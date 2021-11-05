Верховная Рада ратифицировала Договор о передаче осужденных лиц между Украиной и Египтом, который был подписан 1 июня 2021 года в Каире.

За соответствующий законопроект №0126 проголосовали 290 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ратификация договора позволяет обеспечить создание правового механизма для эффективного сотрудничества компетентных органов Украины и Египта в сфере передачи осужденных лиц.

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Как поясняется в сопроводительных документах к документу, ратификация договора даст возможность гражданам двух стран отбывать наказания за совершенные уголовные правонарушения в своем государстве.