаб полетіли вниз не з-за ПРЯМОГО з П"ЯТИМ, з їхніми міжусобойчиками однодумців , а саме на мочиловах на Україна 24.. Савік шось пукнув на своїй СВ СЛ проти ЗЕжаб - й утік хворіти до Італії, мабуть не може ,перед вовою обовязки... А ось закон проти олігархів прийняли, будемо спостерігати, чи помінється ТБ Ахмєтова.
ПРОДОВЖУЮ СПОСТЕРІГАТИ ЗА КАНАЛАМИ ОЛІГАРХІВ.
Пінчук посилає свого МІлованова рятувати ЗЕжиб на каналах Ахмєтки, Венедіктова робить свій звіт на каналі БЄНІ без гострих справ про владу та гострих запитань...
Спостерігаємо...
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05.11.2021 12:23 Ответить
Не мороси, идиот, скока там той зимы..

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05.11.2021 12:29 Ответить
Здається,що в наступному році щось таки буде в країні.Кловану і його камарильї можна потороху пакувати торби на Ростов.Бо явно почалась якась закулісна гра.Аваков не спроста виліз на світ Божий з такими заявами
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05.11.2021 12:30 Ответить
Ему в и этом году уже не рано паковаться на Ростов.
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05.11.2021 12:50 Ответить
Это да)теперь в опе не хотелки на второй срок,а до конца срока досидеть и чтоб без Майдана
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05.11.2021 12:53 Ответить
А что не так с отопительным сезоном ? Батареи греют, в кв 24 град, я окна открываю , жарко и так везде. все ок с отоплением по всей Украине...Аваков выполз...
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05.11.2021 12:30 Ответить
Так ще ж і зими нема.
А як морози лупнуть, то і стане видно, яка ціна отій "подготовке к отопітєльному".
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05.11.2021 12:34 Ответить
У нас ещё батареи не включили, а новую уже платёжку за отопление принесли.
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05.11.2021 12:49 Ответить
А рюкзачное дело уже закрыли?
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05.11.2021 12:37 Ответить
А на сколько оно миллиардов долларов ?
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05.11.2021 12:42 Ответить
Откроют новое за убийство Сашко Музычко.
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05.11.2021 12:47 Ответить
Да блин, как все запущено у народа в голове.
Какая вам блин разница, кто вам сказал, что у вас спина в побелке. Она ведь в побелке действительно! А страна с этим клоуном в жопе! И какая разница, кто об этом говорит!
Этак мы еще поделим таблицу умножения на москальскую, ОПЗЖшную и правильную.
Блин, похоже писать научились уже, а думать - еще нет!
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05.11.2021 12:37 Ответить
Тут для більшості прихильників одного колишнього ну дуже велика різниця хто повідомить про "білу спину".
Наприклад, якщо повідомляють про "білу спину" Семенченко, Парасюк, Шабунін, Соболєв, то гавкають і плюють на них лайном усією зграєю.
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05.11.2021 12:49 Ответить
Я давно подозревал, что Авакову нужно новую политсилу организовывать. Сейчас самый подходящий момент - 2,5 года до выборов, бардак во власти разгорается, того и гляди крысы с корабля побегут, а, как известно, свято место пусто не бывает.
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05.11.2021 12:40 Ответить
Та он сейчас выбирает вона или разумков ,т к вона с разумковым в коалицию не хочет -они оба в презы метят
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05.11.2021 12:57 Ответить
Обиды возобладали..Странно ,что Ахметов и К не при делах.Государство должно отдуваться?.Впрочем ,воздух Украины станет намного чище.Шахтерам надо учиться строитьГипердупы!
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05.11.2021 12:44 Ответить
УспаГойся ,при делах Ахметов -просто он теперь поставил на разумкова ,а не на зекрыску -началось "Большое мочилово зекретинов"
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05.11.2021 12:59 Ответить
Аваков никогда в жизни раньше не выступал на єту тему. Єто у него дебют. Ну-ну, послушаем.
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05.11.2021 12:46 Ответить
Ви ідіоти при владі. Закрили атомні електромстанціїї де 0.50коп вартість 1 кіловата а тепер паніка що немає вугілля на теплоелектростанціїї сина Кучми Рената Ахметова. Зеленський та вся твоя зграя ти що куриш
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05.11.2021 12:48 Ответить
У Ахметова как раз кажись и есть - ему наверное из Донецка НОвой почтой присылают. Без угля государственные электростанции - которые у дебилов-недоучек в управлении.
Похоже дорожная мафия положила на лопатки мелких воришек из министерств энергетики, здравоохранения, обороны и социальной политики вместе взятых. Откаты видать на порядок больше!
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05.11.2021 13:52 Ответить
Ахаха - так при тобі тварина витратили, ти ж був міністром МВС.
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05.11.2021 12:49 Ответить
В долі був, та видно "киданули".
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05.11.2021 13:06 Ответить
Та ти шо!
А раніше такого не було?
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05.11.2021 12:58 Ответить
Чтобы оценить Авакова, как министра (плохой или хороший) я всем задаю вопрос:
- Сколько при Авакове (по его инициативе) было закрыто: нелегальных пунктов металлоприёмки, казино, подзаборных АЗС, наркотрафиков и т.п. ???
Отож.......
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05.11.2021 13:00 Ответить
О, заговорив Аваков. А не він давив всіх, хто перечив злочинам зелених? Не він кидав на кічу по справі Шеремета? Не він знищив реформу поліції і не порушив жодної справи проти злочинців, які сидять у владних кабінетах і здають Україну?
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05.11.2021 13:06 Ответить
Ну-ка, ну-ка, ещё один "разоблачитель" вылез! И тоже зашкваренный по всем статьям коррупционер! Ты лучше расскажи, куда пошли бабки за рюкзаки для армии, купленные втридорога! Пипец какой-то!
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05.11.2021 13:24 Ответить
Кроме "феноменального идиотизма" там ещё и феноменальная жадность. Успеть нахапать побольше и подольше...
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05.11.2021 13:25 Ответить
А чого це його раптом аж тепер "прорізало"? Чому мовчав - коли цей ідіотизм з закатуванням грошей в асфальт відбувався? Те, що він каже правду про ЗЕлених ідіотів - всім зрозуміло, але чому лише тепер??? Чи раніше він мовчав - бо і йому теж "капали відсотки"?
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05.11.2021 14:24 Ответить
Мы шли не туда, но пришли к этому А ведь, действительно, пока плюсы на дворе…
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05.11.2021 14:34 Ответить
Авакян хоче повернутися у політику.
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05.11.2021 14:51 Ответить
Цей чорт сім років був при владі ,вірно служив олігархам ,навіть Беня сказав що Авака незамінний ,добре покривав мафію ,До того на фінансування МВС йшло майже стільки як на ЗСУ,а тут проснувся ,а ти хіба не є учасник корупційних схем ?
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05.11.2021 14:59 Ответить
Ніхто просто не сказав Зеленському про "Велике вугільництво".
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05.11.2021 16:05 Ответить
Як несподівано прозрів...
На мєра в Харкові не балотувався, чи можє хоче зразу в президенти?
Мабуть гадає шо за півроку люди забули ким воно було і ким воно є, і став білим та пухнастим?
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05.11.2021 16:50 Ответить
"
Деньги на подготовку к отопительному сезону потратили на "Большую стройку" и заработки подрядчиков, - Аваков..."

А де ж це ти, падло, раніше був?
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05.11.2021 16:59 Ответить
не купили уголёк в ордло. зрада.
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05.11.2021 21:01 Ответить
 
 