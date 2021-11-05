Полицейский, ударивший участника митинга против вакцинации в Запорожье, отстранен, - Енин. ВИДЕО

Один полицейский был отстранен от исполнения обязанностей из-за действий правоохранителей на митинге против карантинных ограничений и вакцинации в Запорожье.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радіо Свобода

Таким образом, он ответил на обращение народного депутата от "Слуги народа" Романа Сохи.

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"Полиция жестоко избила людей, избила так, что одного человека возвращали к жизни в течение 15 минут", - заявил парламентарий.

Соха призвал расследовать случай и наказать виновных. В то же время, он призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 4 ноября во время задержания участников акции протеста "антивакцинаторов" в Запорожье полицейский бросил одного из активистов на землю и ударил ногой.