РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11130 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 917 107

Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины, после вакцинации более 50% населения, - Ляшко

Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины, после вакцинации более 50% населения, - Ляшко

Когда в Украине будет вакцинировано более 50% населения, Минздрав вернется к вопросу бустерной дозы.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день только в Киев более 50% населения вакцинированы хотя бы одной дозой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Митинги "антивакцинаторов" - это насмешка над медиками, - Ляшко

"40% населения вакцинированы в Киевской и Днепропетровской областях. Все остальные не дошли до этого показателя, но мы призываем всех вакцинироваться", - подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко также заявил, что в Украине нет принудительной вакцинации.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Це ж легше всіх заганяти на вакцінацію ніж покращувати лікування в лікарнях.
показать весь комментарий
05.11.2021 12:25 Ответить
+7
Может ненадо, после 3 дозы может быть привыкание, и ломка начаться.
показать весь комментарий
05.11.2021 12:18 Ответить
+7
Тысячи сотрудников разведки США не хотят прививаться непонятно чем,стоит задуматься.
показать весь комментарий
05.11.2021 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вообщето про гетто это было ваше предложение .
показать весь комментарий
05.11.2021 13:34 Ответить
Чомусь споконвіку , вистачало однієї дози вакцини ( проти корі чи чогось іншого ), а тут дві мало....може колять херню якусь, а не вакцину . Шмурдяк винайшли за 7 місяців і називають це вакциною
показать весь комментарий
05.11.2021 14:13 Ответить
Поизучай календарь прививок для детей с рождения, прежде чем чушь писать.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:23 Ответить
И что там ? Несколько одних и тех же прививок 2-3 раза в год и так каждый год !? Ты ничего не попутал ?
показать весь комментарий
05.11.2021 17:59 Ответить
Весь бред происходящего кроется даже в названии, зачем колоть и вторую и третью если первая не работает.
показать весь комментарий
05.11.2021 14:26 Ответить
Только на копростане пользуются не рабочей вакциной "спутникN", там уж точно и вторая, и третья, и десятая ни чего, не даст кроме осложнений. А это факт!!!
показать весь комментарий
05.11.2021 14:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 