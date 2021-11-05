Деньги на подготовку к отопительному сезону потратили на "Большую стройку" и заработки подрядчиков, - Аваков..."

Правительство потратило 3 млрд долларов от МФВ на "Большую стройку", вместо того чтобы закупить природный газ и уголь для прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Это феноменальный, фундаментальный идиотизм. Снег на голову упал – счастье – $3 млрд от МФВ подарок. Купите уголь, газ, что угодно купите, чтобы пройти пик. А они эти деньги потратили на "Велике будівництво" – хорошее дело, ребята очень важное и нужное, подрядчики зарабатывают, проценты идут – все красиво. Но при этом мы замерзнем зимой, дай бог чтобы нет", - заявил Аваков в эфире телеканала "Украина24".

Он раскритиковал власть за проваленную подготовку к отопительному сезону, из-за чего энергосистема Украины попала в зависимость от России и Беларуси. "Газа нет, угля нет, у нас теплый ноябрь на улице – а мы уже просим аварийную помощь у России и Беларуси - дайте нам электроэнергию. А если Владимир Владимирович скажет: "Не дам", а если "Сначала дам, а потом выключу". Мы к этому шли?", - добавил бывший министр.

Напомним, ранее государственная "Укрэнерго" признала невозможным балансирование энергосистемы Украины без помощи из Беларуси, после того как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь. Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Последние 2 месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.