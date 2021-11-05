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Рада ратифицировала Договор о передаче осужденных лиц между Украиной и Египтом

Рада ратифицировала Договор о передаче осужденных лиц между Украиной и Египтом

Верховная Рада ратифицировала Договор о передаче осужденных лиц между Украиной и Египтом, который был подписан 1 июня 2021 года в Каире.

За соответствующий законопроект №0126 проголосовали 290 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ратификация договора позволяет обеспечить создание правового механизма для эффективного сотрудничества компетентных органов Украины и Египта в сфере передачи осужденных лиц.

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Как поясняется в сопроводительных документах к документу, ратификация договора даст возможность гражданам двух стран отбывать наказания за совершенные уголовные правонарушения в своем государстве.

ВР (29303) Египет (772) передача (21) заключенные (515)


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Ну слава богу. Вот теперь заживём!
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05.11.2021 12:45 Ответить
О! Теперь можно будет нашим зэкам заказать ВИП-камеру в Египте
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05.11.2021 12:47 Ответить
И зекам тоже надо в египте отдыхать....
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05.11.2021 13:27 Ответить
что за херня такая этот договор? в мире +- 200 стран.... и что с каждой нужно заключать такое? или в египте сотни украинских арестантов вместо отдыхающих и наоборот египтянами загружены наши тюрьмы? почему именно египет...?((
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05.11.2021 13:44 Ответить
 
 