Полицейский, ударивший участника митинга против вакцинации в Запорожье, отстранен, - Енин. ВИДЕО
Один полицейский был отстранен от исполнения обязанностей из-за действий правоохранителей на митинге против карантинных ограничений и вакцинации в Запорожье.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радіо Свобода
Таким образом, он ответил на обращение народного депутата от "Слуги народа" Романа Сохи.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский бросил на землю и ударил ногой участника акции "антивакцинаторов" в Запорожье. ВИДЕО
"Полиция жестоко избила людей, избила так, что одного человека возвращали к жизни в течение 15 минут", - заявил парламентарий.
Соха призвал расследовать случай и наказать виновных. В то же время, он призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 4 ноября во время задержания участников акции протеста "антивакцинаторов" в Запорожье полицейский бросил одного из активистов на землю и ударил ногой.
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В той же Канаде антиваксеры тоже периодически выходят на протесты - ну вышли, попротестовали и разошлись - большинство жителей к ним относятся как к блаженным и не обращают внимания.
https://www.youtube.com/watch?v=oQlFJ-aHczk&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
В чем логика? Только в том, чтобы больницы разгрузить. Не о вас пекутся и последствиях.
П.С. Последствия - это и есть здоровье людей.
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если ты не полицейский - значит ты преступник.
если ты не доктор наук - значит ты идиот.
Я подозреваю, что ты преступник и идиот.
Поверніть "героя": "еліті" такі потрібні.
мусора ублюдки поганые ,все поголовно, пусть ваших детей так убивают те ,кому на закон насрать , пусть ваши дети дохнут