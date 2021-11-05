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Цену на газ для почти 600 тыс. украинцев, являющихся клиентами поставщика "последней надежды", снизили в два раза, - Шмыгаль

Цену на газ для почти 600 тыс. украинцев, являющихся клиентами поставщика

Правительство снизило цену на газ для людей, пользующихся услугами Поставщика последней надежды, до 7,96 грн за кубометр.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что цена 7,96 грн за кубометр для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение октября и ноября 2021 года. За это время граждане должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на голубое топливо осталась для них неизменной в течение следующих месяцев.

"Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" выполняет функции Поставщика последней надежды. Правительство и Нафтогаз приняли решение, что цена для клиентов ПОН в октябре и ноябре будет 7,96 грн за кубометр. Это в два раза ниже, чем было. Теперь у 600 тысяч украинцев, являющихся клиентами ПОН, есть время спокойно и без очередей прийти и выбрать постоянного поставщика, чтобы цена для них оставалась неизменной на протяжении всего отопительного сезона",- подчеркнул премьер-министр.

Читайте: Украина спокойно пройдет отопительный сезон, - Галущенко

Автор: 

Газ (10239) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+6
если у зеленого есть рот, значит он врет
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05.11.2021 12:32 Ответить
+6
Вітаю зебілів.
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05.11.2021 12:35 Ответить
+3
Те же 600тыс. Только они пока об этом не знают
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05.11.2021 12:32 Ответить
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Постачальники останньої надії з"явилися після епохи зубожіння. Шедеврально.
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05.11.2021 12:29 Ответить
Мы отопление не включали, так как трёшка тянет на 8000 а горячая вода 680 за куб. Как то незаметно подкрался конец бедности. О чем говорит это пи...добол?
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05.11.2021 13:10 Ответить
Нет таких цен на горячую воду
https://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/tarify_na_goryachuyu_vodu
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05.11.2021 13:12 Ответить
Правильно! Я так им и скажу и не буду платить ( уже заплатил)
Зескот все идиоты?
По конституции у нас бесплатная медицина, образование,жилье и много ещё чего.
Пиз...бол предоставь все это мне
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05.11.2021 14:20 Ответить
Я тебе больше скажу, при потреблённых тре кубах по680 грн ещё 1360 грн за "'' подкачку"''. Вот теперь и считай сколько реально куб.
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05.11.2021 14:26 Ответить
Хто компенсує різницю?
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05.11.2021 12:31 Ответить
Те же 600тыс. Только они пока об этом не знают
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05.11.2021 12:32 Ответить
если у зеленого есть рот, значит он врет
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05.11.2021 12:32 Ответить
Увы, но у него есть еще и зад
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05.11.2021 12:33 Ответить
А может в этом великая сермяжская правда? Раз им не доходит через голову, так дойдет через зад.
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05.11.2021 13:05 Ответить
у свыни есть рыло и она сжирает за раз 3 ведра, что и делала, при своем правлении и рынок газа открыло в нищей стране
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05.11.2021 13:11 Ответить
Казламордый иди ка ты на бутылку, там твое исконное место
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05.11.2021 13:16 Ответить
Всё будет хорошо. Паникёров,предателей и провокаторов не нужно слушать
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05.11.2021 12:32 Ответить
А хто ж тут тебе слухає? 🤔 Зебіли і зеботи на сайтах сру.
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05.11.2021 12:52 Ответить
На смене сегодня 3,5 зескота
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05.11.2021 13:02 Ответить
Вітаю зебілів.
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05.11.2021 12:35 Ответить
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05.11.2021 12:49 Ответить
предлагаю снижать цены на все на 1 минуту, как раз чтоб хватило написать про это в новости
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05.11.2021 12:36 Ответить
А ****** мокшанского.
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05.11.2021 13:01 Ответить
на куя, нищая страна шла в рынок газа? ну не может нищее население платить, свыне спасибо
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05.11.2021 13:09 Ответить
Шли чтобы избавиться от вас казламордых, но вы же избрали Иуду. В следующий раз надо начинать как Пиночет
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05.11.2021 13:13 Ответить
Порошенко бы повысил в 2 раза

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05.11.2021 13:15 Ответить
Порошенко бы снизил в 2 раза
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05.11.2021 13:32 Ответить
СУММЫ В ПЛАТЕЖКАХ ВЫРАСТУТ! НОВЫЙ ТАРИФ НА ДОСТАВКУ ГАЗА! ТАРИФЫ ЗА СВЕТ ПОДНИМУТ В 3 РАЗА!
https://www.youtube.com/watch?v=0zlaxs9h698&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
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05.11.2021 14:49 Ответить
 
 