Рада ратифицировала Договор о передаче осужденных лиц между Украиной и Египтом
Верховная Рада ратифицировала Договор о передаче осужденных лиц между Украиной и Египтом, который был подписан 1 июня 2021 года в Каире.
За соответствующий законопроект №0126 проголосовали 290 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ратификация договора позволяет обеспечить создание правового механизма для эффективного сотрудничества компетентных органов Украины и Египта в сфере передачи осужденных лиц.
Как поясняется в сопроводительных документах к документу, ратификация договора даст возможность гражданам двух стран отбывать наказания за совершенные уголовные правонарушения в своем государстве.
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Solomon #418722
показать весь комментарий05.11.2021 12:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Valery Greff
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Киргиз
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Vitaliy Pavlov
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