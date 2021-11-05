Минздрав рассмотрит вопрос третьей дозы COVID-вакцины, после вакцинации более 50% населения, - Ляшко

Когда в Украине будет вакцинировано более 50% населения, Минздрав вернется к вопросу бустерной дозы.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день только в Киев более 50% населения вакцинированы хотя бы одной дозой.

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"40% населения вакцинированы в Киевской и Днепропетровской областях. Все остальные не дошли до этого показателя, но мы призываем всех вакцинироваться", - подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко также заявил, что в Украине нет принудительной вакцинации.