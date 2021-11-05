Цену на газ для почти 600 тыс. украинцев, являющихся клиентами поставщика "последней надежды", снизили в два раза, - Шмыгаль
Правительство снизило цену на газ для людей, пользующихся услугами Поставщика последней надежды, до 7,96 грн за кубометр.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что цена 7,96 грн за кубометр для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение октября и ноября 2021 года. За это время граждане должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на голубое топливо осталась для них неизменной в течение следующих месяцев.
"Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" выполняет функции Поставщика последней надежды. Правительство и Нафтогаз приняли решение, что цена для клиентов ПОН в октябре и ноябре будет 7,96 грн за кубометр. Это в два раза ниже, чем было. Теперь у 600 тысяч украинцев, являющихся клиентами ПОН, есть время спокойно и без очередей прийти и выбрать постоянного поставщика, чтобы цена для них оставалась неизменной на протяжении всего отопительного сезона",- подчеркнул премьер-министр.
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